Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!
How To Use Rail-One App For Ticket Booking: रेल्वे प्रशासनाने युटीएस अॅप बंद होणार आहे अशी घोषणा केली. आणि त्याऐवजी रेलवन हेच अधिकृत अॅप वापरावे अशी सूचना सर्व लोकल प्रवाशांना दिली. या नव्या रेलवन अॅपद्वारे ऑनलाइन तिकीट कशी बुक करावी याची संपूर्ण प्रक्रिया सिवस्तर आणि सोप्या पद्धतीत स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Feb 12, 2026, 03:49 PM IST
रेलवन अॅपद्वारे रेल्वे तिकीट कशी बुक करायची?
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने लोकल प्रवाशांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. रेल्वे तिकीट व्यवहारासाठी वापरला जाणारा युटीएस (UTS) अॅप लवकरच बंद होणार आहे. त्याऐवजी प्रवाशांना रेलवन हे अधिकृत अॅप वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तिकीट बँकिंगसाठी या अॅपचा वापर कसा करयाचा याची संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या.
स्टेप 1: लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करा
मुख्य स्क्रीनवर तीन पर्याय दिसतील
यानंतर अॅपच्या मुख्य स्क्रीनवर तुम्हाला Reserved, Unreserved आणि Platform असे तीन पर्याय दिसतील. पहिल्या पर्यायामध्ये तुम्ही लांब आणि अधिक वेळ लागणाऱ्या प्रवासासाठी तिकीट काढता येईल. दुसऱ्या पर्यायामध्ये तुम्ही एका दिवसाच्या प्रवासासाठी तिकीट काढू शकता, तर तिसऱ्या पर्यायात प्लॅटफॉर्म तिकीट काढू शकता.
स्टेप 2: तात्पुरत्या प्रवासासाठी दुसरा पर्याय निवडा
स्टेप 3: स्थानक निवडा
स्टेप 4: प्रवासाचा प्रकार निवडा
