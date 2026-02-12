English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

How To Use Rail-One App For Ticket Booking: रेल्वे प्रशासनाने युटीएस अॅप बंद होणार आहे अशी घोषणा केली. आणि त्याऐवजी रेलवन हेच अधिकृत अॅप वापरावे अशी सूचना सर्व लोकल प्रवाशांना दिली. या नव्या रेलवन अॅपद्वारे ऑनलाइन तिकीट कशी बुक करावी याची संपूर्ण प्रक्रिया सिवस्तर आणि सोप्या पद्धतीत स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 12, 2026, 03:49 PM IST
twitter
1/8

रेलवन अॅपद्वारे रेल्वे तिकीट कशी बुक करायची?

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

भारतीय रेल्वे प्रशासनाने लोकल प्रवाशांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. रेल्वे तिकीट व्यवहारासाठी वापरला जाणारा युटीएस (UTS) अॅप लवकरच बंद होणार आहे. त्याऐवजी प्रवाशांना रेलवन हे अधिकृत अॅप वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तिकीट बँकिंगसाठी या अॅपचा वापर कसा करयाचा याची संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या.   

twitter
2/8

स्टेप 1: लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करा

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

सर्वप्रथम प्ले स्टोअर वरून रेलवन हा अॅप डाउनलोड करून घ्या. यानंतर अॅप उघडल्यानंतर तुमचा मोबाईल क्रमांक, युटीएस अॅपसाठी वापरत असलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण करा. यामुळे युटीएस अॅपच्या आर-वॉलेटमधील उर्वरित पैसे आपोआप रेलवन अॅपवर ट्रान्सफर होतील.   

twitter
3/8

मुख्य स्क्रीनवर तीन पर्याय दिसतील

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

यानंतर अॅपच्या मुख्य स्क्रीनवर तुम्हाला Reserved, Unreserved आणि Platform असे तीन पर्याय दिसतील. पहिल्या पर्यायामध्ये तुम्ही लांब आणि अधिक वेळ लागणाऱ्या प्रवासासाठी तिकीट काढता येईल. दुसऱ्या पर्यायामध्ये तुम्ही एका दिवसाच्या प्रवासासाठी तिकीट काढू शकता, तर तिसऱ्या पर्यायात प्लॅटफॉर्म तिकीट काढू शकता.   

twitter
4/8

स्टेप 2: तात्पुरत्या प्रवासासाठी दुसरा पर्याय निवडा

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

तुमच्या आवश्यकतेप्रमाणे स्क्रीनवरील पर्याय निवडा. दुसऱ्या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर Normal आणि Season असे दोन पर्याय दिसतील. तात्पुरत्या प्रवासासाठी Normal हा पर्याय निवडा. महिन्याचा किंवा वर्षाचा पास काढायचा असेल तर Season हा पर्याय निवडा.   

twitter
5/8

स्टेप 3: स्थानक निवडा

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

Normal या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तिकीट काढण्यासाठी तुम्ही ज्या स्टेशनवर आहात ते स्थानक निवडा, नंतर जिथे जायचे आहे ते स्थानक निवडा. यानंतर Proceed To Book या पर्यायावर क्लिक करा.   

twitter
6/8

स्टेप 4: प्रवासाचा प्रकार निवडा

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

आता तुमच्या प्रवासाचा प्रकार निवडा. तुम्ही ज्या पहिल्या किंवा दुसर्‍या दर्ज्याच्या डब्यात प्रवास करणार आहात हे निवडा. यानंतर Book Now या पर्यायावर क्लिक करा.   

twitter
7/8

स्टेप 5: पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करा

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

यानंतर तिकीटसाठी लागणारी रक्कम भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा. यासाठी आर-वॉलेटचा वापर करा किंवा युपीआय पेमेंटचा पर्याय निवडा. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुमची तिकीट बुक होईल.   

twitter
8/8

बुक झालेली तिकीट कुठे पाहाल?

How To Use RailOne App For Ticket Booking?

ऑनलाइन पद्धतीने बुक केलेली तिकीट पाहण्यासाठी पुन्हा मुख्य स्क्रीनवर जा. खाली दिलेल्या My Bookings या पर्यायावर क्लिक करा. तुमच्या स्क्रीनवर बुक केलेली तिकीट दिसेल.   

twitter
पुढील
अल्बम

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

पुढील अल्बम

&#039;जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...&#039;, IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती 8
Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते?

Health Care: रात्री कोणती फळे खाणे धोकादायक ठरू शकते? 8
Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न!

Operation Khairat: भाजप कार्यकर्त्यांच्या कंपनीवर सरकारकडून 213 कोटी रुपयांची खैरात, झी 24 तासचे 4 प्रश्न! 9
T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष 8