English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Cotton Clothes Washing Tips: कॉटन कपडे धुताना रंग उडू नयेत यासाठी फॉलो करा 'या' खास टिप्स!

 How to Wash Cotton Cloths: कॉटन कपड्यांची योग्य काळजी घेतली, तर ते वर्षानुवर्षे टिकतात आणि रंग कायम चमकदार राहतो. थोडं लक्ष दिलं, तर तुमचा आवडता ड्रेस पहिल्यासारखाच सुंदर दिसेल!

Tejashree Gaikwad | Oct 29, 2025, 05:24 PM IST
twitter
1/11

Cotton Clothes Washing Tips

कॉटन (Cotton) कपडे उन्हाळ्यात सर्वाधिक वापरले जातात. हे कपडे हलके, मऊ आणि त्वचेसाठी आरामदायक असतात. पण या कपड्यांची एक मोठी समस्या म्हणजे धुताना रंग फिका होणे किंवा कपडा सैल पडणे. योग्य पद्धतीने काळजी घेतली, तर तुमचे कॉटनचे कपडे दीर्घकाळ नवेच दिसतील. चला जाणून घेऊया काही सोपे पण प्रभावी उपाय   

twitter
2/11

1. पहिल्यांदा वापरण्यापूर्वी वेगळे धुवा

Cotton Clothes Washing Tips

नवीन कॉटन कपडे पहिल्यांदा वापरण्यापूर्वी नेहमी इतर कपड्यांपासून वेगळे धुवा. कारण त्यातील जास्त रंग निघण्याची शक्यता असते. यामुळे इतर कपड्यांवर रंग बसत नाही.

twitter
3/11

2. थंड पाण्याने धुवा

Cotton Clothes Washing Tips

कॉटन कपडे नेहमी थंड किंवा कोमट पाण्यात धुवावेत. गरम पाणी कपड्यांचा रंग फिक्का करते आणि तंतू सैल होतात.

twitter
4/11

3. माइल्ड डिटर्जंट वापरा

Cotton Clothes Washing Tips

कठोर केमिकल असलेले डिटर्जंट वापरल्यास कपड्यांचा रंग आणि चमक कमी होते. त्यामुळे नेहमी माइल्ड, लिक्विड किंवा हर्बल डिटर्जंट वापरा.

twitter
5/11

4. मीठाचा वापर करा

Cotton Clothes Washing Tips

कपडे पहिल्यांदा धुताना पाण्यात थोडं मीठ घाला. मीठामुळे रंग स्थिर राहतो आणि लवकर फिका होत नाही.

twitter
6/11

5. व्हिनेगरचा (सिरका) उपाय

Cotton Clothes Washing Tips

पहिल्या धुण्यात एक झाकणभर पांढरा व्हिनेगर टाकल्यास रंग टिकून राहतो आणि कपडे मऊ राहतात.

twitter
7/11

6. सूर्यप्रकाशात जास्त वेळ वाळवू नका

Cotton Clothes Washing Tips

कॉटन कपडे नेहमी सावलीत किंवा उलटे करून वाळवा. थेट सूर्यप्रकाशात ठेवल्यास रंग पटकन फिका होतो.

twitter
8/11

7. वॉशिंग मशीनमध्ये ‘जेंटल मोड’ वापरा

Cotton Clothes Washing Tips

वॉशिंग मशीन वापरत असाल, तर जेंटल सायकल निवडा. जास्त स्पिनमुळे कपडे सैल होतात आणि रंग उडतो.

twitter
9/11

8. गडद रंगाचे आणि फिकट रंगाचे कपडे वेगळे ठेवा

Cotton Clothes Washing Tips

धुताना नेहमी गडद रंगाचे (जसे की काळा, निळा, हिरवा) आणि फिकट रंगाचे कपडे वेगळे धुवा. त्यामुळे रंग मिसळण्याची शक्यता राहत नाही.

twitter
10/11

9. जास्त वेळ भिजवू नका

Cotton Clothes Washing Tips

कॉटन कपडे जास्त वेळ पाण्यात भिजवून ठेवू नका. यामुळे कपड्यांचा नैसर्गिक रंग आणि टेक्स्चर खराब होतो.

twitter
11/11

10. इस्त्री करताना सावधगिरी बाळगा

Cotton Clothes Washing Tips

कॉटन कपडे नेहमी थोडे ओले असताना किंवा कमी तापमानावर इस्त्री करा. जास्त उष्णतेने रंगावर परिणाम होतो आणि कपडा जळू शकतो.

twitter
पुढील
अल्बम

अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच

पुढील अल्बम

अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच

अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच

अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच 8
लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय? 8
GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!

GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!

GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य! 8
धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?

धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?

धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का? 8