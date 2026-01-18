English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या

आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या

EPFO कडून कर्मचारी वर्गासाठी एक मोठी आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे. 2025-2026 या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF चे पैसे थेट UPI द्वारे काढण्याची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. UPI द्वारे PF काढण्याची सोपी आणि सरळ प्रक्रिया जाणून घ्या, नक्कीच कामी येईल. 

Priti Ved | Jan 18, 2026, 11:59 AM IST
UAN पोर्टलवर लॉगिन

EPFO सदस्यांनी सर्वप्रथम अधिकृत UAN पोर्टलवर लॉगिन करावे. त्यानंतर आवश्यक KYC माहिती अपडेट असणे गरजेचे आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने वेळेची बचत होणार आहे. EPFO सदस्य पोर्टलवर UAN आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करावे. लॉगिन केल्यानंतर सर्व वैयक्तिक माहिती तपासता येते. ही प्रक्रिया मोबाईल आणि संगणक दोन्हीवर शक्य आहे.

KYC माहिती अपडेट असणे आवश्यक

आधार, PAN आणि बँक तपशील लिंक असणे गरजेचे आहे. KYC पूर्ण नसेल तर क्लेम प्रक्रिया अडकू शकते. KYC एकदाच अपडेट केल्यास भविष्यात सोय होते.

ऑनलाइन क्लेम पर्याय निवडा

Online Services या विभागात Claim पर्याय निवडावा. Form 31, 19 किंवा 10C यापैकी योग्य फॉर्म निवडता येतो. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल आहे.

पेमेंट मोडमध्ये UPI निवडा

क्लेम फॉर्म भरताना पेमेंटसाठी UPI पर्याय निवडता येईल. यामुळे बँक खात्याची वाट पाहावी लागणार नाही. ही सुविधा नवीन असून हळूहळू सर्वांसाठी लागू होईल.

वैयक्तिक UPI ID टाका

Google Pay, PhonePe किंवा BHIM UPI ID वापरता येईल. UPI ID अचूक असणे खूप महत्त्वाचे आहे. चूक असल्यास पैसे अडकण्याची शक्यता असते.

थेट खात्यात पैसे जमा

पडताळणी पूर्ण झाल्यावर रक्कम थेट खात्यात येते. UPI मुळे पैसे झटपट मिळतील. या सुविधेमुळे बँकेच्या कामांमधील उशीर टाळता येतो.

सुरुवातीची मर्यादा

सुरुवातीला ही सुविधा ठराविक रकमेपर्यंतच असेल. उदा. 1 लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा असू शकते. नंतर ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते.

सुविधा कधी लागू होणार?

2025-2026 च्या सुरुवातीला ही योजना टप्प्याटप्प्याने लागू होईल. प्रथम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून काही सदस्यांसाठी सुरू होईल. पूर्ण अंमलबजावणीनंतर सर्व EPFO सदस्यांना लाभ मिळेल. 

