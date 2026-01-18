आता PF चे पैसे UPI ने काढता येतील? कसे ते जाणून घ्या
EPFO कडून कर्मचारी वर्गासाठी एक मोठी आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे. 2025-2026 या आर्थिक वर्षात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PF चे पैसे थेट UPI द्वारे काढण्याची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. UPI द्वारे PF काढण्याची सोपी आणि सरळ प्रक्रिया जाणून घ्या, नक्कीच कामी येईल.
Priti Ved | Jan 18, 2026, 11:59 AM IST
1/8
UAN पोर्टलवर लॉगिन
EPFO सदस्यांनी सर्वप्रथम अधिकृत UAN पोर्टलवर लॉगिन करावे. त्यानंतर आवश्यक KYC माहिती अपडेट असणे गरजेचे आहे. सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने वेळेची बचत होणार आहे. EPFO सदस्य पोर्टलवर UAN आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करावे. लॉगिन केल्यानंतर सर्व वैयक्तिक माहिती तपासता येते. ही प्रक्रिया मोबाईल आणि संगणक दोन्हीवर शक्य आहे.
2/8
KYC माहिती अपडेट असणे आवश्यक
3/8
ऑनलाइन क्लेम पर्याय निवडा
4/8
पेमेंट मोडमध्ये UPI निवडा
5/8
वैयक्तिक UPI ID टाका
6/8
थेट खात्यात पैसे जमा
7/8