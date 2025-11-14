English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धर्मेंद्र यांच्या संपत्तीची वाटणी कशी होणार? ईशा-अहाना देओल हक्क किती? तर हेमा मालिनी यांना मालमत्तेत...

अभिनेते धर्मेंद्र यांची कोट्यवधींची संपत्ती असून त्यांना दोन पत्नी आणि सहा मुलं आहेत. त्यांच्या संपत्तीतून कोणाला काय मिळेल, याबद्दल कायदा काय म्हणतो, हे जाणून घ्या.  

Nov 14, 2025, 05:14 PM IST
twitter
1/10

ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या दमदार अभिनयकौशल्याने बॉलिवूड आपले अस्तित्व तयार केलं आहे. आजही वयाच्या 89 व्या वर्षीही त्यांचा जबरदस्त चाहतावर्ग आहे. धर्मेंद्र यांनी गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती खराब आहे. हॉस्पिटलमधून ते घरी आले असले तरी त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली ठेवण्यात आले आहे. अशात धर्मेंद्र यांची 450 कोटींच्या संपत्तीची वाटणी कशी होणार याची चर्चा रंगली आहे. 

twitter
2/10

त्यांचा ‘इक्कीस’ हा चित्रपट येत्या डिसेंबर परद्यावर येणार आहे. चित्रपट, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि बिझनेस गुंतवणुकीतून त्यांनी गडगंज मालमत्ता उभी केली आहे. याशिवाय त्यांचा मुंबईत एक आलिशान बंगला असून खंडाळा आणि लोणावळामध्ये त्यांचे फार्महाऊस आहेत. त्यांच्याकडे इतरही अनेक रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीज आहेत. ‘गरम-धरम’ या नावाने त्यांच्या रेस्टॉरंटची चेनसुद्धा लोकप्रिय असून त्याच्या अनेक शाखा इतर शहरांमध्ये आहे. 

twitter
3/10

तुम्हाला माहितीये धर्मेंद्र यांनी दोन लग्न केली आहेत. त्यांच्या पहिल्या पत्नीचं नाव प्रकाश कौर आणि दुसऱ्या पत्नीचं नाव हेमा मालिनी असून त्यांना एकूण सहा मुलं आहेत. पहिल्या पत्नीपासून धर्मेंद्र यांना चार मुलं आहेत. सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल आणि विजेता देओल...

twitter
4/10

तर दुसरी पत्नी हेमा मालिनी यांच्याकडून त्यांना दोन मुली ईशा देओल आणि अहाना देओल ..

twitter
5/10

सनी देओल- दोन मुलं, करण देओल आणि राजवीर देओल बॉबी देओल- दोन मुलं, धर्म आणि आर्यमन देओल अजीता देओल- दोन मुली विजेता देओल- एक मुलगा आणि एक मुलगी

twitter
6/10

ईशा देओल- दोन मुली, राध्या तख्तानी आणि मिराया तख्तानी अहाना देओल- डेरिना वोहरा (मुलगा), जुळ्या मुली- अस्त्रिया वोहरा आणि आदिया वोहरा

twitter
7/10

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वकील कमलेश कुमार मिश्रा यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की, 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाने- रेवणसिद्धप्पा विरुद्ध मल्लिकार्जुन (2023 INSC 783) हे संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट केलंय. 

twitter
8/10

 2023 च्या निकालानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचं दुसरं लग्न हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत रद्दबातल मानलं गेलं असेल तरीसुद्धा त्या लग्नातून जन्मलेली मुलं कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानली गेली आहेत. धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौरला घटस्फोट न देता हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलंय. कलम 16 (1) अंतर्गत, अशा मुलांना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीवर पूर्ण अधिकार देण्यात आला. पण हे अधिकार फक्त आईवडिलांच्या संपत्तीपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच संयुक्त कुटुंब किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीवर त्यांचा थेट अधिकार नसतो, असं स्पष्ट केलं आहे.

twitter
9/10

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती विभागली जाणार असून धर्मेंद्र यांच्या नावावर असलेला वाटा त्यांच्या सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये समान विभाजित जाऊ शकतात. हिंदू विवाह कायद्यानुसार हेमा मालिनी यांच्याशी धर्मेंद्र यांचं दुसरं लग्न जरी रद्दबातल मानलं जात असलं तरी HMA च्या कलम 16 (1) नुसार धर्मेंद्र यांच्या मुलींना त्यांच्या पालकांच्या संबंधात कायदेशीर मुलांचा दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे ईशा देओल आणि अहाना देओल यांना धर्मेंद्र यांच्या मालमत्तेतील समान वाटा मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे सनी, बॉबी, अजीता आणि विजेता यांनाही समान वाटा मिळेल. 

twitter
10/10

धर्मेंद्र यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर आणि त्यांची मुलं- सनी, बॉबी, अजीता आणि विजेता, त्याचप्रमाणे त्यांची दुसरी पत्नी हेमा मालिनी आणि त्यांच्या दोन मुली- ईशा आणि अहाना हे सर्वजण धर्मेंद्र यांच्या वारशाचे समान वारस मानले गेले आहेत. धर्मेंद्र यांच्या सहाही मुलांना वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क कायदाने दिला आहे. पण हेमा मालिनी यांना धर्मेंद्र यांच्या मालमत्तेत वाटा मिळणार नाही. कारण त्यांचं लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार वैध मानलं जात नाही. 

twitter
पुढील
अल्बम

Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली

पुढील अल्बम

Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली

Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली

Lowest Place on Earth: पृथ्वीवरील सर्वात खालची जागा कोणती? जाणून घ्या किती आहे त्याची खोली 8
Lalu Prasad Yadav Family Tree : लालू प्रसाद यादव यांचं कुटुंब कुणी फोडलं? तेजस्वी, तेजप्रताप यांच्यासह कुटुंबात आता कोण कोण?

Lalu Prasad Yadav Family Tree : लालू प्रसाद यादव यांचं कुटुंब कुणी फोडलं? तेजस्वी, तेजप्रताप यांच्यासह कुटुंबात आता कोण कोण?

Lalu Prasad Yadav Family Tree : लालू प्रसाद यादव यांचं कुटुंब कुणी फोडलं? तेजस्वी, तेजप्रताप यांच्यासह कुटुंबात आता कोण कोण? 9
98व्या वर्षी बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन

98व्या वर्षी बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन

98व्या वर्षी बॉलिवूडची ज्येष्ठ अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचं निधन 9
Nails Cutting Tips: &#039;या&#039; 4 दिवशी नखं कापल्याने येते दरिद्रता! तुम्हीही चूक करत असाल, तर ताबडतोब थांबवा

Nails Cutting Tips: 'या' 4 दिवशी नखं कापल्याने येते दरिद्रता! तुम्हीही चूक करत असाल, तर ताबडतोब थांबवा

Nails Cutting Tips: 'या' 4 दिवशी नखं कापल्याने येते दरिद्रता! तुम्हीही चूक करत असाल, तर ताबडतोब थांबवा 8