धर्मेंद्र यांच्या संपत्तीची वाटणी कशी होणार? ईशा-अहाना देओल हक्क किती? तर हेमा मालिनी यांना मालमत्तेत...
अभिनेते धर्मेंद्र यांची कोट्यवधींची संपत्ती असून त्यांना दोन पत्नी आणि सहा मुलं आहेत. त्यांच्या संपत्तीतून कोणाला काय मिळेल, याबद्दल कायदा काय म्हणतो, हे जाणून घ्या.
1/10
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या दमदार अभिनयकौशल्याने बॉलिवूड आपले अस्तित्व तयार केलं आहे. आजही वयाच्या 89 व्या वर्षीही त्यांचा जबरदस्त चाहतावर्ग आहे. धर्मेंद्र यांनी गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती खराब आहे. हॉस्पिटलमधून ते घरी आले असले तरी त्यांना डॉक्टरांच्या देखरेखेखाली ठेवण्यात आले आहे. अशात धर्मेंद्र यांची 450 कोटींच्या संपत्तीची वाटणी कशी होणार याची चर्चा रंगली आहे.
2/10
त्यांचा ‘इक्कीस’ हा चित्रपट येत्या डिसेंबर परद्यावर येणार आहे. चित्रपट, ब्रँड एंडोर्समेंट आणि बिझनेस गुंतवणुकीतून त्यांनी गडगंज मालमत्ता उभी केली आहे. याशिवाय त्यांचा मुंबईत एक आलिशान बंगला असून खंडाळा आणि लोणावळामध्ये त्यांचे फार्महाऊस आहेत. त्यांच्याकडे इतरही अनेक रिअल इस्टेट प्रॉपर्टीज आहेत. ‘गरम-धरम’ या नावाने त्यांच्या रेस्टॉरंटची चेनसुद्धा लोकप्रिय असून त्याच्या अनेक शाखा इतर शहरांमध्ये आहे.
3/10
5/10
6/10
7/10
8/10
2023 च्या निकालानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचं दुसरं लग्न हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत रद्दबातल मानलं गेलं असेल तरीसुद्धा त्या लग्नातून जन्मलेली मुलं कायद्याच्या दृष्टीने वैध मानली गेली आहेत. धर्मेंद्र यांनी पहिली पत्नी प्रकाश कौरला घटस्फोट न देता हेमा मालिनी यांच्याशी दुसरं लग्न केलंय. कलम 16 (1) अंतर्गत, अशा मुलांना त्यांच्या पालकांच्या संपत्तीवर पूर्ण अधिकार देण्यात आला. पण हे अधिकार फक्त आईवडिलांच्या संपत्तीपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच संयुक्त कुटुंब किंवा वडिलोपार्जित संपत्तीवर त्यांचा थेट अधिकार नसतो, असं स्पष्ट केलं आहे.
9/10
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर त्यांची वडिलोपार्जित संपत्ती विभागली जाणार असून धर्मेंद्र यांच्या नावावर असलेला वाटा त्यांच्या सर्व कायदेशीर वारसांमध्ये समान विभाजित जाऊ शकतात. हिंदू विवाह कायद्यानुसार हेमा मालिनी यांच्याशी धर्मेंद्र यांचं दुसरं लग्न जरी रद्दबातल मानलं जात असलं तरी HMA च्या कलम 16 (1) नुसार धर्मेंद्र यांच्या मुलींना त्यांच्या पालकांच्या संबंधात कायदेशीर मुलांचा दर्जा प्राप्त होतो. त्यामुळे ईशा देओल आणि अहाना देओल यांना धर्मेंद्र यांच्या मालमत्तेतील समान वाटा मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे सनी, बॉबी, अजीता आणि विजेता यांनाही समान वाटा मिळेल.
10/10