Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Hug Day Wishes in Marathi: तुझी मिठी... खास व्यक्तींना पाठवा Hug Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Hug Day Wishes in Marathi: 'तुझी मिठी...' खास व्यक्तींना पाठवा Hug Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Hug Day Wishes Messages in Marathi: फेब्रुवारी महिना सुरू होताच, प्रेम आणि रोमान्सचा सुगंध हवेत दरवळतो. व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये हग डेला विशेष महत्त्व असते. या दिवशी, गोड मिठी ही हृदयातील सर्व काही सांगून जाते. मिठी ही केवळ एक भावना नाही तर प्रेम, काळजी, आपलेपणा आणि नात्यातील ताकदीची एक सुंदर भावना आहे. या दिवशी, नात्यांमध्ये जवळीक वाढवा, गैरसमज दूर करा आणि हृदये एकत्र करा. जर तुम्हालाही हग डे खास बनवायचा असेल आणि तुमच्या जोडीदाराला शुभेच्छा द्यायच्या असतील, तर शायरीच्या माध्यमातून तुमचा दिवस आणखी संस्मरणीय बनवा.

Dakshata Thasale | Feb 11, 2026, 03:50 PM IST
आजच्या दिवशी, मी तुला माझ्या मिठीत सामावून घेतोय, फक्त एका क्षणासाठी नाही तर अनंतकाळासाठी. Happy Hug Day, My Love

माझे सर्व प्रेम आणि आपुलकी ही फक्त आणि फक्त तुझ्यासाठी आहे. दूर असले तरी काय झालं? तुझ्यासाही ही उबदार मिठी पाठवत आहे. माझ्या हृदयाचा ठोका चुकवणाऱ्याला तुला हग डे शुभेच्छा!

प्रत्येक मिठीत, मला तुझ्या सभोवतालच्या प्रेमाची उबदारता जाणवते. हॅपी हग डे!

आपली मिठी नेहमीच एकमेकांबद्दलच्या आपल्या भावनांची खोली व्यक्त करते. आयुष्यभर अशीच मिठीत राहा!

तुझ्या मिठीत, मला सांत्वन आणि शांतता मिळते. तुझी मिठी हाच माझ्या आयुष्याचा अर्थ आहे. Happy Hug Day!

या Hug Day च्या दिवशी, मी तुला माझी प्रेम आणि आपुलकीने भरलेली उबदार मिठी पाठवतो. Love You Happy Hug Day My Love!

प्रत्येक मिठीत, मला तुझा आपलेपणा जाणवतो. तुला कडकडून घट्ट मिठी आणि अंतहीन प्रेमाने भरलेल्या दिवसाच्या शुभेच्छा. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा

तुझ्या मिठीत प्रेमाचा एक वेगळाच ओलावा आहे गं, तुझ्याशिवाय न जगण्याची सवय झाली आहे, कायम मला तुझ्या मिठीत राहू दे!

तुझ्या मिठीत, मला माझे सुरक्षित आश्रयस्थान सापडले आहे. तुला मिठी पाठवत आहे जे माझे तुझ्यावर असलेले सर्व प्रेम व्यक्त करते. मिठी दिनाच्या शुभेच्छा, प्रिये!

तुझी मिठी ही माझी आवडती जागा आहे, जिथे माझ्या सर्व चिंता दूर होतात. Happy Hug Day!  

