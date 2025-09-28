1,83,56,000 KG सोन्याचा महाप्रचंड साठा; 'या' कंपनीला मिळाले भारतातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीचे कंत्राट
भारतातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीचे कंत्राट कोणत्या कंपनीला मिळाले.
Vanita Kamble | Sep 28, 2025, 10:51 PM IST
Singrauli Gold Mines : कोळशाच्या साठ्यासाठी ओळखले जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील सिंगरौली जिल्ह्यात आता सोन्याचे उत्खनन होणार आहे. जिल्ह्यातील चित्रंगी परिसरात असलेल्या चकारिया गोल्ड ब्लॉकमधून सोने काढले जाणार आहे. एक खाजगी कंपनीला पाच वर्षांसाठी या सोन्याच्या खाणीतून सोनं काढण्याचे कंत्राट मिळाले आहे.
