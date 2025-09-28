English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

1,83,56,000 KG सोन्याचा महाप्रचंड साठा; 'या' कंपनीला मिळाले भारतातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीचे कंत्राट

भारतातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या खाणीचे कंत्राट कोणत्या कंपनीला मिळाले. 

Vanita Kamble | Sep 28, 2025, 10:51 PM IST
twitter

Singrauli Gold Mines : कोळशाच्या साठ्यासाठी ओळखले जाणाऱ्या मध्य प्रदेशातील सिंगरौली जिल्ह्यात आता सोन्याचे उत्खनन होणार आहे. जिल्ह्यातील चित्रंगी परिसरात असलेल्या चकारिया गोल्ड ब्लॉकमधून सोने काढले जाणार आहे. एक खाजगी कंपनीला पाच वर्षांसाठी या सोन्याच्या खाणीतून सोनं काढण्याचे कंत्राट मिळाले आहे.

1/9

भारतातील अनेक राज्यात सोन्याच्या मोठ्या खाणी आहेत. मध्य प्रदेशातील सोन्याच्या खाणीतून सोने काढले जाणार आहे. एका खाजगी कंपनीला या खाणीचे कंत्राट मिळाले आहे.   

twitter
2/9

 खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल यांनी सांगितले की, या सोन्याच्या खाणीव्यतिरिक्त, आणखी दोन सोन्याचे ब्लॉक तयार करण्यात आले आहेत. त्यांचा लिलाव करण्यात आला आहे आणि सध्या ड्रिलिंग सुरू आहे. ड्रिलिंगनंतर इतर दोन खाणींमध्ये सोन्याचे प्रमाण निश्चित केले जाईल.

twitter
3/9

या सोन्याच्या खाणीतील बहुतेक खाण क्षेत्र सरकारी आहे, तर काही खाजगी आहे. 

twitter
4/9

नव्याने उत्त्खनन होणाऱ्या या सोन्याच्या खाणीमुळे स्थानिक लोकांना रोजगारही मिळेल.   

twitter
5/9

लंडन गोल्ड मार्केट रेटच्या आधारे सिंगरौली खनिज विभागाला सोन्याच्या ब्लॉकमधून महसूल मिळेल. 

twitter
6/9

गरिमा नॅचरल्स प्रायव्हेट लिमिटेड पाच वर्षांसाठी सोन्याची खाण चालवेल. गेल्या वर्षभरात कंपनीने ड्रिलिंगद्वारे सोन्याचे प्रमाण निश्चित केले आहे.  

twitter
7/9

 महत्त्वपूर्ण सोन्याचे साठे असलेला चकरिया गोल्ड ब्लॉक या क्षेत्रात आहेत. गरिमा नॅचरल प्रायव्हेट लिमिटेडला या ब्लॉकसाठी कंत्राट देण्यात आला आहे.

twitter
8/9

चित्रंगी प्रदेशातील 23 हेक्टर जमिनीतून 1,83,56,000 KG सोने काढले जाणार आहे.   

twitter
9/9

 मध्य प्रदेशातील सोन्याच्या खाणीतून सोने काढण्यास सुरुवात होणार आहे. सिंगरौली हे कोळशाच्या खाणींसाठी ओळखले जाते, परंतु आता येथेही सोन्याचे खाणकाम होणार आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

Prajakta Mali : '19-20 वर्षाच्या मुलांनी माझा 'ते' व्हिडीओ...'; प्राजक्ता माळीने सांगितला तो किळसवाणा अनुभव

पुढील अल्बम

Prajakta Mali : &#039;19-20 वर्षाच्या मुलांनी माझा &#039;ते&#039; व्हिडीओ...&#039;; प्राजक्ता माळीने सांगितला तो किळसवाणा अनुभव

Prajakta Mali : '19-20 वर्षाच्या मुलांनी माझा 'ते' व्हिडीओ...'; प्राजक्ता माळीने सांगितला तो किळसवाणा अनुभव

Prajakta Mali : '19-20 वर्षाच्या मुलांनी माझा 'ते' व्हिडीओ...'; प्राजक्ता माळीने सांगितला तो किळसवाणा अनुभव 10
Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा &#039;या&#039; जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या?

Weekly Numerology : नवरात्रीचा हा आठवडा 'या' जन्मतारखेच्या लोकांसाठी शुभ; मूलांक 7 च्या लोकांवर समस्याच समस्या, कसा असेल हा आठवडा तुमच्या? 9
2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1

2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1

2025 चा सर्वात मोठा फ्लॉप चित्रपट, 40 कोटींचं बजेट असणाऱ्या चित्रपटाची कमाई 7 कोटी, 33 कोटींचा तोटा! OTT वर बनला नंबर 1 8
Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान

Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान

Weekly Horoscope : दसऱ्याच्या आठवड्यात धन योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली; तर यांनी राहावे सावधान 12