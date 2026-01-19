पती पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूवर केला मोठा खुलासा; म्हणाला, 'माझ्या माहितीनुसार…'
शेफाली जरीवालच्या मृत्यूवर पती पराग त्यागीचा धक्कादायक खुलासा; नेमकं कारण त्यांनी सांगितलं.
kaveri pimpley | Jan 19, 2026, 09:16 AM IST
शेफालीने 2002 मध्ये ‘कांटा लगा’ म्युझिक व्हिडिओद्वारे करिअर सुरू केले आणि ‘कांटा लगा गर्ल’ म्हणून ओळख मिळवली. शेफाली जरीवाला 2002 मध्ये सुपरहिट म्युझिक व्हिडिओ ‘कांटा लगा’ मध्ये दिसली आणि तिने लगेचच लोकप्रियतेचे शिखर गाठले. या गाण्यामुळे ती “कांटा लगा गर्ल” म्हणून प्रसिद्ध झाली आणि तिच्या करिअरला जोरदार सुरूवात झाली.
