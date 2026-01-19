English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • पती पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूवर केला मोठा खुलासा; म्हणाला, माझ्या माहितीनुसार…

पती पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूवर केला मोठा खुलासा; म्हणाला, 'माझ्या माहितीनुसार…'

शेफाली जरीवालच्या मृत्यूवर पती पराग त्यागीचा धक्कादायक खुलासा; नेमकं कारण त्यांनी सांगितलं.  

kaveri pimpley | Jan 19, 2026, 09:16 AM IST
twitter
1/9

शेफाली जरीवालाचा मृत्यू 27 जून 2025 रोजी कार्डियक अरेस्टमुळे झाला. 42 व्या वर्षी शेफालीचा अचानक मृत्यू झाला, ज्यामुळे संपूर्ण मनोरंजन उद्योग आणि तिच्या चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त करण्यात आली. या धक्क्यातून सावरणं अनेकांसाठी कठीण ठरलं.  

twitter
2/9

ती वयाच्या 42 व्या वर्षी निधन पावली. शेफालीचे निधन तिच्या कुटुंबीयांसाठी आणि तिच्या चाहत्यांसाठी अपार धक्का होता. तिच्या जवळच्या मित्र-परिवारासाठी तो एक अपूर्ण शोक होता.  

twitter
3/9

तिच्या अचानक मृत्यूनं मनोरंजनसृष्टी आणि चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली. 'कांटा लगा गर्ल' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शेफालीच्या निधनामुळे तिच्या कुटुंबासोबतच संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये शोक व्यक्त करण्यात आला. तिच्या कामावर प्रेम करणारे लाखो चाहते आजही हे सत्य स्वीकारू शकत नाहीत.  

twitter
4/9

सोशल मीडियावर तिच्या मृत्यूबाबत काळी जादू आणि इतर अफवा पसरल्या. शेफालीच्या मृत्यूच्या कारणांबाबत अनेक अफवा पसरल्या, ज्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेला सामोरे गेल्या. काही लोकांनी तिच्या मृत्यूला काळी जादू किंवा इतर अज्ञेय गोष्टींशी जोडण्याचा प्रयत्न केला.  

twitter
5/9

शेफालीच्या पती पराग त्यागीने उघडपणे सांगितले की तिच्या मृत्यूमागे कोणतीही जादू नव्हती. पराग त्यागीने अभिनेता पारस छाबडाच्या पॉडकास्टमध्ये दिलेल्या मुलाखतीत या अफवांवर थेट भाष्य केले. त्याने सांगितले की, त्याला माहित आहे की कोणीतरी जादू केली नाही, आणि शेफालीला अचानक कार्डियक अरेस्ट आला.  

twitter
6/9

परागने सांगितले की शेफालीला अचानक कार्डियक अरेस्ट आला आणि सीपीआरही उपयोगी ठरली नाही. परागने भावनिक होऊन सांगितले की, शेफालीला अचानक कार्डियक अरेस्ट आला आणि तिच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी केलेली सीपीआर सुद्धा कामात आली नाही. तो काहीच उपयोग झाला नाही असं त्याने स्पष्ट केले.  

twitter
7/9

पराग त्यागीने जीवन, कर्म आणि मूल्यांबाबत भावनिक भाष्य केले; 'शेवटी कर्मच आपल्यासोबत जातं.' परागने शेफालीच्या मृत्यूच्या वेळी आपल्या जीवनाच्या महत्त्वावर आणि कर्मांच्या प्रभावावर सखोल विचार केले. त्याने सांगितले की, शेवटी जीवनात केवळ कर्मच आपल्यासोबत राहतात, आणि इथे काहीही कायम राहत नाही.  

twitter
8/9

शेफालीने 2002 मध्ये ‘कांटा लगा’ म्युझिक व्हिडिओद्वारे करिअर सुरू केले आणि ‘कांटा लगा गर्ल’ म्हणून ओळख मिळवली. शेफाली जरीवाला 2002 मध्ये सुपरहिट म्युझिक व्हिडिओ ‘कांटा लगा’ मध्ये दिसली आणि तिने लगेचच लोकप्रियतेचे शिखर गाठले. या गाण्यामुळे ती “कांटा लगा गर्ल” म्हणून प्रसिद्ध झाली आणि तिच्या करिअरला जोरदार सुरूवात झाली.  

twitter
9/9

वैयक्तिक आयुष्यात ती 2004 मध्ये हरमीत सिंगशी लग्न केले, 2009 मध्ये घटस्फोट झाला, आणि 2014 मध्ये पराग त्यागीशी लग्न केले.   

twitter
पुढील
अल्बम

Daily Numerology 19 January : आज 'या' लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ

पुढील अल्बम

Daily Numerology 19 January : आज &#039;या&#039; लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ

Daily Numerology 19 January : आज 'या' लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ

Daily Numerology 19 January : आज 'या' लोकांनी जोडीदाराशी वाद टाळा! तर यांना मिळणार नशिबाची साथ 9
Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी नकारात्मक, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी नकारात्मक, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस?

Daily Tarot Card Horoscope : शुक्रादित्य राजयोग कोणासाठी शुभ तर कोणासाठी नकारात्मक, तुमच्यासाठी कसा आहे आजचा दिवस? 12
जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात?

जेवल्यानंतर ढेकर का येतात? याचे आरोग्यावर काय परिणाम होतात? 9
रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील?

रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील?

रोजच्या आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केल्यास आरोग्यावर काय परिणाम होतील? 10