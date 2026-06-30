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दुसरा पती अन् पोटगी... मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निवाडा

Written BySayali Patil
Published: Jun 30, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:00 AM IST

नात्यांमध्ये असणारे मतभेद अनेकदा विकोपास जाऊन थेट न्यायालयाच्य दाराशी जातात. अशाच वादांसंदर्भातील एक निर्णय उच्च न्यायालयानं घेतला आहे.

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion1/8

मतभेद

पती, पत्नीच्या वैवाहिक नात्यात सुरुवातीला असणारे मतभेद काही नात्यांच्या बाबतीत कालांतरानं इतको विकोपास पोहोचतात की, नात्यामध्ये घटस्फोटाचं वळण येतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion2/8

नात्यांची समीकरणं

अशा या वळणावर नात्यांची समीकरणं इतकी बिघडतात की त्याला फुटणारे फाटे अतिशय अनपेक्षित असतात. अशाच एका अनपेक्षित प्रकरणावर न्यायालयानं निकाल दिला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion3/8

दुसरा विवाह

घटस्फोट न घेता दुसरा विवाह करून पत्नीने पतीकडे पोटगी मागण्याचा प्रकार म्हणजे खंडणीच असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion4/8

पोटगी

घटस्फोट न घेता दुसरा विवाह करणं हा गुन्हा असून, एखाद्या महिलेनं दुसरा विवाह केला तर, तसेच दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मागता येते. हा खंडणीचा गुन्हा नाही, असा बनाव या महिलेनं रचला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion5/8

कृती

मात्र, महिलेकडून करण्यात आलेली ही कृती म्हणजे दबावतंत्र असून, हा ब्लॅकमेल आणि खंडणीचा गुन्हा आहे.  असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion6/8

स्पष्टीकरण

न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकल पीठाने याबाबतचं स्पष्टीकरण दिलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion7/8

दिलासा

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं आई, भावाला दिलासा मिळाला. कारण, पत्नीची आई व भावाविरोधात पतीने खंडणी मागितल्याचा आरोप केला नव्हता. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

Husband wife relationship alumni from second husband without divorce is Extortion8/8

नातेसंबंध

अनेकदा अशा प्रकरणात नातलगांनादेखील निशाण्यावर घेतलं जातं ही बाबसुद्धा न्यायालयानं अधोरेखित केली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)

TAGS:
husband wife relationship
relationship news
alumni
second husband
Divorce
extortion
डिवोर्स
घटस्फोट

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