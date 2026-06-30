/दुसरा पती अन् पोटगी... मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निवाडा

नात्यांमध्ये असणारे मतभेद अनेकदा विकोपास जाऊन थेट न्यायालयाच्य दाराशी जातात. अशाच वादांसंदर्भातील एक निर्णय उच्च न्यायालयानं घेतला आहे.
पती, पत्नीच्या वैवाहिक नात्यात सुरुवातीला असणारे मतभेद काही नात्यांच्या बाबतीत कालांतरानं इतको विकोपास पोहोचतात की, नात्यामध्ये घटस्फोटाचं वळण येतं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
अशा या वळणावर नात्यांची समीकरणं इतकी बिघडतात की त्याला फुटणारे फाटे अतिशय अनपेक्षित असतात. अशाच एका अनपेक्षित प्रकरणावर न्यायालयानं निकाल दिला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
घटस्फोट न घेता दुसरा विवाह करून पत्नीने पतीकडे पोटगी मागण्याचा प्रकार म्हणजे खंडणीच असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
घटस्फोट न घेता दुसरा विवाह करणं हा गुन्हा असून, एखाद्या महिलेनं दुसरा विवाह केला तर, तसेच दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मागता येते. हा खंडणीचा गुन्हा नाही, असा बनाव या महिलेनं रचला. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
मात्र, महिलेकडून करण्यात आलेली ही कृती म्हणजे दबावतंत्र असून, हा ब्लॅकमेल आणि खंडणीचा गुन्हा आहे. असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या एकल पीठाने याबाबतचं स्पष्टीकरण दिलं. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं आई, भावाला दिलासा मिळाला. कारण, पत्नीची आई व भावाविरोधात पतीने खंडणी मागितल्याचा आरोप केला नव्हता. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)
अनेकदा अशा प्रकरणात नातलगांनादेखील निशाण्यावर घेतलं जातं ही बाबसुद्धा न्यायालयानं अधोरेखित केली. (छाया सौजन्य- सोशल मीडिया)