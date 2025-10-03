English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maruti, Tata, Mahindra ला तगडं आव्हान, GST कपातीनंतर नव्हे तर 'या' कारने मोडले सर्व रेकॉर्ड; खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड

Hyundai Creta SUV: जीएसटीमध्ये कपात झाल्यानंतर आता वाहन खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडताना दिसत असून, यादरम्यान काही गाड्या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत.   

Shivraj Yadav | Oct 03, 2025, 07:44 PM IST
Hyundai Creta SUV: सप्टेंबर 2025 मध्ये ह्युंदाईची प्रमुख एसयूव्ही क्रेटाने कंपनीच्या विक्रीला एका नव्या उंचीवर नेलं आहे. कंपनीने या महिन्यात क्रेटाच्या 18 हजार 861 युनिट्सची विक्री केली आहे.   

सप्टेंबर 2024 च्या तुलनेत 2959 युनिट्सने ही वाढ झाली आहे.   

जीएसटी कपातीनंतर, ह्युंदाई क्रेटा आता फक्त 10 लाख 72 हजार 589 रुपयात (एक्स-शोरूम) उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ती ग्राहक खरेदीसाठी धाव घेत आहेत.   

कारमध्ये कोणते फिचर्स आहेत?

Hyundai Creta ची फक्त किंमतच नाही तर फिचर्स आणि सुरक्षेची कारणंही ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. यात 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले सपोर्ट, 10.25 इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर्स डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक एसी, वायरलेस चार्जिंग आणि कीलेस एंट्री सारख्या फिचर्सचा समावेश आहे. 

सुरक्षिततेच्या बाबतीत, ह्युंदाई क्रेटा सहा एअरबॅग्ज, 360-डिग्री कॅमेरा आणि लेव्हल-2 एडीएएससह येते. शिवाय, ही एसयूव्ही 21 किमी प्रति लिटर पर्यंत मायलेज देण्यास सक्षम आहे.  

कोणत्या वाहनांशी स्पर्धा?

Hyundai Creta ची स्पर्धा भारतीय बाजारपेठेतील अनेक लोकप्रिय एसयूव्हींशी आहे, ज्यात Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorios, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor  आणि Nissan टी आगामी नवीन एसयूव्ही यांचा समावेश आहे. 

Kia Seltos वरही जीएसटी कपातीचा थेट परिणाम झाला आहे, तिची किंमत 39,624 ते 75,731 ने कमी झाली आहे. विशेषतः एक्स-लाइन व्हेरियंट सुमारे 3.367 टक्के स्वस्त झालं आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा झाला आहे.  

एकंदरीत, सप्टेंबर 2025 हा महिना Hyundai India साठी विक्रमी ठरला आहे. क्रेटाने कंपनीला नवं बळ दिलं आहे. निर्यातीत लक्षणीय वाढ झाली आणि जीएसटी कपातीमुळे ग्राहकांना खरेदी करणे सोपे झाले. येणाऱ्या सणासुदीच्या हंगामात क्रेटा आणि सेल्टोस सारख्या एसयूव्हीमधील स्पर्धा आणखी तीव्र होईल.  

