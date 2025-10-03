Maruti, Tata, Mahindra ला तगडं आव्हान, GST कपातीनंतर नव्हे तर 'या' कारने मोडले सर्व रेकॉर्ड; खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड
Hyundai Creta SUV: जीएसटीमध्ये कपात झाल्यानंतर आता वाहन खरेदीसाठी लोकांची झुंबड उडताना दिसत असून, यादरम्यान काही गाड्या स्पर्धेत आघाडीवर आहेत.
Shivraj Yadav | Oct 03, 2025, 07:44 PM IST
कारमध्ये कोणते फिचर्स आहेत?
Hyundai Creta ची फक्त किंमतच नाही तर फिचर्स आणि सुरक्षेची कारणंही ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत. यात 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले सपोर्ट, 10.25 इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर्स डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक एसी, वायरलेस चार्जिंग आणि कीलेस एंट्री सारख्या फिचर्सचा समावेश आहे.
कोणत्या वाहनांशी स्पर्धा?
