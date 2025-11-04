8 लाखात घरी आणा नवी कोरी गाडी! 65 हून अधिक सेफ्टी फिचर्स; दमदार इंजिनसह लाँच झाली Next Gen कार
Hyundai Venue Next Gen: कंपनीने ह्युंदाई व्हेन्यूला पूर्णपणे नवीन अवतारात सादर केले आहे. त्याचे नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल मागील एसयूव्हीपेक्षा मोठे आहे, जे अजून उत्तम केबिन स्पेस देते. यात 65 हून अधिक अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचर्स देखील आहेत.
Shivraj Yadav | Nov 04, 2025, 08:31 PM IST
1/9
2/9
New Venue चं एक्स्टीरियर
3/9
नवीन व्हेन्यू 3995 मिमी लांब, 1800 मिमी रुंद, 1665 मिमी उंच आहे आणि यात 2520 मिमी व्हीलबेस आहे. ती सध्याच्या व्हेन्यूपेक्षा 48 मिमी उंच आणि 30 मिमी रुंद आहे. याव्यतिरिक्त, एसयूव्हीमध्ये होरायझन एलईडी पोझिशनिंग लॅम्प, रियर होरायझन एलईडी टेल लॅम्प, सिग्नेचर सी-पिलर गार्निश आणि गडद क्रोम फ्रंट ग्रिल आहे.
4/9
5/9
कसं आहे कारचं केबिन?
6/9
केबिनमधील फिचर्स
7/9
इंजिन क्षमता - पॉवर आणि परफॉर्मन्स
नवीन ह्युंदाई व्हेन्यू तीन इंजिन पर्याय देते. यामध्ये Kappa 1.2 लिटर MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 लिटर टर्बो GDI पेट्रोल आणि U2 १.५-लिटर CRDi डिझेल यांचा समावेश आहे. ही इंजिने मॅन्युअल ट्रान्समिशन (MT), ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AT) आणि ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन (DCT) सोबत जोडलेली आहेत. SUV मध्ये तीन वेगवेगळे ड्रायव्हिंग मोड देखील आहेत.
8/9
65 अॅडव्हान्स आणि 33 स्टँडर्ड सेफ्टी फिचर्स
नवीन व्हेन्यूमध्ये 65 हून अधिक अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचर्स आहेत. त्यापैकी 33 फिचर्स सर्व व्हेरियंटमधअये आहेत. सहा एअरबॅग्ज प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करतात. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC) आणि हिल-स्टार्ट असिस्ट नियंत्रण (HAC) सारख्या अॅडव्हान्स तंत्रज्ञानामुळे वाहन उतारावर घसरण्यापासून किंवा मागे वळण्यापासून रोखले जाते. यात ऑटो होल्डसह इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखील आहे, जो ट्रॅफिक सिग्नलवर किंवा उतारांवर वाहन स्थिर करतो.
9/9