8 लाखात घरी आणा नवी कोरी गाडी! 65 हून अधिक सेफ्टी फिचर्स; दमदार इंजिनसह लाँच झाली Next Gen कार

Hyundai Venue Next Gen: कंपनीने ह्युंदाई व्हेन्यूला पूर्णपणे नवीन अवतारात सादर केले आहे. त्याचे नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल मागील एसयूव्हीपेक्षा मोठे आहे, जे अजून उत्तम केबिन स्पेस देते. यात 65 हून अधिक अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचर्स देखील आहेत.   

Shivraj Yadav | Nov 04, 2025, 08:31 PM IST
1/9

New Hyundai Venue Price & Features: दक्षिण कोरियाची कार उत्पादक कंपनी ह्युंदाईने आज भारतीय बाजारात त्यांच्या लोकप्रिय सब-फोर मीटर एसयूव्ही ह्युंदाई व्हेन्यूचे नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल अधिकृतपणे लाँच केले आहे.   

2/9

New Venue चं एक्स्टीरियर

कारचं  एक्स्टिरिअर प्रीमियम आणि मजबूत बनवण्यात आला आहे. ट्विन-हॉर्न एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स, क्वाड-बीम LED हेडलॅम्प आणि मस्क्युलर व्हील आर्च डिझाइन तिला योग्य एसयूव्ही लूक देतात.   

3/9

नवीन व्हेन्यू 3995 मिमी लांब, 1800 मिमी रुंद, 1665 मिमी उंच आहे आणि यात 2520 मिमी व्हीलबेस आहे. ती सध्याच्या व्हेन्यूपेक्षा 48 मिमी उंच आणि 30 मिमी रुंद आहे. याव्यतिरिक्त, एसयूव्हीमध्ये होरायझन एलईडी पोझिशनिंग लॅम्प, रियर होरायझन एलईडी टेल लॅम्प, सिग्नेचर सी-पिलर गार्निश आणि गडद क्रोम फ्रंट ग्रिल आहे.   

4/9

नवीन व्हेन्यू 6 मोनोटोन रंगाच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात मिस्टिक सॅफायर, हेझल ब्लू, ड्रॅगन रेड, टायटन ग्रे, एटलस व्हाइट आणि अ‍ॅबिस ब्लॅक यांचा मसमावेश आहे. कंपनीने दोन ड्युअल-टोन रंगाचा पर्यायही ठेवला आहे.   

5/9

कसं आहे कारचं केबिन?

यामध्ये 12.3 -इंचाचे ड्युअल वक्र पॅनोरॅमिक डिस्प्ले आहेत, जे ड्रायव्हर आणि प्रवाशांना एकसंध कनेक्टिव्हिटी आणि प्रीमियम अनुभव देतात. 

6/9

केबिनमधील फिचर्स

नवीन ह्युंदाई व्हेन्यूमधील 31.24 सेमी (12.3 -इंच) नेव्हिगेशन सिस्टम, जी NVIDIA द्वारे ऑपरेटेड आहे, एक अतिशय आकर्षक आणि अॅडव्हान्स इंटरफेस देते. ही सिस्टम वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो, अॅपल कारप्ले आणि ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्ससह येते, जी प्रत्येक ड्राइव्हला स्मार्ट आणि कनेक्टेड अनुभवात बदलते.   

7/9

इंजिन क्षमता - पॉवर आणि परफॉर्मन्स

नवीन ह्युंदाई व्हेन्यू तीन इंजिन पर्याय देते. यामध्ये Kappa 1.2  लिटर MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 लिटर टर्बो GDI पेट्रोल आणि U2 १.५-लिटर CRDi डिझेल यांचा समावेश आहे. ही इंजिने मॅन्युअल ट्रान्समिशन (MT), ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AT) आणि ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन (DCT) सोबत जोडलेली आहेत. SUV मध्ये तीन वेगवेगळे ड्रायव्हिंग मोड देखील आहेत.  

8/9

65 अॅडव्हान्स आणि 33 स्टँडर्ड सेफ्टी फिचर्स

नवीन व्हेन्यूमध्ये 65 हून अधिक अॅडव्हान्स सेफ्टी फिचर्स आहेत. त्यापैकी 33 फिचर्स सर्व व्हेरियंटमधअये आहेत. सहा एअरबॅग्ज प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करतात. इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ESC) आणि हिल-स्टार्ट असिस्ट नियंत्रण (HAC) सारख्या अॅडव्हान्स तंत्रज्ञानामुळे वाहन उतारावर घसरण्यापासून किंवा मागे वळण्यापासून रोखले जाते. यात ऑटो होल्डसह इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखील आहे, जो ट्रॅफिक सिग्नलवर किंवा उतारांवर वाहन स्थिर करतो.  

9/9

आकर्षक लूक आणि अनेक बदलांसह सादर केलेल्या नवीन ह्युंदाई व्हेन्यूची सुरुवातीची किंमत 7,89,900 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही एसयूव्ही पेट्रोल आणि डिझेल इंजिन पर्यायांमध्ये अनेक प्रकारांमध्ये उपलब्ध आहे.  

