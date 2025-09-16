English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मी इतकी 'स्वस्त' नाही, एका पुरूषासोबत एकाच बेडवर...', इमरान हाश्मीच्या 'या' अभिनेत्रीने 11 वेळा नकारली 'ही' ऑफर

इमरान हाश्मीच्या या अभिनेत्रीने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. 41 वर्षीय अभिनेत्रीने तिला एका प्रसिद्ध टीव्ही शोची 11 वेळा ऑफर नाकारल्याचा सांगितलं आहे. 

Neha Choudhary | Sep 16, 2025, 03:01 PM IST
अभिनेत्रीने 11 वेळा सलमान खानचा प्रसिद्ध शो जिथे तो बॉसगिरी करतो त्या शोची ऑफर नाकरली आहे. या अभिनेत्रीने इमरान हाश्मीसोबत काम केलं आहे. अभिनेत्रीने या शोबद्दल केलेल्या दावामुळे मनोरंजन विश्वात खळबळ माजली आहे. 

ही अभिनेत्री आहे तनुश्री दत्ता, जिने नुकताच एका मुलाखत हा दावा केला आहे. ती या मुलाखतीत म्हणाली की, निर्मात्यांनी तिला या शोमध्ये आणण्यासाठी अनेक वेळा संपर्क साधला होता. पण तिने नेहमीच यात सामील होण्यास नकार दिला.   

अभिनेत्री पुढे म्हणाली की, तिला तिच आयुष्यातील गोपनीयता ठेवायला आवडते. तसंच ती तिच्या तत्त्वांशी कधीच तडजोड करू इच्छित नाही.  

तनुश्री दत्ता म्हणाली, 'मी गेल्या 11 वर्षांपासून तिला या प्रसिद्ध शोमध्ये सहभागी होण्यास विचारलं जातंय आणि तिने प्रत्येक वेळी त्यांना नकार दिला आहे. ते मला दरवर्षी शो करण्यास भाग पाडतात आणि मी त्यांना दरवर्षी फटकारते. मी असे कपडे घालू शकत नाही. मी माझ्या कुटुंबासोबत राहतही नाही. आपल्या सर्वांची स्वतःची जागा आहे.

अभिनेत्रीनं सांगितले की तिला या शोसाठी मोठी रक्कम ऑफर करण्यात आली होती. तिने दावा केला की, 'त्यांनी मला शोमध्ये सहभागी होण्यासाठी 1.65 कोटींची ऑफरही दिली होती. 

कारण त्यांनी दुसऱ्या एका बॉलिवूड सेलिब्रिटीला इतकी मोठी रक्कम दिली होती. ती माझ्या दर्जाची अभिनेत्री देखील होती. तरीही मी ही ऑफर नाकारली आहे. 

अभिनेत्री पुढे म्हणाले की, 'जरी त्यांनी मला चंद्र दिला तरी मी जाणार नाही. पुरुष आणि स्त्रिया एकाच बेडवर झोपतात, एकाच जागी भांडतात, मी ते करू शकत नाही. मी माझ्या आहाराबद्दल खूप जागरूक आहे. ते कसे विचार करू शकतात की मी एक मुलगी आहे जी एका रिअॅलिटी शोसाठी एका मुलासोबत एकाच बेडवर झोपेल. मी इतकी स्वस्त नाही, त्यांनी मला कितीही कोटी दिले तरी.'  

2005 मध्ये 'आशिक बनाया आपने' या चित्रपटातून पदार्पण केल्यानंतर, तनुश्री शेवटची 2013 मध्ये 'सुपरकॉप्स व्हर्सेस सुपर व्हिलन' या चित्रपटात दिसली होती. तिच्या कारकिर्दीत तिनं चॉकलेट: डीप डार्क सिक्रेट्स, भागम भाग, सास बहू और सेन्सेक्स आणि रॉक सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. चित्रपट कारकिर्दीला सुरुवात करण्यापूर्वी तिनं 2004 मध्ये फेमिना मिस इंडिया युनिव्हर्सचा किताब जिंकलेला.  

