'मी इतकी 'स्वस्त' नाही, एका पुरूषासोबत एकाच बेडवर...', इमरान हाश्मीच्या 'या' अभिनेत्रीने 11 वेळा नकारली 'ही' ऑफर
इमरान हाश्मीच्या या अभिनेत्रीने एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. 41 वर्षीय अभिनेत्रीने तिला एका प्रसिद्ध टीव्ही शोची 11 वेळा ऑफर नाकारल्याचा सांगितलं आहे.
Neha Choudhary | Sep 16, 2025, 03:01 PM IST
तनुश्री दत्ता म्हणाली, 'मी गेल्या 11 वर्षांपासून तिला या प्रसिद्ध शोमध्ये सहभागी होण्यास विचारलं जातंय आणि तिने प्रत्येक वेळी त्यांना नकार दिला आहे. ते मला दरवर्षी शो करण्यास भाग पाडतात आणि मी त्यांना दरवर्षी फटकारते. मी असे कपडे घालू शकत नाही. मी माझ्या कुटुंबासोबत राहतही नाही. आपल्या सर्वांची स्वतःची जागा आहे.
अभिनेत्री पुढे म्हणाले की, 'जरी त्यांनी मला चंद्र दिला तरी मी जाणार नाही. पुरुष आणि स्त्रिया एकाच बेडवर झोपतात, एकाच जागी भांडतात, मी ते करू शकत नाही. मी माझ्या आहाराबद्दल खूप जागरूक आहे. ते कसे विचार करू शकतात की मी एक मुलगी आहे जी एका रिअॅलिटी शोसाठी एका मुलासोबत एकाच बेडवर झोपेल. मी इतकी स्वस्त नाही, त्यांनी मला कितीही कोटी दिले तरी.'
