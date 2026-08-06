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'140 रुपयांमध्ये मी देहविक्री...' मुंबई पोलिसांची व्हॅन रोखणारी रिया अहिर हे काय म्हणाली?

Written ByNeha Choudhary
Published: Aug 06, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:12 PM IST

नीट पेपर फुटी प्रकरणात धर्मेंद्र प्रधान यांच्या शिक्षण मंत्रीपदाच्या राजीनाम्यासाठी कॉकरोज जनता पार्टीसोबत देशभरातली तरुण एकवटले होते. त्यावेळी मुंबईतील आंदोलनात एका हाताने पोलिसांची व्हॅन रोखून धरली होती. त्यानंतर त्या तरुणाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. 

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ही तरुणी आहे रिया अहिर. या फोटोमुळे ती सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली. त्यानंतर रियाला त्रासही झाला. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी देशातील वेगवेगळ्या ठिकाणाच्या आंदोलनात त्रास झालेल्या तरुणींची आणि तरुणांची भेट घेतली. 

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राहुल गांधींची भेट घेतल्यानंतर रिया अहिर हिने पत्रकारांसमोर एक धक्कादायक विधान केलं.  ती म्हणाली की, तुम्ही लोक म्हणतात ही तिच व्हायरल मुलगी आहे, जिने मुंबई पोलिसांची व्हॅन रोखली होती. 

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मी मीडियाला सांगू इच्छिते की, मी ती मुलगी आहे जिने 20 मुलांना बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेण्याचा विरोध करत पोलिसांनी व्हॅन रोखली होती. 

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त्यामुळे प्लीज तुम्ही तुमचा नॅरेटिव्ह बदला. मी जे काही कार्य केलं आहे, त्यावरून मला प्रचंड त्रास दिला जातोय. मी या गोष्टीला ट्रोलिंग म्हणणार नाही. ही ट्रोलिंग नाही आहे, तर एक क्राइम आहे.

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इतकंच नाही तर जनताच नाही तर राजकीय पक्षातील कार्यकर्तेही सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत आहेत. त्या पोस्टवर माझ्याबाबतीत वाईट - साईट बोललं जातंय. 

 

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 हे लोक म्हणत आहेत की, जे काही मी करत आहे, 140 रुपयांमध्ये मी देहविक्री करत आहे. तुम्हीच विचार करा की, अशा लोकांच्या डोक्यात किती घाणेरडे विचार भरलेले असणार आहेत. 

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धक्कादायक म्हणजे '27 जुलै रोजी मी याबद्दल पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. पण आज 5 ऑगस्ट आहे,  मला अजूनही एफआयआर मिळालेला नाही.

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ही लोक ना मुलींना शिक्षण घेऊ देत आहे, ना त्यांचं सरंक्षण करत आहेत. मी फक्त एवढंच सांगू इच्छित आहे की,  आपण सर्वांची ही जाबाबदारी आहे की, ज्या मुलांसाठी मी ठामपणे उभी होती, आज तिच मुलं माझ्यासाठी उभी आहेत. नागरिक म्हणून आपण एकमेकांसाठी उभं राहायला हवं, असं रिया यावेळी म्हणाली. 

TAGS:
Riya Ahir
trolling
Mumbai

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