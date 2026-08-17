/IAS तुकाराम मुंढेंनी लग्नासाठी घातल्या होत्या 3 अटी, मुलीसह घरचेही झाले आश्चर्यचकित

एफडीएच्या आयुक्तपदावर विराजमान झाल्यानंतर ज्या प्रकारे धडक कारवाई तुकाराम मुंढे करत आहे. त्याची महाराष्ट्रात सर्वत्र कौतुक होतं आहे. त्यांच्या खाजगी आयुष्याबद्दल जाणून घेण्याची सर्वांना उत्सुकता आहे. त्यांनी एका मुलाखतीत लग्नाचा किस्सा सांगितला आहे.
तुकाराम मुंढे हे प्रशासकीय सेवेत त्यांच्या कडक शिस्तीसाठी आणि धडाकेबाज कारवाईसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे ते त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात कसे आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील लोकांना आहे.
तुकाराम मुंढे यांची अनेक ठिकाणी मुलाखत होत असतात. त्यांचे बंधू आणि निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक मुंढे यांचीही एका वाहिनीवर मुलाखत झाली. त्या मुलाखतीत अशोक मुंढे यांनी भाऊ तुकाराम मुंढे यांच्या लग्नाबद्दलचा किस्सा सांगितला आहे.
अशोक मुंढे यांनी सांगितलं की, तुकाराम मुंढे यांना त्यांच्या होणाऱ्या भावी पत्नीकडून तीन अपेक्षा होत्या. लग्न आणि मुलीबद्दल त्यांचे क्लियरॅलिटी शंभर टक्के गोष्ट स्पष्ट होत्या.
अशोक मुंढे यांनी सांगितलं की, मुलीचं स्थळ आल्यावर सर्वात पहिले मी ते स्थळ पाहिला जात असे. तर मला मुलगी ठीक वाटलं की, तुकाराम मुंढे यांना सांगितलं जायचं.
तुकाराम मुंढे यांची पहिली अट अशी होती की, मुलीला इंग्रजी आली पाहिजे. अनेक जण म्हणायचे की काय आवश्यक आहे. पण तोपर्यंत मला 12 वर्ष प्रशासकीय क्षेत्रात काम करून झाली आहे. त्यामुळे हे किती गरजेचे आहे मला माहिती होतं.
तुकाराम मुंढे यांची दुसरी अट होती, त्या मुलीला संसाराची काय अपेक्षा आहे, हे जाणून घेणे. आम्ही मुलीला सांगायचो आयएएस अधिकारी असला तरी पगार इतकाच आहे. पगारामध्येच भागवावं लागेल.
पुढे ते तिसरी अट सांगायचे की, लग्नानंतर फिरण्यासाठी किंवा गावी जाण्याासाठी कार नसणार आहे, त्यांना बस किंवा सार्वजनिक वाहतुकीतून प्रवास करावा लागेल. त्यावर मुलीची तयारी काय आहे ते आम्ही जाणून घ्यायचो.
यामागील उद्देश एकच होता कोणत्याही तक्रारीशिवाय मुलीने तुकाराम मुंढे यांच्या स्वीकार करावा. भेसळखोरांना चांगला चाप लावणारे तुकाराम मुंढे यांच्या मुलीकडून तीन अपेक्षा असायच्या.