ICC Test Ranking : कसोटी क्रमवारीमध्ये भारताच्या संघाने इंग्लंडला टाकलं मागे! पहिल्या दोन स्थानांवर या संघांचा दबदबा

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ताज्या अपडेट्स समोर आल्या आहेत, यामध्ये भारताच्या संघाची रॅंकिंग सुधारली आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या क्रमावारीमध्ये कोणता संघ कोणत्या स्थानावर आहे यासंदर्भात जाणून घ्या. भारताच्या संघाने ताज्या अपडेटनुसार इंग्लंडला गुणतालिकेत मागे टाकले आहे. 

Shubhangi Mere | May 01, 2026, 05:41 PM IST
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेची नवी क्रमवारी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने नवी क्रमवारी जाहीर केली आहे आणि यासाठी भारतीय संघासाठी आनंदाची बातमी आहे. वार्षिक क्रमवारीमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पुरुष कसोटी आणि महिला एकदिवसीय संघांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ऑस्ट्रेलियाची कामगिरी

ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने पॅट कमिन्सच्या नेतृत्वाखाली मागील काही वर्षात संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. तर महिला संघाने एलिसा हिलीच्या नेतृत्वाखालील एकदिवसीय संघ अव्वल स्थानावर विराजमान आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

आयसीसीची ताजी क्रमवारी

आताच्या ताज्या अपडेटनुसार भारताच्या संघाने कसोटी क्रमवारीमध्ये इंग्लंडला मागे टाकले आहे. भारताच्या संघाने आता तिसरे स्थान पटकावले आहे. आता आगामी सामन्यामध्ये भारतीय कसोटी संघाकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेचा दबदबा

पुरुषांच्या कसोटी क्रमवारीमध्ये पहिल्या दोन स्थानांवर ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका या संघाचा दबदबा आहे. ताज्या अपडेटनंतरही पहिल्या दोन स्थानांवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

ऑस्ट्रेलिया अव्वल स्थानावर

ऑस्ट्रेलियाचा संघ कसोटी क्रमवारीमध्ये पहिल्या स्थानावर कायम आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेचा संघ गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानावर आहे. आयसीसीच्या वार्षिक क्रमवारी अद्यतनामध्ये मे 2025 नंतर खेळल्या गेलेल्या सर्व सामन्यांना पूर्ण महत्त्व दिले जाते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

गुणतालिकेत संघाचे गुुण

ऑस्ट्रेलियाचे आता गुणतालिकेमध्ये 131 गुण आहेत, तर गेल्या वर्षीचे कसोटी विजेते दक्षिण आफ्रिका संघानेही तीन गुण मिळवून 119 रेटिंग गाठले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारतीय कसोटी संघ तिसऱ्या स्थानावर

भारतीय कसोटी संघ तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. भारताचे रेटिंग 104 आहे, तर इंग्लंडचे रेटिंग आता 102 असून ते चौथ्या स्थानावर आहे. वार्षिक अपडेटनंतर इंग्लंडने कसोटी क्रमवारीत एक स्थान गमावले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

8th Pay Commission: पगारवाढीसह भरघोस पेन्शन, 5 फॅमिली यूनिट आणि 64 सुट्ट्या; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट

Redmi Note 15 SE 5G वर धमाकेदार ऑफर! 25,000 चा मोबाईल आता फक्त 18,999 मध्ये

Monthly Numerology Horoscope : नवी संधी, नात्यात गोडवा पण या लोकांनी सावध राहवं; जन्मतारखेनुसार मे महिना तुमच्यासाठी कसा?

Petrol Diesel Price: गॅस सिलेंडरसोबत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीही वाढल्या? जाणून घ्या आजचे पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे दर

