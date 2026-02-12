English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष

T20 World Cup 2026, Points Table: 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या ताज्या गुणतालिकेत, पाकिस्तान अ गटात आघाडीवर आहे, तर भारत जोरदार पाठलाग करत आहे. दुसरीकडे, सलग दोन पराभवांनंतर अफगाणिस्तान सुपर 8  मध्ये पोहोचण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.  

Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 02:24 PM IST
twitter
1/8

t 20 world cup 2026 point table

आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतशी गुणतालिकेतील चढ-उतार अधिकच रोचक होत आहेत. काही संघांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवले आहे, तर काही बलाढ्य संघांवर दबाव वाढताना दिसतो आहे. 12 फेब्रुवारीपर्यंतची स्थिती पाहता काहींसाठी आशेचा किरण आहे, तर काहींसाठी ‘करो या मरो’ची वेळ जवळ येत आहे.  

twitter
2/8

ग्रुप A: भारत–पाक महासंग्राम ठरवणार आघाडी

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप A मध्ये पाकिस्तानने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवत 4 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांचा नेट रन रेटही भक्कम असल्याने ते सध्या आघाडीवर आहेत. भारताने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत 2 गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले आहे. भारताचा पुढील सामना नामीबियाविरुद्ध आहे. जर टीम इंडियाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, तर अव्वल स्थानासाठीची शर्यत अधिकच चुरशीची होईल. नेदरलँड्सही 2 गुणांसह स्पर्धेत टिकून आहे, तर अमेरिका आणि नामीबिया अजूनही पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत–पाकिस्तान सामना गुणतालिकेतील ‘बादशाहत’ ठरवणारा ठरू शकतो.  

twitter
3/8

ग्रुप A स्थिती:

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप A स्थिती: पाकिस्तान – 2 सामने, 2 विजय, 4 गुण भारत – 1 सामना, 1 विजय, 2 गुण नेदरलँड्स – 2 सामने, 1 विजय, 2 गुण नामीबिया – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण अमेरिका – 2 सामने, 0 विजय, 0 गुण

twitter
4/8

ग्रुप B: ऑस्ट्रेलियाची दमदार सुरुवात

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप B मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पहिल्याच सामन्यात मोठा विजय मिळवत नेट रन रेटमध्ये आघाडी घेतली आणि अव्वल स्थान पटकावले. सह-यजमान श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात दुसऱ्या स्थानासाठी चुरस दिसते आहे. श्रीलंकेला घरच्या मैदानाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आयर्लंड आणि ओमानसाठी मात्र सुरुवातीच्या पराभवानंतर पुढील वाटचाल कठीण झाली आहे.

twitter
5/8

ग्रुप B स्थिती:

t 20 world cup 2026 point table

ऑस्ट्रेलिया – 1 सामना, 1 विजय, 2 गुण श्रीलंका – 1 सामना, 1 विजय, 2 गुण झिम्बाब्वे – 1 सामना, 1 विजय, 2 गुण आयर्लंड – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण ओमान – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण

twitter
6/8

ग्रुप C: वेस्ट इंडिजची दमदार पुनरागमन

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप C: वेस्ट इंडिजची दमदार पुनरागमन ग्रुप C मध्ये वेस्ट इंडिजने उत्कृष्ट कामगिरी करत इंग्लंडवर विजय मिळवून अव्वल स्थान गाठले आहे. स्कॉटलंडनेही सलग विजय मिळवत आपली दावेदारी मजबूत केली आहे. इंग्लंड तिसऱ्या स्थानावर घसरले असून पुढील सामन्यांत त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे. नेपाळ आणि इटलीला अजूनही गुणतालिकेत वर येण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.

twitter
7/8

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप C स्थिती: वेस्ट इंडिज – 2 सामने, 2 विजय, 4 गुण स्कॉटलंड – 2 सामने, 2 विजय, 4 गुण इंग्लंड – 2 सामने, 1 विजय, 2 गुण नेपाळ – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण इटली – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण

twitter
8/8

ग्रुप D: अफगाणिस्तानची अडचण वाढली

t 20 world cup 2026 point table

ग्रुप D मध्ये न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका प्रत्येकी दोन विजयांसह सुपर 8 च्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. अफगाणिस्तानला सलग दोन पराभवांचा धक्का बसला आहे, ज्यात एक सामना डबल सुपर ओव्हरपर्यंत गेला होता. त्यामुळे त्यांची पुढील फेरी गाठण्याची शक्यता अत्यंत कठीण झाली आहे.  कॅनडा आणि यूएई यांची स्थितीही तळात आहे. ग्रुप D स्थिती: न्यूझीलंड – 2 सामने, 2 विजय, 4 गुण दक्षिण आफ्रिका – 2 सामने, 2 विजय, 4 गुण अफगाणिस्तान – 2 सामने, 0 विजय, 0 गुण कॅनडा – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण यूएई – 1 सामना, 0 विजय, 0 गुण

twitter
पुढील
अल्बम

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

पुढील अल्बम

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं?

लोकल प्रवाशांनो दुर्लक्ष करु नका! लवकरच बंद होणार UTS App, मग ऑनलाइन तिकीट काढायचं कसं? 8
ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी &#039;या&#039; Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 'या' Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल...

ऑफ रोडिंगची आवड असणाऱ्यांसाठी 'या' Adventure बाईक अफलातून पर्याय; 2-3 महिन्यांच्या पगारा सहज खरेदी करता येईल... 8
वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार 8
₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी &#039;ही&#039; भारतीय बँक कोणती? वर्षभरात...

₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी 'ही' भारतीय बँक कोणती? वर्षभरात...

₹10.91 लाख कोटींची बँक... TCS लाही मागे टाकणारी 'ही' भारतीय बँक कोणती? वर्षभरात... 8