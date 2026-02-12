T20 World Cup 2026 चा पॉइंट्स टेबल, अफगाणिस्तानवर संकटाचे ढग दाटले! ग्रुप A मध्ये भारत–पाक लढतीकडे सर्वांचे लक्ष
T20 World Cup 2026, Points Table: 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या ताज्या गुणतालिकेत, पाकिस्तान अ गटात आघाडीवर आहे, तर भारत जोरदार पाठलाग करत आहे. दुसरीकडे, सलग दोन पराभवांनंतर अफगाणिस्तान सुपर 8 मध्ये पोहोचण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 12, 2026, 02:24 PM IST
1/8
आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतशी गुणतालिकेतील चढ-उतार अधिकच रोचक होत आहेत. काही संघांनी सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवले आहे, तर काही बलाढ्य संघांवर दबाव वाढताना दिसतो आहे. 12 फेब्रुवारीपर्यंतची स्थिती पाहता काहींसाठी आशेचा किरण आहे, तर काहींसाठी ‘करो या मरो’ची वेळ जवळ येत आहे.
2/8
ग्रुप A: भारत–पाक महासंग्राम ठरवणार आघाडी
ग्रुप A मध्ये पाकिस्तानने दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवत 4 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्यांचा नेट रन रेटही भक्कम असल्याने ते सध्या आघाडीवर आहेत. भारताने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत 2 गुणांसह दुसरे स्थान मिळवले आहे. भारताचा पुढील सामना नामीबियाविरुद्ध आहे. जर टीम इंडियाने मोठ्या फरकाने विजय मिळवला, तर अव्वल स्थानासाठीची शर्यत अधिकच चुरशीची होईल. नेदरलँड्सही 2 गुणांसह स्पर्धेत टिकून आहे, तर अमेरिका आणि नामीबिया अजूनही पहिल्या विजयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत–पाकिस्तान सामना गुणतालिकेतील ‘बादशाहत’ ठरवणारा ठरू शकतो.
3/8
ग्रुप A स्थिती:
4/8
ग्रुप B: ऑस्ट्रेलियाची दमदार सुरुवात
ग्रुप B मध्ये ऑस्ट्रेलियाने पहिल्याच सामन्यात मोठा विजय मिळवत नेट रन रेटमध्ये आघाडी घेतली आणि अव्वल स्थान पटकावले. सह-यजमान श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे यांच्यात दुसऱ्या स्थानासाठी चुरस दिसते आहे. श्रीलंकेला घरच्या मैदानाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. आयर्लंड आणि ओमानसाठी मात्र सुरुवातीच्या पराभवानंतर पुढील वाटचाल कठीण झाली आहे.
5/8
ग्रुप B स्थिती:
6/8
ग्रुप C: वेस्ट इंडिजची दमदार पुनरागमन
ग्रुप C: वेस्ट इंडिजची दमदार पुनरागमन ग्रुप C मध्ये वेस्ट इंडिजने उत्कृष्ट कामगिरी करत इंग्लंडवर विजय मिळवून अव्वल स्थान गाठले आहे. स्कॉटलंडनेही सलग विजय मिळवत आपली दावेदारी मजबूत केली आहे. इंग्लंड तिसऱ्या स्थानावर घसरले असून पुढील सामन्यांत त्यांच्यावर दबाव वाढला आहे. नेपाळ आणि इटलीला अजूनही गुणतालिकेत वर येण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.
7/8
8/8