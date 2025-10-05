IND vs PAK: पुरुषांप्रमाणे भारतीय महिला संघही पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार नाही? गोलंदाजी प्रशिक्षकांची दिलं उत्तर
ICC Women’s ODI World Cup 2025 IND vs PAK: पुरुषांप्रमाणे भारतीय महिला संघही पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार नाही का? हा प्रश्न सगळ्यांचं पडला आहे. गोलंदाजी प्रशिक्षकांनी याबद्दल उत्तर दिलं आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 05, 2025, 12:41 PM IST
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणावपूर्ण क्रिकेट लढती नेहमीच चर्चेत असतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून पुरुषांच्या एशिया कपमधील तीन रोमांचक सामन्यांनंतर आता याच रविवारी (5 ऑक्टोबर) महिलांच्या आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये दोन्ही देशांच्या महिला टीममध्ये थेट भिडंत होणार आहे. या सामन्यात केवळ क्रिकेट कौशल्याचाच नाही, तर भावनांचाही संघर्ष दिसणार आहे आणि पुन्हा एकदा भारताचं पारडं जड मानलं जातंय.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान – हेड टू हेड आकडेवारी
वर्ल्ड कपमधील भारताचा फॉर्म
वर्ल्ड कपमध्ये भारताने पहिल्या सामन्यात श्रीलंकेला 59 धावांनी पराभूत केलं, तर पाकिस्तानला बांगलादेशने सात विकेटने हरवलं. पाकिस्तानी फलंदाजांना ना फिरकीचा सामना करता आला, ना जलद गोलंदाजीचा. सध्या सर्व टीमनी प्रत्येकी एक सामना खेळला असून भारत चौथ्या स्थानी आहे. पुढील सामन्यात भारताचं लक्ष्य नेट रनरेट सुधारण्यावर असणार आहे, जे पुढील टप्प्यांसाठी निर्णायक ठरेल.
हस्तांदोलनावरून निर्माण झालेला प्रश्न
क्रिकेटबाहेरील वातावरण मात्र तणावपूर्ण आहे. 2022 वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानच्या माजी कर्णधार बिस्माह मारूफच्या मुलीसोबत भारतीय खेळाडूंना खेळताना पाहिलं गेलं होतं. पण या वेळी वातावरण पूर्णतः वेगळं आहे. अशी चर्चा आहे की पुरुषांच्या टीमप्रमाणे भारतीय महिला टीमही पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळू शकते.
प्रशिक्षक नोएल साल्वी यांनी यावर स्पष्टीकरण
भारतीय महिला टीमचे गोलंदाजी प्रशिक्षक नोएल साल्वी यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं – “आमचं लक्ष फक्त क्रिकेटवर आहे. आम्हाला आमच्या खेळाडूंनी मैदानावर सर्वोत्तम प्रदर्शन करावं असं वाटतं. हा फक्त आणखी एक सामना आहे, आणि वर्ल्ड कपचा प्रवास लांब आहे. आम्ही आमच्या रणनीती आणि योजनांवर काम करत आहोत. खेळाडूंनी वैयक्तिक आणि सामूहिक उद्दिष्ट स्पष्ट ठेवणं महत्त्वाचं आहे.”
टीमची तयारी आणि रणनीती
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय महिला टीम आत्मविश्वासात आहे. पहिल्या सामन्यात सहा विकेट्स गमावल्यानंतर खालच्या क्रमांकाने दमदार पुनरागमन करत 47 षटकांत 250 पेक्षा जास्त धावा केल्या. भारताची मुख्य ताकद त्याची फलंदाजी आहे, पण मोठ्या टीमविरुद्ध सातत्य राखणं गरजेचं असेल. कोलंबोच्या पिचवर सीम मूव्हमेंट पाहता, भारत रेणुका सिंह ठाकूरला संघात परत आणू शकतो. ती नुकतीच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेनंतर दुखापतीतून सावरली आहे, मात्र सराव सत्रात ती थोडी लयबद्ध दिसली नाही.
पाकिस्तानची सर्वात मोठी चिंता – फलंदाजी
पाकिस्तानकडून सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्यांची फलंदाजी. पहिल्या सामन्यात त्यांची संपूर्ण फलंदाजी ढेपाळली होती. फातिमा सना आणि डायना बेग यांनी गोलंदाजीत चांगली कामगिरी केली, पण मोठा स्कोर उभा राहिला नाही. पाकिस्तानला सर्व सामने एकाच मैदानावर मिळत असले तरी भारतासारख्या ताकदवान टीमविरुद्ध विजय मिळवण्यासाठी त्यांना चमत्कारिक प्रदर्शन करावं लागेल.
पाकिस्तान महिला संघ
