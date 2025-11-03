English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Shafali Verma: शेफाली वर्मा का ठेवते बॉय कट? फॅशन नाही तर 'हे' आहे कारण जे ऐकून व्हाल थक्क

Shafali Verma Hair Cut: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची खेळाडू शेफाली वर्मा सध्या विश्वचषकातील तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे चर्चेत आहे. शेफालीच्या खेळासोबतच तिच्या बॉय-कट लूकचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. तर, तुम्हाला माहिती आहे का की हे फॅशन स्टेटमेंट नाही तर काहीतरी वेगळंच आहे? शेफालीने बॉय कट का केला ते जाणून घ्या.  

Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 07:18 PM IST
twitter
1/8

Shafali Verma Inspirational Story

why does cricketer shafali verma has boy cut

Shafali Verma Inspirational Story: भारतीय महिला क्रिकेट टीमची स्टार प्लेयर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) तिच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि दमदार परफॉर्मन्ससाठी प्रसिद्ध आहे. भारताने पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकला आणि इतिहास रचला. 2 नोव्हेंबरच्या रात्री मुंबईत भारताने साउथ आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करून वर्ल्ड कप जिंकला. या ऐतिहासिक विजयात शेफाली वर्माचा मोठा वाटा राहिला. तिच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे टीम इंडियाने विजय आपल्या नावावर केला.

twitter
2/8

सोशल मीडियावर एक वेगळी चर्चा

why does cricketer shafali verma has boy cut

पण आज सोशल मीडियावर एक वेगळी चर्चा रंगली आहे.  शेफालीचा बॉय कट हेअरस्टाईल फॅशन आहे की काही खास कारणामुळे ठेवते? या प्रश्नाचं उत्तर ऐकून तुम्हीही भावूक व्हाल. कारण शेफाली वर्मा आज ज्या उंचीवर पोहोचली आहे, त्या मागे तिचा आणि तिच्या कुटुंबाचा जबरदस्त संघर्ष आहे.  

twitter
3/8

शेफालीचा बॉयकट लुक – फॅशन नव्हे तर..

why does cricketer shafali verma has boy cut

एका मुलाखतीत शेफालीच्या आई-वडिलांनी सांगितलं की त्यांच्या मुलीने बॉयकट ठेवण्यामागे एक मोठं कारण आहे. शेफाली जेव्हा लहान होती, तेव्हा तिच्या गावात मुलींना क्रिकेट खेळण्यास मनाई होती. तिच्या वडिलांनी म्हणजे संजीव वर्मा यांनी तिला क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, पण गावात लोक सतत टोमणे मारायचे  “मुलगी असून क्रिकेट खेळते?”

twitter
4/8

बॉयकट लुकची सुरुवात

why does cricketer shafali verma has boy cut

अशा परिस्थितीत एक दिवस तिच्या वडिलांनी ठरवलं.  शेफालीचे केस कापले जातील, जेणेकरून ती मुलांसारखी दिसेल आणि कोणाचं लक्ष जाणार नाही. तिथूनच शेफाली वर्माच्या बॉयकट लुकची सुरुवात झाली. हा स्टाईल तिच्यासाठी फॅशन नसून तिच्या संघर्षाचा एक भाग आहे.

twitter
5/8

वडिलांचा अढळ पाठिंबा

why does cricketer shafali verma has boy cut

शेफाली वर्मा आज देशाचं नाव मोठं करत आहे, पण या यशामागे तिच्या वडिलांचा सर्वात मोठा हात आहे. गावातील विरोध, समाजाच्या वाकड्या नजरा  या सगळ्यांवर मात करत संजीव वर्मा यांनी आपल्या मुलीला स्वप्न पाहायला शिकवलं. शेफाली फक्त १५ वर्षांची असताना भारतीय महिला टी-२० टीममध्ये निवडली गेली.  

twitter
6/8

why does cricketer shafali verma has boy cut

 तिची बॅट खराब झाली तेव्हा वडील स्कूटरवर बसून रोहतकहून मेरठपर्यंत प्रवास करून तिच्यासाठी नवीन बॅट आणली. अशा छोट्या छोट्या गोष्टींनी तिचा आत्मविश्वास वाढवला.    

twitter
7/8

फॉर्ममध्ये परत येताच वर्ल्ड कपमध्ये धमाका

why does cricketer shafali verma has boy cut

शेफाली काही काळापासून खराब फॉर्ममधून जात होती. ती सूरतमध्ये महिला टी-२० सिरीजसाठी होती, तेव्हा वनडे टीमसाठी फोन आला. तिला स्वतःलाच विश्वास बसत नव्हता. पण मुंबईत पोहोचल्यावर तीने मैदानात असा परफॉर्मन्स केला की सगळे थक्क झाले.

twitter
8/8

तिच्या आत्मविश्वासाचं प्रतीक

why does cricketer shafali verma has boy cut

वर्ल्ड कपमध्ये शेफालीने फक्त 87 धावा केल्या नाहीत, तर 2 विकेट्सही घेतल्या आणि प्लेयर ऑफ द मॅच ठरली. तिच्या या कामगिरीने सिद्ध झालं की तिचं हेअरस्टाईल फक्त लूक नाही, तर तिच्या जिद्दीचं, तिच्या मेहनतीचं आणि तिच्या आत्मविश्वासाचं प्रतीक आहे. आज शेफाली वर्मा फक्त क्रिकेटची स्टार नाही, तर प्रत्येक त्या मुलीची प्रेरणा आहे जिचं स्वप्न समाजाच्या बंधनांमुळे थांबलं होतं.  

twitter
पुढील
अल्बम

Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : 'या' जोडीदारांमध्ये मतभेद वाढेल, कसं असेल तुमचं या आठवड्यात Love Life?

पुढील अल्बम

Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : &#039;या&#039; जोडीदारांमध्ये मतभेद वाढेल, कसं असेल तुमचं या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : 'या' जोडीदारांमध्ये मतभेद वाढेल, कसं असेल तुमचं या आठवड्यात Love Life?

Weekly Love Rashi Bhavidhya 3 to 9 November 2025 : 'या' जोडीदारांमध्ये मतभेद वाढेल, कसं असेल तुमचं या आठवड्यात Love Life? 12
Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक!

Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक!

Shafali Verma: संघातून वगळल्याची बातमी लपवून ठेवली, वडिलांना हार्टअटॅक....शेफाली वर्माची स्टोरी तुम्हाला करेल भावुक! 8
आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती?

आईवडील मजूर, भाऊ चालवतो रिक्षा! लेक बनली वर्ल्डकप विजेती, तिरंगा फडकवून रचला इतिहास; कोण आहे ती? 9
Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, &#039;या&#039; कालाकरांनी लावली हजेरी

Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, 'या' कालाकरांनी लावली हजेरी

Shahrukh khan Birthday celebration:शाहरुखच्या बर्थ डे पार्टचा जल्लोष, 'या' कालाकरांनी लावली हजेरी 8