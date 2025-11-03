Shafali Verma: शेफाली वर्मा का ठेवते बॉय कट? फॅशन नाही तर 'हे' आहे कारण जे ऐकून व्हाल थक्क
Shafali Verma Hair Cut: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची खेळाडू शेफाली वर्मा सध्या विश्वचषकातील तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे चर्चेत आहे. शेफालीच्या खेळासोबतच तिच्या बॉय-कट लूकचीही मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. तर, तुम्हाला माहिती आहे का की हे फॅशन स्टेटमेंट नाही तर काहीतरी वेगळंच आहे? शेफालीने बॉय कट का केला ते जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Nov 03, 2025, 07:18 PM IST
Shafali Verma Inspirational Story: भारतीय महिला क्रिकेट टीमची स्टार प्लेयर शेफाली वर्मा (Shafali Verma) तिच्या आक्रमक फलंदाजीसाठी आणि दमदार परफॉर्मन्ससाठी प्रसिद्ध आहे. भारताने पहिल्यांदाच महिला वर्ल्ड कप 2025 जिंकला आणि इतिहास रचला. 2 नोव्हेंबरच्या रात्री मुंबईत भारताने साउथ आफ्रिकेला 52 धावांनी पराभूत करून वर्ल्ड कप जिंकला. या ऐतिहासिक विजयात शेफाली वर्माचा मोठा वाटा राहिला. तिच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे टीम इंडियाने विजय आपल्या नावावर केला.
एका मुलाखतीत शेफालीच्या आई-वडिलांनी सांगितलं की त्यांच्या मुलीने बॉयकट ठेवण्यामागे एक मोठं कारण आहे. शेफाली जेव्हा लहान होती, तेव्हा तिच्या गावात मुलींना क्रिकेट खेळण्यास मनाई होती. तिच्या वडिलांनी म्हणजे संजीव वर्मा यांनी तिला क्रिकेट खेळण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं, पण गावात लोक सतत टोमणे मारायचे “मुलगी असून क्रिकेट खेळते?”
