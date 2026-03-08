English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  • फोटो
  • IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या

IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या

Indian Jersey History: 1975 पासून भारताने पहिल्या विश्वचषकात भाग घेतला. त्यानंतर आता 2026 मध्ये पुन्हा भारत आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचले आहे. आज अहमदाबादच्या नरंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारत विरुद्ध न्यूझीलंडचा रोमांचक सामना रंगणार आहे. या निमित्ताने बदलत्या काळातील भारतीय संघाच्या जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.   

Manali Sagvekar | Mar 08, 2026, 05:42 PM IST
twitter
1/13

1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

India World Cup Jersey Evolution: क्रिकेटच्या विश्वचषक सामन्याच्या दिवशी सर्वांच्या नजरा टिव्हीवर खिळलेल्या असतात. अनेक क्रिकेटप्रेमी मैदानात जाऊन सामना आणि त्यांच्या आवडत्या क्रिकेटपटूला खेळताना पाहण्यासाठी अधिक उत्सुक असतात. अनेकजण भारताची जर्सी घालून बसलेले असतात. आपल्या देशाच्या क्रिकेट संघाची जर्सी घालणे म्हणजे एक वेगळाच अनुभव आणि अभिमान असतो. अशात आज संध्याकाळी अहमदाबादच्या स्टेडीयममध्ये टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हा रोमांचक सामना रंगणार आहे. यानिमित्ताने 1975 पासून 2026 पर्यंत विश्वचषकातील भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये कसा बदल होत गेला ते पाहूया.   

twitter
2/13

1975च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

भारताने 1975 पासून विश्वचषकाच्या पहिल्या वर्षापासूनच भाग घेण्यास सुरुवात केली. पण भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांचा पहिला वहिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्वचषक 1983 मध्ये जिंकला. यावेळी 1987 सालापर्यंत भारतीय संघ पांढर्‍या रंगाची जर्सी घालायचा.   

twitter
3/13

1992च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

1992 च्या विश्वचषकात भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकला नाही, तरीही क्रिकेट चाहत्यांकडून दुकानांमध्ये ही जर्सी सर्वोत्तम आणि सर्वाधिक मागणी असलेल्या जर्सीपैकी एक होती. जी गडद नेव्ही ब्ल्यू रंगाची होती आणि त्यावर पिवळ्या रंगाने देशाचे नाव छापलेले होते.   

twitter
4/13

1996च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

1996 च्या विश्वचषकातील जर्सीचा रंग निळ्या रंगात बदलला. ज्यावर पिवळ्या रंगाच्या बेसवर निळ्यारंगाने भारताचे नाव छापलेले होते. समोर डाव्या बाजूला चक्राचा लोगो आणि छातीवर वेगवेगळ्या रंगांमध्ये डिझाइन देखील होती. हा सामना भारताचा सर्वात निर्णायक सामना होता. उपांत्य फेरीतील श्रींलंकेविरुद्धचा सामना प्रेक्षकांच्या गोंधळामुळे थांबवण्यात आला. ज्यामुळे धावांच्या गणितानुसार हा सामना श्रीलंकेच्या खिशात गेला आणि भारताला अंतिम फेरीत खेळता आले नाही.   

twitter
5/13

1999च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

1999 च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी चमकदार आकाशी निळ्या रंगाची होती. ज्यावर पिवळ्या रंगाचे माशाच्या शेपटीसारखे चित्र होते. ही जर्सी बऱ्याचदा 90च्या दशकातील क्लासिक डिझाइन म्हणून लक्षात ठेवली जाते.   

twitter
6/13

2003च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2003 मध्ये देखील विश्वचषकातील भारताची जर्सी निळ्या रंगाची होती. जी आजही चाहत्यांची पहिली पसंती आहे. विश्वचषकातील भारताची ज्यावर तिंरग्यातील केशरी, सफेद आणि हिरव्या रंगाच्या पट्ट्यांवर पिवळ्या रंगात भारताचे नाव छापले होते. आणि बाहुंवर काळ्या पट्ट्या होत्या. या विश्वचषकात 23 मार्च 2003 रोजी भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झाला.   

twitter
7/13

2007च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2007 ची विश्वचषक जर्सी जी पहिल्या टी-20 विजयादरम्यान परिधान केली गेली होती. ही जर्सी निळ्या रंगाची होती ज्यावर एक विशिष्ट तिरंगा साइड पॅनल डिझाइन होते. आणि समोर ठळक अक्षरात देशाचे नाव छापले गेले होते. ही जर्सी क्रिकेटपटू एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या पहिल्या वहिल्या टी-20 विश्वचषक विजयाचे प्रतीक आहे.   

twitter
8/13

2011च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2011ची जर्सी ही भारताच्या ऐतिहासिक विजयाचे प्रतीक आहे. ही जर्सी अंतिम सामन्यात एमएस धोनीच्या विजयी षटकार, सचिन तेंडुलकरचा शेवटचा विश्वचषक आणि युवराज सिंगच्या उत्कृष्ट कामगिरीची आठवण करून देते. जी निळ्या रंगाची, नारिंगी कॉलर असलेली आयकॉनिक डिझाइनची जर्सी आहे.   

twitter
9/13

2015च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2015च्या विश्वचषकातील जर्सी निळ्या रंगाची, कॉलर असलेली लांब बाङ्यांची जर्सी होती. ज्यावर नारंगी रंगात देशाचे नाव लिहिलेले होते. या विश्वचषकात भारताने चांगली कामगिरी केली होती, कर्णधार एमएस धोनीच्या नेतृ्त्वाखाली उपांत्य फेरी गाठली होती. तसेच गट फेरीत 8 पैकी 7 सामने जिंकून गटात अव्वल स्थान मिळवून वर्चस्व गाजवले. मात्र, अंतिम फेरीत पराभव पत्कारावा लागला.   

twitter
10/13

2019च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2019च्या भारत विश्वचषकाच्या जर्सीचे डिझाइन नाईकने केले होते. जी निळ्या रंगाची होती आणि त्यावर केशरी रंगाने भारताचे नाव छापले गेले होते. या विश्वचषकात भारत अंतिम सामन्यात पोहोचू शकला नाही, स्पर्धेचा आवडता असूनही उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडकडून पराभव पत्कारावा लागला.   

twitter
11/13

2023च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2023 देखील विश्वचषकातील भारताची जर्सी निळ्याय रंगाची होती. ज्यावर केशरी रंगाने देशाचे नाव छापलेले होते. तसेच बाह्यांच्या कडेला केशरी रंगाची बॉर्डर होती. आणि समोर सफेद रंगाची फिकट प्रिंट डिझाइन होती.   

twitter
12/13

2024च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

2024 मध्ये 29 जून रोजी झालेल्या विश्वचषकाच्या रोमांचक अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा 7 धावांनी पराभव केला होता. यावेळची भारताची जर्सी गडद निळ्या रंगाची होती. ज्यावर देखील केशरी रंगाने देशाचे नाव छापले होते. आणि बाह्यांचा रंग केशरी होता.   

twitter
13/13

2026च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी

India World Cup Jersey Evolution From 1975 to 2026

आज संध्याकाळी होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकातील भारताची जर्सी अडीडाज या कंपनीने डिझाइन केली आहे, ज्यावर निळ्या आणि गडद निळ्या रंगाच्या पट्ट्या आहेत. आणि केशरी रंगाने देशाचे नाव छापले आहे. हा सामना सुरू व्हायला अवघे काही तासच बाकी आहेत. सेमीफायनलमधील भारताची कामगिरी पाहता हा आगामी सामना पाहणे अधिक रोमांचक ठरणार आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

