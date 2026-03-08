IND vs NZ: 1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या
Indian Jersey History: 1975 पासून भारताने पहिल्या विश्वचषकात भाग घेतला. त्यानंतर आता 2026 मध्ये पुन्हा भारत आयसीसी टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पोहोचले आहे. आज अहमदाबादच्या नरंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारत विरुद्ध न्यूझीलंडचा रोमांचक सामना रंगणार आहे. या निमित्ताने बदलत्या काळातील भारतीय संघाच्या जर्सीचा बदलता इतिहास जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.
Manali Sagvekar | Mar 08, 2026, 05:42 PM IST
1975 पासून 2026 पर्यंतचा भारतीय जर्सीचा बदलता इतिहास
India World Cup Jersey Evolution: क्रिकेटच्या विश्वचषक सामन्याच्या दिवशी सर्वांच्या नजरा टिव्हीवर खिळलेल्या असतात. अनेक क्रिकेटप्रेमी मैदानात जाऊन सामना आणि त्यांच्या आवडत्या क्रिकेटपटूला खेळताना पाहण्यासाठी अधिक उत्सुक असतात. अनेकजण भारताची जर्सी घालून बसलेले असतात. आपल्या देशाच्या क्रिकेट संघाची जर्सी घालणे म्हणजे एक वेगळाच अनुभव आणि अभिमान असतो. अशात आज संध्याकाळी अहमदाबादच्या स्टेडीयममध्ये टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हा रोमांचक सामना रंगणार आहे. यानिमित्ताने 1975 पासून 2026 पर्यंत विश्वचषकातील भारतीय संघाच्या जर्सीमध्ये कसा बदल होत गेला ते पाहूया.
1975च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
1992च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
1996च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
1996 च्या विश्वचषकातील जर्सीचा रंग निळ्या रंगात बदलला. ज्यावर पिवळ्या रंगाच्या बेसवर निळ्यारंगाने भारताचे नाव छापलेले होते. समोर डाव्या बाजूला चक्राचा लोगो आणि छातीवर वेगवेगळ्या रंगांमध्ये डिझाइन देखील होती. हा सामना भारताचा सर्वात निर्णायक सामना होता. उपांत्य फेरीतील श्रींलंकेविरुद्धचा सामना प्रेक्षकांच्या गोंधळामुळे थांबवण्यात आला. ज्यामुळे धावांच्या गणितानुसार हा सामना श्रीलंकेच्या खिशात गेला आणि भारताला अंतिम फेरीत खेळता आले नाही.
1999च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2003च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2003 मध्ये देखील विश्वचषकातील भारताची जर्सी निळ्या रंगाची होती. जी आजही चाहत्यांची पहिली पसंती आहे. विश्वचषकातील भारताची ज्यावर तिंरग्यातील केशरी, सफेद आणि हिरव्या रंगाच्या पट्ट्यांवर पिवळ्या रंगात भारताचे नाव छापले होते. आणि बाहुंवर काळ्या पट्ट्या होत्या. या विश्वचषकात 23 मार्च 2003 रोजी भारताचा सामना ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झाला.
2007च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2007 ची विश्वचषक जर्सी जी पहिल्या टी-20 विजयादरम्यान परिधान केली गेली होती. ही जर्सी निळ्या रंगाची होती ज्यावर एक विशिष्ट तिरंगा साइड पॅनल डिझाइन होते. आणि समोर ठळक अक्षरात देशाचे नाव छापले गेले होते. ही जर्सी क्रिकेटपटू एमएस धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या पहिल्या वहिल्या टी-20 विश्वचषक विजयाचे प्रतीक आहे.
2011च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2015च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2015च्या विश्वचषकातील जर्सी निळ्या रंगाची, कॉलर असलेली लांब बाङ्यांची जर्सी होती. ज्यावर नारंगी रंगात देशाचे नाव लिहिलेले होते. या विश्वचषकात भारताने चांगली कामगिरी केली होती, कर्णधार एमएस धोनीच्या नेतृ्त्वाखाली उपांत्य फेरी गाठली होती. तसेच गट फेरीत 8 पैकी 7 सामने जिंकून गटात अव्वल स्थान मिळवून वर्चस्व गाजवले. मात्र, अंतिम फेरीत पराभव पत्कारावा लागला.
2019च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2023च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
2024च्या विश्वचषकातील भारताची जर्सी
