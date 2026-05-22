/फ्रिजमधील बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच 15 मिनिटांमध्ये दिसणार जबरदस्त परिणाम; व्हायरल ट्रिक एकदा करुन पाहा

नोकरी आणि घरातील कामं यामुळे अनेक महिलांची तारांबळ उडते. प्रत्येक घरात घरातील कामं करण्यासाठी मोलकरीण नसतात. अशात तुमचं थोडं तरी ओझ कमी करण्यासाठी घरातील कामांसाठी काही ट्रिक आम्ही घेऊन येत असतो.
आपल्या घरातील सर्वात महत्त्वाची जागा म्हणजे टॉयलेट...असं म्हणतात टॉयलेट स्वच्छ म्हणजे ते घर स्वच्छ. पण हे टॉयलेट साफ करणे अनेकांना अवघड तर वाटतंच शिवाय आवडतं देखील नाही.
अनेक वेळा टॉयलेट तासन् तास ब्रश घासल्यानंतरही पूर्णपणे स्वच्छ होत नाहीत. अशावेळी आपण वेगवेगळे केमिकल आणि ब्रश वापरतो.
पण आज आम्ही तुम्हाला टॉयलेटमधील घाण काढण्यासाठी एक ट्रिक सांगणार आहोत. तुमच्या फ्रिजमधील बर्फ तुमच्या कामी येणार आहे.
कमोडमधील घाण साफ करण्यासाठी तुम्ही भरपूर बर्फाचे तुकडे टाका. बर्फामुळे घाण आणि दुर्गंधी सैल होण्यास मदत मिळते.
जर तुम्ही बर्फासोबत थोडा बेकिंग सोडा किंवा लिंबाचा रस मिसळल्यास कमोड कसं चमकतं ते पाहून तुम्हीचा अवाक् व्हाल.
बर्फाचे दहा ते बारा तुकडे, दोन चमचे बेकिंग सोडा आणि थोडा लिंबाचा रस किंवा तुम्ही पांढरा व्हिनेगर पण वापरू शकतात. तसंच थोडंसं टॉयलेट क्लनीरचाही वापर फायदेशीर ठरणार आहे.
बरीच घाण असेल तर अर्धा कमोड भरलेल तेवढे बर्फ त्यात घाला. आता बाकी सांगितलेल्या गोष्टी त्यात घाला आणि आता साधारण 10 ते 15 मिनिटं तसेच राहू द्या. या सांगिलेल्या वेळेनंतर तुम्ही ब्रश फिरवा आणि फ्लश सोडा.
बर्फाचा हा टॉयलेट साफ करण्यासाठीचा जुगाड सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतो आहे. टॉयलेट क्लिनिंगसाठी एक आईस क्यूब हॅक सोशल मीडियावर लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.