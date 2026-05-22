Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /फ्रिजमधील बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच 15 मिनिटांमध्ये दिसणार जबरदस्त परिणाम; व्हायरल ट्रिक एकदा करुन पाहा

फ्रिजमधील बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच 15 मिनिटांमध्ये दिसणार जबरदस्त परिणाम; व्हायरल ट्रिक एकदा करुन पाहा

Written ByNeha ChoudharyUpdated byNeha Choudhary
Published: May 22, 2026, 03:22 PM IST|Updated: May 22, 2026, 03:22 PM IST

नोकरी आणि घरातील कामं यामुळे अनेक महिलांची तारांबळ उडते. प्रत्येक घरात घरातील कामं करण्यासाठी मोलकरीण नसतात. अशात तुमचं थोडं तरी ओझ कमी करण्यासाठी घरातील कामांसाठी काही ट्रिक आम्ही घेऊन येत असतो. 

 

toilet cleaning trick1/8

फ्रिजमधील बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

आपल्या घरातील सर्वात महत्त्वाची जागा म्हणजे टॉयलेट...असं म्हणतात टॉयलेट स्वच्छ म्हणजे ते घर स्वच्छ. पण हे टॉयलेट साफ करणे अनेकांना अवघड तर वाटतंच शिवाय आवडतं देखील नाही. 

toilet cleaning trick2/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

अनेक वेळा टॉयलेट तासन् तास ब्रश घासल्यानंतरही पूर्णपणे स्वच्छ होत नाहीत. अशावेळी आपण वेगवेगळे केमिकल आणि ब्रश वापरतो. 

toilet cleaning trick3/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

पण आज आम्ही तुम्हाला टॉयलेटमधील घाण काढण्यासाठी एक ट्रिक सांगणार आहोत. तुमच्या फ्रिजमधील बर्फ तुमच्या कामी येणार आहे. 

toilet cleaning trick4/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

कमोडमधील घाण साफ करण्यासाठी तुम्ही भरपूर बर्फाचे तुकडे टाका. बर्फामुळे घाण आणि दुर्गंधी सैल होण्यास मदत मिळते. 

toilet cleaning trick5/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

जर तुम्ही बर्फासोबत थोडा बेकिंग सोडा किंवा लिंबाचा रस मिसळल्यास कमोड कसं चमकतं ते पाहून तुम्हीचा अवाक् व्हाल. 

toilet cleaning trick6/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

बर्फाचे दहा ते बारा तुकडे, दोन चमचे बेकिंग सोडा आणि थोडा लिंबाचा रस किंवा तुम्ही पांढरा व्हिनेगर पण वापरू शकतात. तसंच थोडंसं टॉयलेट क्लनीरचाही वापर फायदेशीर ठरणार आहे.

toilet cleaning trick7/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

बरीच घाण असेल तर अर्धा कमोड भरलेल तेवढे बर्फ त्यात घाला. आता बाकी सांगितलेल्या गोष्टी त्यात घाला आणि आता साधारण 10 ते 15 मिनिटं तसेच राहू द्या. या सांगिलेल्या वेळेनंतर तुम्ही ब्रश फिरवा आणि फ्लश सोडा.

toilet cleaning trick8/8

बर्फ टॉयलेटमध्ये टाकताच...

बर्फाचा हा टॉयलेट साफ करण्यासाठीचा जुगाड सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतो आहे. टॉयलेट क्लिनिंगसाठी एक आईस क्यूब हॅक सोशल मीडियावर लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. 

Tags:
Trick
tips

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नंबर 1 च्या स्थानासाठी चुरस, एवढा मोठा विजय झाल्यास RCB ला मागे टाकेल हैदराबाद

नंबर 1 च्या स्थानासाठी चुरस, एवढा मोठा विजय झाल्यास RCB ला मागे टाकेल हैदराबाद

IPL 202612 min ago
2

'डॉलर ₹100 वर गेल्यास तुमचा सत्कार करायचाय', मोदींना पत्र पाठवून कोणी मागितला वेळ?

dollar13 min ago
3

हे थांबवा, असं काही बोलू नका; एकनाथ शिंदेंनी संजय शिरसाट यांना कडक शब्दांत दिली समज

eknath shinde14 min ago
4

पृथ्वी धगधगत्या भट्टीत रूपांतरित होण्याच्या मार्गावर, दुष्काळाच्या अशुभ गर्जनेला सुर

Super El Nino15 min ago
5

IPL 2026 : KKR ला महत्वाच्या लीग सामन्याआधी मोठा धक्का! प्लेऑफपूर्वी निर्णायक मॅचआधी

KKR15 min ago