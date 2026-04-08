...तर IPL नव्हे ICL ने रचला असता भारताच्या टी-20 फ्रँचायजी क्रिकेटचा पाया, सुरु होण्याआधीच का गुंडाळली स्पर्धा?
Indian Cricket League : इंडियन प्रीमियर लीगचा सध्या 19 वा सीजन सुरु आहे. आयपीएलने क्रिकेटमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात व्यापारीकरण करण्यास मदत केली. ज्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ जगातील सर्वात श्रीमंत क्रीडा संस्थेपैकी एक बनलं आहे. पण खूप कमी जणांना ठाऊक असेल की भारतात व्यावसायिक टी20 लीगची सुरुवात ही आयपीएलनने नव्हे तर इंडियन क्रिकेट लीगने झाली होती. मात्र ती स्पर्धा नंतर अनेक खटले, कायदेशीर लढाया आणि खेळातील राजकारणामुळे बंद पडल्याची चर्चा झाली. तेव्हा आयसीएलबद्दल जाणून घेऊयात.