पाकिस्तानसारखं भारतात 'Smart Lockdown' लागू झाल्यास कशावर येणार निर्बंध? पाहा संपूर्ण यादी

Smart Lockdown : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 तासांच्या आता पुन्हा एकदा भारतीयांना इंधन वाचवा असं आवाहन केलं आहे. त्यापूर्वी सोन्याची खरेदी करू नका. घरून काम करा, तेल कमी वापरा असे आवाहन केलं आहे. त्यामुळे पाकिस्ताननुसार भारतात पण स्मार्ट लॉकडाऊन लागणार की काय अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
इराण - अमेरिकामधील संघर्षांमुळे अनेक देशांवर इंधन आणि गॅस पुरवठ्यामुळे संकट आलं आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे ऊर्जा प्रवाहावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. या परिणाम पाकिस्तानसोबत अनेक देशांमध्ये स्मार्ट लॉकडाऊन लागलंय.
भारतात पण स्मार्ट लॉकडाऊन लागणार अशी चिन्ह दिसत आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना आवाहन केलंय की, वर्षभर सोनं खरेदी करु नका. इंधनचं बचत करा. तेल कमी वापरा आणि वर्क फ्रॉम होम करा. त्यामुळे भारतात पुन्हा लॉकडाऊन लागतोय अशी चर्चा सुरू झाली.
भारतापूर्वी पाकिस्तानमध्ये स्मार्ट लॉकडाऊन लागलं आहे. त्यांनी पंजाब, खैबर पख्तुनख्वा, बलुचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील अनेक गोष्टींवर निर्बंध लावली आहेत.
जर भारतात पण पाकिस्तानसारखा स्मार्ट लॉकडाऊन लागला तर कशावर निर्बंध येतील पाहूयात. मोदींनी रस्तावर वाहन कमी आणा असं यापूर्वीच सांगितलं आहे. तेल कमी वापरा, सोनं खरेदी करू नका. परदेशात जाऊ नका, असं पहिलेच सांगितलं आहे.
त्यासोबत सार्वजनिक वाहनांचा वापर करा. इंधन बचत करा. याशिवाय स्मार्ट लॉकडाऊन लागल्यानंतर काय काय बंद होऊ शकतं पाहूयात.
पाकिस्ताननुसार भारतात पण शॉपिंग मॉल्स आणि व्यावसायिक केंद्रे रात्री ८ वाजेपर्यंत बंद करणे बंधनकारक करु शकतात.
इतकंच नाही तर बेकरी, रेस्टॉरंट, तंदूर, खाद्यपदार्थांची दुकाने आणि विवाह सभागृहे देखील रात्री १० वाजेपर्यंत बंद करा असंही सांगू शकतात.
खाजगी निवासस्थानांमधील विवाह सोहळेही रात्री १० नंतर परवानगी न देण्याचा निर्णय पाकिस्तानसारखा होऊ शकतो. पाकिस्तानने वाढत्या जागतिक तेल आणि ऊर्जा किमतींचा सामना करण्यासाठी हे उपाय योजना केल्या आहेत. भारततही अशाप्रकारचे निर्बंध आणू शकतो.