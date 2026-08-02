धूम्रपान करत नसाल तर सावध! 'या' सवयींमुळे वाढू शकतो फुफ्फुसांच्या कॅन्सरचा धोका

केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात फुफ्फुस कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. लोक अनेकदा यासाठी सिगारेटला दोष देतात, पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की त्यांच्या आजूबाजूच्या गोष्टींमुळेही या गंभीर आजाराचा धोका वाढतो.
फुफ्फुस कर्करोगाची लक्षणे, कारणे, प्रतिबंध आणि लवकर निदान करण्याचे महत्त्व याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे. कर्करोग ही एक गंभीर समस्या आहे आणि बाधित व्यक्ती अनेकदा त्याची लक्षणे लवकर ओळखण्यात अयशस्वी ठरतात आणि अनेकदा त्यांच्या शरीरातील बदलांकडे दुर्लक्ष करतात. या दुर्लक्षामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो आणि त्याला शरीरात पाय रोवण्याची संधी मिळते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आकडेवारीनुसार, जगभरात दरवर्षी 18 लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. बऱ्याच काळापासून असा समज होता की फुफ्फुस कर्करोग फक्त धूम्रपान करणाऱ्यांनाच होतो, परंतु ही परिस्थिती बदलत आहे. अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत ज्यात ज्या लोकांनी कधीही सिगारेट, बिडी किंवा तंबाखूच्या इतर कोणत्याही प्रकाराचे सेवन केले नाही, त्यांनाही हा आजार झाला आहे. चला, या वाढलेल्या धोक्यामागील मुख्य कारणे जाणून घेऊया. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जेव्हा फुफ्फुसातील पेशी शरीराच्या नियंत्रणाबाहेर जाऊन असामान्यपणे आणि वेगाने वाढू लागतात, तेव्हा फुफ्फुसाचा कर्करोग होतो. कालांतराने, या पेशींच्या गाठी किंवा ट्यूमर तयार होऊ शकतात आणि उपचारात उशीर झाल्यास, त्या शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरू शकतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की अनेक आठवडे टिकणारा सततचा खोकला, खोकल्यातून रक्त पडणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत दुखणे, आवाज बसणे, वेगाने वजन कमी होणे आणि सतत थकवा जाणवणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करू नये. तज्ञांच्या मते, लवकर निदान झाल्यास यशस्वी उपचाराची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते, परंतु जास्त वेळ निघून गेल्यास उपचार अत्यंत कठीण होतात, ज्यामुळे अनेक मृत्यू होतात. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तज्ञांच्या मते, फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या उदबत्त्या, डास पळवणारी कॉइल किंवा कोळशावर भाजलेले अन्न, वाहने आणि कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण, तसेच खराब हवेच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्यानेही फुफ्फुसांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो आणि कर्करोगाचा धोका वाढतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ज्या लोकांनी कधीही सिगारेटला हात लावला नाही, अशा लोकांमध्येही आता फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे निदान होत आहे. म्हणून, केवळ सिगारेटपासून दूर राहणे पुरेसे नाही; प्रदूषित हवा आणि हानिकारक धुरापासून स्वतःचे संरक्षण करणे देखील महत्त्वाचे आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अस्वीकरण – ही बातमी केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. अधिक माहितीसाठी, तज्ञांचा सल्ला घ्या किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.