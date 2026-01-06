English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

BMC Election News : मायानगरी मुंबईत, मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

Mahapalika Election 2026: महापालिका निवडणुकांमध्ये एमआयएम आणि समाजवादी पक्ष स्वतंत्र लढत आहे.

Jan 06, 2026, 01:39 PM IST
twitter

Mahapalika Election 2026: महापालिका निवडणुकांमध्ये एमआयएम आणि समाजवादी पक्ष स्वतंत्र लढत आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांचा कौल नेमका कुणाला मिळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

महापालिका निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांवर आतापर्यंत काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि एमएमआयएम या पक्षांचा प्रभाव राहिला आहे.

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने वंचितसोबत आघाडी केली आहे, दुसरीकडे एमआयएम आणि समाजवादी पक्ष स्वतंत्र लढत आहे. त्यामुळे मुस्लिम मतदारांचा कौल नेमका कुणाला मिळणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

मुंबईतील मुस्लिम मतदारांची संख्या जवळपास 15 ते 20 टक्के असून, भायखळा, मुंबादेवी, नागपाडा, कुर्ला, चेंबूर, धारावी, अंधेरी भागात त्यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे 30 ते 45 प्रभागांमध्ये मुस्लिम मतदारांचा कौल निवडणुकीचा कल ठरवू शकतात. 

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

काँग्रेसने मुस्लिमबहुल भागात मजबूत पकड ठेवली आहे. 2017 मध्ये काँग्रेसचे 11 मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले होते; मात्र या वेळी समाजवादी पक्ष आणि एमआयएम दोघेही स्वतंत्रपणे लढत आहेत. 

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

या दोन्ही पक्षांचा मुस्लिमबहुल प्रभागांत प्रभाव असून, त्यांच्यामुळे काँग्रेससमोरील आव्हान वाढले आहे. सपचे अबू आझमी आणि एमआयएमचे इम्तियाज जलील स्थानिक प्रश्नांवर जोर देत आहेत.

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

दरम्यान 2017 मध्ये काँग्रेस पक्षातून 11 मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले, राष्ट्रवादीतून 4 मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले, शिवसेनेतून 2 मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले.   

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

तसेच, समाजवादी पार्टीचे 6 तर, एएमआयएम पक्षाचे 3 आणि 5 अपक्ष असे एकूण 31 मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले होते. 

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

मागील निवडणुकांची आकडेवारी पाहता शिवसेनेला मतदान करणाऱ्या मुस्लिम मतदारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे मुस्लिमबहुल भागात शिवसेनेचा जास्त प्रभाव असल्याचे दिसते.  

मुस्लिम मतदारांचा कौल कुणाला ?

दरम्यान यंदाच्या महापालिका निवडणुकात मुस्लिम मतदारांचे पारडे कोणत्या पक्षाच्या बाजून जड असणार आहे. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

