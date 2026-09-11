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4 चेंडू अन् वैभव सूर्यवंशीचा गेम ओव्हर... जसप्रीत बुमराहसमोर 15 वर्षीय स्टार फेल

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 11, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:42 PM IST

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सामना होणार आहे, या सामन्याआधी सरावाच्यावेळी वैभव सूर्यवंशी आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यामध्ये बॅटल पाहायला मिळाले. 

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13 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये सामना खेळवला जाणार आहे, या सामन्यासाठी भारताचा संघ हा दिल्लीमध्ये सराव करत आहे. यावेळी वैभव सूर्यवंशी आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यामध्ये स्पर्धा पाहायला मिळाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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मालिकेचे सर्व सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळले जातील. भारतीय संघ या मालिकेसाठी दिल्लीत दाखल झाला असून कसून सराव करत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यापूर्वीच्या सराव सत्रादरम्यान, 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचा सामना भारताचा स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहशी झाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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बुमराहने अप्रतिम गोलंदाजी करत वैभवला अवघ्या चार चेंडूंमध्ये बाद केले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. बुमराह दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झाला असून मैदानात उतरत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सरावादरम्यान, बुमराह चांगल्या लयीत दिसला आणि त्याने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत वैभवला बाद केले. आयपीएल 2026 मध्ये बुमराहच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारणारा वैभव सूर्यवंशी सराव सत्रादरम्यान बॅकफूटवर सापडला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया 

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बुमराहने त्याला दोन यॉर्कर आणि दोन लेंथ बॉलसह चार चेंडू टाकले. बुमराहच्या एका चेंडूने वैभवच्या बॅटची बाहेरील कड घेतली आणि तो बाद झाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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बुमराह-सूर्यवंशी यांच्यातील या चकमकीचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना 13 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. दुसरा टी20 सामना 15 सप्टेंबर रोजी आणि अंतिम सामना 17 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Vaibhav Sooryavanshi
Jasprit Bumrah
Cricket News
Sports news

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