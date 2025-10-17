तब्बल 8 महिन्यांनी रोहित - विराट मैदानात उतरणार, कुठे पाहाल IND VS AUS मॅचचं लाईव्ह टेलिकास्ट?
IND VS AUS ODI Series : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 19 ऑक्टोबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना हा पर्थ येथील स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून तब्बल 7 महिन्यांनी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे भारतीय संघाकडून मैदानात उतरताना दिसतील. तेव्हा हा सामना कुठे पाहता येतील यासंदर्भात माहिती जाणून घ्या.
Pooja Pawar | Oct 17, 2025, 07:30 PM IST
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात हेड टू हेड सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर आतापर्यंत दोघांमध्ये 152 सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने 84 सामने जिंकले आहेत, तर भारताने 58 सामने जिंकले आहेत. 10 सामने अनिर्णित राहिले. तर गेल्या 10 वनडे सामन्यांमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाला सहा वेळा पराभूत केले आहे.
