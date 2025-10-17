English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तब्बल 8 महिन्यांनी रोहित - विराट मैदानात उतरणार, कुठे पाहाल IND VS AUS मॅचचं लाईव्ह टेलिकास्ट?

IND VS AUS ODI Series : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 19 ऑक्टोबर पासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना हा पर्थ येथील स्टेडियमवर खेळवला जाणार असून तब्बल 7 महिन्यांनी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे दोघे भारतीय संघाकडून मैदानात उतरताना दिसतील. तेव्हा हा सामना कुठे पाहता येतील यासंदर्भात माहिती जाणून घ्या.  

Pooja Pawar | Oct 17, 2025, 07:30 PM IST
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात वनडे आणि टी 20 सामन्यांची सीरिज  खेळवली जाईल. काही दिवसांपूर्वीच बीसीसीआयने यासाठी दोन वेगवेगळ्या संघाची घोषणा केली. 

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजमध्ये टीम इंडियाचं कर्णधारपद हे शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आलंय तर टी 20 संघाचं कर्णधारपद हे सूर्यकुमार यादवकडे देण्यात आलंय. यापूर्वी रोहित शर्मा हा भारतीय वनडे संघाचा कर्णधार होता, मात्र त्याला ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वनडे सीरिजपूर्वी कर्णधारपदावरून बाजूला करण्यात आलं.  

टीम इंडियाचे दिग्गज फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2023 च्या फायनलनंतर मागील जवळपास 7 महिने टीम इंडियाकडून कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळवले नाहीत. त्यामुळे मोठ्या कालावधीनंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली मैदानात परतणार आहेत. 

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात हेड टू हेड सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर आतापर्यंत दोघांमध्ये 152 सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने आघाडी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने 84 सामने जिंकले आहेत, तर भारताने 58 सामने जिंकले आहेत. 10 सामने अनिर्णित राहिले. तर गेल्या 10  वनडे सामन्यांमध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियाला सहा वेळा पराभूत केले आहे.

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सामना हा 19 ऑक्टोबर रोजी सकाळी 9 वाजता सुरु होईल. तर 8: 30 वाजता दोन्ही कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडेल. 

भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरिजचं लाईव्ह टेलिकास्ट टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर होणार आहे. तर मोबाईल यूजर्सना जिओ हॉटस्टार अॅप आणि वेबसाईटवर सामना पाहता येईल.   

भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल.

15 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सीरिजसाठी टीम इंडियाचा संघ दिल्लीवरून ऑस्ट्रेलियाला रवाना झाला. 

