नवी मुंबईत पावसाचा शक्यता, भारत - ऑस्ट्रेलिया सेमी फायनल सामन्याला फटका बसणार?
IND VS AUS Semi Final : भारतात सध्या आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 चे सामने खेळवले जात आहेत. ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात आली असून दक्षिण आफ्रिकेचा संघ हा सेमी फायनलमध्ये इंग्लंडला हरवून फायनलमध्ये पोहोचला आहे. तर गुरुवार 30 ऑक्टोबर रोजी दुसरा सेमी फायनल सामना हा भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळवला जाईल. नवी मुंबईत हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्यावर पावसाचे सावट आहे.
Pooja Pawar | Oct 30, 2025, 10:18 AM IST
