गुरनूर ब्रारला 'ही' चूक पडली महागात! आयसीसीने केली कारवाई, नक्की झाले काय?

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये सध्या एकदिवसीय मालिका सुरु आहे, या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात भारताच्या संघाने विजय मिळवून मालिकेत आघाडी मिळवली आहे.
आयसीसी बर्मिंगहॅम येथे इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यादरम्यान "अयोग्य आणि धोकादायक" पद्धतीने गोलंदाजी केल्याबद्दल भारतीय वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारला ताकीद दिली असून त्याच्या खात्यात एक डिमेरिट पॉइंट जोडला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम 2.9 चे उल्लंघन केल्याबद्दल ब्रार दोषी आढळला, जो स्तर 1 चा गुन्हा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
स्तर 1 चा गुन्हा म्हणजे सामन्यादरम्यान एखाद्या खेळाडूने दुसऱ्या खेळाडूच्या दिशेने अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने चेंडू फेकणे, ही घटना इंग्लंडच्या डावाच्या आठव्या षटकात घडली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जेव्हा बेन डकेटने युवा वेगवान गोलंदाजाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला होता. जसप्रीत बुमराहच्या किफायतशीर सुरुवातीच्या गोलंदाजीनंतर, इंग्लंडच्या सलामीवीरांनी ब्रारला लक्ष्य केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
डकेटने त्या षटकात आधीच एक चौकार आणि एक षटकार मारला होता. त्यानंतर, जेव्हा डकेटने एका चेंडूचा बचाव केला, तेव्हा ब्रारने चेंडू उचलून यष्टींच्या दिशेने त्याच्या दिशेने फेकला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जरी चेंडू डकेटला लागला नाही, तरी या घटनेमुळे मैदानावर तणाव वाढला. डकेटने हसून प्रतिसाद दिला, परंतु या वादामुळे सामन्याची तीव्रता निश्चितच वाढली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयसीसीच्या मते, ब्रारने आपली चूक कबूल केली आणि सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली, त्यामुळे औपचारिक सुनावणीची गरज टळली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया