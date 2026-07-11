IND vs ENG ODI : एकदिवसीय मालिकेआधी भारताच्या संघाला मोठा धक्का! 'हा' खेळाडू सिरीजमधून बाहेर

Team india ODI Update : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये 14 जुलैपासून एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना टीम इंडियासाठी महत्वाचा असणार आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे, शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
एकदिवसीय मालिकेमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय संघासाठी खेळताना दिसणार आहे. आता वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताच्या संघाला एकदिवसीय मालिका सुरु होण्याआधी मोठा धक्का बसला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय संघातील अष्टपैलू हर्षित राणा आता एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर झाला आहे. यासंदर्भात बीसीसीआयने आतापर्यत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सोशल मिडियावर आता दावा केला जात आहे की हर्षित राणा आगामी इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर होणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सुरु असलेल्या टी20 मालिकेच्या चौथ्या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने देखील त्याला दुखापत झाल्यामुळे तो मागील आणि पाचव्या टी20 सामन्यातून देखील बाहेर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता तो एकदिवसीय मालिकेमधून खरच बाहेर झाला आहे यासंदर्भात बीसीसीआयने अधिकृत माहिती दिल्यावर समजेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया