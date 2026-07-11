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IND vs ENG ODI : एकदिवसीय मालिकेआधी भारताच्या संघाला मोठा धक्का! 'हा' खेळाडू सिरीजमधून बाहेर

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 11, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:16 PM IST

Team india ODI Update : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये 14 जुलैपासून एकदिवसीय मालिकेला सुरुवात होणार आहे, या मालिकेचा पहिला सामना टीम इंडियासाठी महत्वाचा असणार आहे. 

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भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे, शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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एकदिवसीय मालिकेमध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहली भारतीय संघासाठी खेळताना दिसणार आहे. आता वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारताच्या संघाला एकदिवसीय मालिका सुरु होण्याआधी मोठा धक्का बसला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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वृतांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय संघातील अष्टपैलू हर्षित राणा आता एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर झाला आहे. यासंदर्भात बीसीसीआयने आतापर्यत कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सोशल मिडियावर आता दावा केला जात आहे की हर्षित राणा आगामी इंग्लंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर होणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सुरु असलेल्या टी20 मालिकेच्या चौथ्या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने देखील त्याला दुखापत झाल्यामुळे तो मागील आणि पाचव्या टी20 सामन्यातून देखील बाहेर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आता तो एकदिवसीय मालिकेमधून खरच बाहेर झाला आहे यासंदर्भात बीसीसीआयने अधिकृत माहिती दिल्यावर समजेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Harshit Rana
team india
cricket
sports

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