Marathi News
  • IND VS NZ Final : चॅम्पियन टीम इंडियाचा फायनलमधील रेकॉर्डस् पाहून सगळे शॉक! सूर्या ब्रिगेडने केली ऐतिहासिक कामगिरी

IND VS NZ Final : चॅम्पियन टीम इंडियाचा फायनलमधील रेकॉर्डस् पाहून सगळे शॉक! सूर्या ब्रिगेडने केली ऐतिहासिक कामगिरी

IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झालेला वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना जिंकून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील टीम इंडियाने अनेक रेकॉर्ड बनवले. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी या सामन्यात न्यूझीलंडला 19 व्या ओव्हरला 159 धावांवर ऑलआउट केलं. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) 8 मार्च रोजी न्यूझीलंड संघाला तब्बल 96 धावांनी धूळ चारत विजय मिळवला.

Pooja Pawar | Mar 09, 2026, 12:04 AM IST
टीम इंडियाने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना जिंकून इतिहास घडवला आहे. टीम इंडियाने यापूर्वी 2024 चा टी 20 वर्ल्ड कप सुद्धा जिंकला होता. त्यामुळे भारत सलग दुसऱ्यांदा टी 20 वर्ल्ड कप जिंकलणारा पहिला संघ ठरला आहे.   

आतापर्यंत कोणत्याही संघाला त्यांच्या मायदेशात टी 20 वर्ल्ड कप जिंकण्यात यश आलं नव्हतं. मात्र टीम इंडियाने हा इतिहास बदलला. मायदेशात टी 20 वर्ल्ड कप च्या ट्रॉफीवर नाव कोरणारा भारत पहिला संघ ठरला आहे.   

टीम इंडियाने टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सामना जिंकून सलग तिसरी आयसीसी ट्रॉफी आपल्या नावावर केली आहे. त्यामुळे भारताचा दबदबा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतोय.   

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 फायनलमध्ये टीम इंडियाने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना धुवत 5 विकेट्स गमावून 255 धावा केल्या. आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कप फायनलमधला हा कोणत्याही संघाने केलेला सर्वाधिक स्कोअर होता.   

अभिषेक शर्माला फॉर्म गवसला. एवढंच नाही तर तो टी 20 वर्ल्ड कप फायनलमधील सर्वात जलद अर्धशतक करणारा फलंदाज ठरला 18 बॉलमध्ये 50 धावा)  

जसप्रीत बुमराह टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला. त्याने टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये 40 विकेट्स पूर्ण केले. या फायनल सामन्यात बुमराहने 4 विकेट्स घेतले.   

 सॅमसन आणि अभिषेक यांनी किवी संघाच्या नव्या चेंडूच्या गोलंदाजांवर आक्रमण चढवत फक्त चार षटकांत 50 धावांची भागीदारी पूर्ण केली.  याआधी टी-20 वर्ल्ड कप फायनलमधील सर्वात मोठी सलामी भागीदारी 48 धावा होती.  

संजूचं हे वर्ल्ड कपमधील तिसरं अर्धशतक ठरलं. संजू टी20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये सर्वाधिक धावसंख्या झळकावणारा फलंदाज ठरलाय. याआधी 2016च्या टी-20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये मार्लन सॅम्युअल्सनं 85 तर 2021च्या टी-20 वर्ल्डकप फायनलमध्ये केन विलियम्सननं 85 धावा केल्या होत्या

