IND VS NZ Final : चॅम्पियन टीम इंडियाचा फायनलमधील रेकॉर्डस् पाहून सगळे शॉक! सूर्या ब्रिगेडने केली ऐतिहासिक कामगिरी
IND VS NZ Final : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात झालेला वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना जिंकून सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील टीम इंडियाने अनेक रेकॉर्ड बनवले. टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी या सामन्यात न्यूझीलंडला 19 व्या ओव्हरला 159 धावांवर ऑलआउट केलं. या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) 8 मार्च रोजी न्यूझीलंड संघाला तब्बल 96 धावांनी धूळ चारत विजय मिळवला.
Pooja Pawar | Mar 09, 2026, 12:04 AM IST
