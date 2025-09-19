पंजाबमध्ये जन्म ते ओमानचा कर्णधार! कोण आहे जतिंदर सिंह? जाणून घ्या भारतवंशी खेळाडूची कहाणी
IND vs Oman Who is Jatinder Singh: पंजाबमध्ये जन्मलेला, ओमानचे कर्णधारपद भूषवलेला भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटू जतिंदर सिंगची कहाणी जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Sep 19, 2025, 01:48 PM IST
1/8
भारतीय मुळ असलेले अनेक खेळाडू आज जगभरात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. त्यातलं एक नाव सध्या चर्चेत आहे ते म्हणजे जतिंदर सिंह. पंजाबच्या लुधियाण्यात जन्मलेला हा क्रिकेटपटू आज ओमान क्रिकेट संघाचा कर्णधार आहे. आशिया कप 2025 मध्ये ओमानचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्याने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
2/8
५ मार्च १९८९ रोजी लुधियाण्यात जन्मलेला जतिंदर लहानपणापासूनच क्रिकेटकडे आकर्षित होता. पण भारतातल्या तीव्र स्पर्धेमुळे मोठ्या स्तरावर संधी मिळवणं कठीण होतं. त्याचदरम्यान कुटुंबासह तो ओमानमध्ये स्थायिक झाला. त्याचे वडील गुरमैल सिंह हे रॉयल ओमान पोलिसमध्ये कारपेंटर म्हणून काम करत होते. जतिंदरने शिक्षण मस्कत येथील Indian School मध्ये घेतलं आणि तेथूनच त्याच्या क्रिकेट प्रवासाला खरा वेग मिळाला.
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8