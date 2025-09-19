English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पंजाबमध्ये जन्म ते ओमानचा कर्णधार! कोण आहे जतिंदर सिंह? जाणून घ्या भारतवंशी खेळाडूची कहाणी

IND vs Oman Who is Jatinder Singh: पंजाबमध्ये जन्मलेला, ओमानचे कर्णधारपद भूषवलेला भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटू जतिंदर सिंगची कहाणी जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Sep 19, 2025, 01:48 PM IST
भारतीय मुळ असलेले अनेक खेळाडू आज जगभरात वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधित्व करताना दिसतात. त्यातलं एक नाव सध्या चर्चेत आहे ते म्हणजे जतिंदर सिंह. पंजाबच्या लुधियाण्यात जन्मलेला हा क्रिकेटपटू आज ओमान क्रिकेट संघाचा कर्णधार आहे. आशिया कप 2025 मध्ये ओमानचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्याने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.  

५ मार्च १९८९ रोजी लुधियाण्यात जन्मलेला जतिंदर लहानपणापासूनच क्रिकेटकडे आकर्षित होता. पण भारतातल्या तीव्र स्पर्धेमुळे मोठ्या स्तरावर संधी मिळवणं कठीण होतं. त्याचदरम्यान कुटुंबासह तो ओमानमध्ये स्थायिक झाला. त्याचे वडील गुरमैल सिंह हे रॉयल ओमान पोलिसमध्ये कारपेंटर म्हणून काम करत होते. जतिंदरने शिक्षण मस्कत येथील Indian School मध्ये घेतलं आणि तेथूनच त्याच्या क्रिकेट प्रवासाला खरा वेग मिळाला.

जतिंदरने प्रथम ओमानच्या Under-19 संघात खेळताना आपली ओळख निर्माण केली. २००७ मध्ये ACC Under-19 Elite Cup मध्ये त्याने दमदार कामगिरी केली होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदार्पण २०१५ मध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध टी20 सामन्यात झालं. त्यानंतर २०१९ मध्ये नामिबियाविरुद्ध एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने प्रवेश केला.

> ODI: ६१ सामने, १७०० पेक्षा अधिक धावा, सरासरी जवळपास ३० > सर्वोच्च ODI धावसंख्या: ११८* धावा (पपुआ न्यू गिनीविरुद्ध) > T20I: ६४ सामने, जवळपास १४०० धावा> सर्वोच्च T20 धावसंख्या: ७३* धावा

T20 World Cup 2021 मध्ये पपुआ न्यू गिनीविरुद्ध त्याने केलेल्या ७३* धावांच्या खेळीमुळे ओमानला १० विकेट्सनी विजय मिळाला होता.  

सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे जतिंदरला ओमान संघाचं कर्णधारपद देण्यात आलं. ओमानसारख्या लहान संघाला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये उभं करण्याची जबाबदारी त्याने घेतली आहे. आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तान, भारत आणि श्रीलंका सारख्या दिग्गजांविरुद्ध संघाचं नेतृत्व करताना त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असेल.  

जरी जतिंदर आता ओमानसाठी खेळत असला तरी भारताशी त्याचं नातं कायम आहे. तो पंजाबच्या मातीशी जोडलेला आहे आणि भारतीय क्रिकेटपटूंपासूनच त्याला प्रेरणा मिळाली. त्याचा लहान भाऊ जसप्रीत सिंहदेखील ओमानच्या युवा संघाचं नेतृत्व करत आहे.  

पंजाबच्या लुधियाण्यातून निघालेला जतिंदर सिंह आज ओमानच्या क्रिकेट इतिहासात महत्त्वाचं स्थान मिळवून बसला आहे. सातत्यपूर्ण धावा करणारा फलंदाज, आक्रमक शैलीचा खेळाडू आणि संघाला एकत्र बांधून ठेवणारा कर्णधार म्हणून त्याची ओळख बनली आहे. आशिया कप 2025मध्ये तो आपल्या नेतृत्वाने ओमानला किती दूर घेऊन जातो, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.  

