Marathi News
  • फोटो
  • पाकिस्तानच नाही तर या 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

T20 World Cup 2026: 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणाऱ्या आगामी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसणार नाहीत. याचं कारण पाकिस्तान सरकारने त्यांचा संघ भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असणाऱ्या वर्ल्ड कप सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचं सांगितलय. पाकिस्तान आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेण्यासाठी श्रीलंकेला रवाना होणार आहे, पण ते भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाहीत. मात्र हे पहिल्यांदाच घडलेलं नाही यापूर्वी सुद्धा काही संघांनी वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकलेला आहे. 

Pooja Pawar | Feb 02, 2026, 04:40 PM IST
1/7

बांगलादेशने टाकला बहिष्कार :

बांगलादेश क्रिकेट संघाने 2026 टी20 वर्ल्ड कपचा बहिष्कार केला आहे. बांगलादेशने आयसीसीकडे त्यांचे वर्ल्ड कपमधील सामने हे भारतातून पाकिस्तानला शिफ्ट करण्याची मागणी केली होती. पण आयोजनाच्या अभावामुळे त्यांनी ही मागणी फेटाळली. त्यानंतर बांगलादेशने टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भाग न घेण्याचा निर्णय घेतला. 

2/7

इंग्लंडने झिम्बाब्वेला जाण्यास दिला नकार :

इंग्लंडने 2003 च्या वर्ल्ड कपमध्ये झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी जाण्यास नकार दिला. रॉबर्ट मुगाबे यांच्या विरोधात इंग्लिश सरकारच्या भूमिकेमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. इंग्लंडला वगळल्यानंतर झिम्बाब्वेला दोन गुण देण्यात आले. इंग्लंडने आयसीसीला त्यांचे सामने दुसऱ्या ठिकाणी आयोजित करण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांची मागणी फेटाळण्यात आली.

3/7

झिम्बाब्वेने 2009 टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर होण्याचा निर्णय :

झिम्बाब्वेला 2009 च्या इंग्लंडमध्ये झालेल्या टी20 वर्ल्ड कपसाठी त्यांच्या खेळाडूंना व्हिसा मिळेल की नाही याची खात्री नसल्यामुळे झिम्बाब्वेने स्पर्धेतून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 2003 मध्ये इंग्लंडने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वर्ल्ड कप सामन्यासाठी तिथे जाण्यास नकार दिला होता. 2026 च्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये  बांगलादेशची जागा घेणाऱ्या स्कॉटलंडने 2009 मध्ये झिम्बाब्वेची जागा घेतली होती.

4/7

ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्टइंडिजने श्रीलंकेला जाण्यासाठी दिला नकार :

ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्टइंडिज क्रिकेट संघाने 1996 वर्ल्ड कपसाठी श्रीलंकेचा दौरा करण्यास नकार दिला होता. कारण त्या देशात अंतर्गत वाद सुरु होता. त्यावेळी भारत, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांनी मिळून आयसीसी स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्टइंडिजने श्रीलंकेला जाण्यासाठी नकार दिला त्यामुळे श्रीलंकेला लीग स्टेजमध्ये पूर्ण १० पॉईंट्स मिळाले होते. त्यांनी फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाला हरवून ट्रॉफी नावावर केली होती. 

5/7

अंडर 19 संघाने वर्ल्ड कपवर टाकला बहिष्कार :

ऑस्ट्रेलियाने अंडर 19 क्रिकेट संघात सुरक्षेच्या कारणामुळे 2016 वर्ल्ड कपसाठी बांगलादेशला जाण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी त्यांच्या जागी आयर्लंडला स्पर्धेत सहभागी करण्यात आलं होतं. 

6/7

न्यूझीलंडने सुद्धा घेतली होती माघार :

नोव्हेंबर 2021 मध्ये न्यूझीलंडचा अंडर 19 संघाने क्वारंटाइन नियमांमुळे 2022 च्या अंडर 19 वर्ल्ड कपमधून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला होता. 

7/7

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये :

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. 

