पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?
T20 World Cup 2026: 7 फेब्रुवारी पासून सुरु होणाऱ्या आगामी टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ एकमेकांविरुद्ध खेळताना दिसणार नाहीत. याचं कारण पाकिस्तान सरकारने त्यांचा संघ भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असणाऱ्या वर्ल्ड कप सामन्यावर बहिष्कार टाकणार असल्याचं सांगितलय. पाकिस्तान आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भाग घेण्यासाठी श्रीलंकेला रवाना होणार आहे, पण ते भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाहीत. मात्र हे पहिल्यांदाच घडलेलं नाही यापूर्वी सुद्धा काही संघांनी वर्ल्ड कपवर बहिष्कार टाकलेला आहे.