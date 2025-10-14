English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टीम इंडियाने एकदा नाही 10 वेळा करून दाखवलं! भारत - वेस्ट इंडिज टेस्ट सीरिजमध्ये बनले 5 मोठे रेकॉर्ड

IND VS WI : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दोन सामन्यांची टेस्ट सिरीज खेळवण्यात आली असून यातील दुसरा सामना हा दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडला. दिल्ली मागील 5 दिवसांपासून सुरु असलेल्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) वेस्ट इंडिजवर 7 विकेटने विजय मिळवला आहे. यापूर्वी देखील टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे झालेला पहिला टेस्ट सामना जिंकला होता. यासह त्यांनी टेस्ट सिरीज सुद्धा जिंकली. 

Pooja Pawar | Oct 14, 2025, 06:50 PM IST
दिल्ली टेस्टच्या पहिल्या दिवशी टीम इंडियाने जबरदस्त फलंदाजी केली. यावेळी कर्णधार शुभमन गिल आणि यशस्वी जयस्वालने शतक लगावले. भारतीय संघाने टेस्टच्या दुसऱ्या दिवशी 5 विकेटवर 518 धावा करून पहिली इनिंग घोषित केली होती. त्यानंतर तर वेस्ट इंडिजची पहिली इनिंग 248 धावांवर आटोपली. 

वेस्ट इंडिजच्या संघाने तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या डावात फॉलोऑन खेळला यात त्यांनी भारताच्या धावा पूर्ण करून अतिरिक्त 121 धावांची आघाडी घेतली. त्यामुळे टीम इंडियाला दुसरा टेस्ट सामना जिंकण्यासाठी 121 धावांचं आव्हान मिळालं आहे. हे आव्हान टीम इंडियाने पाचव्या दिवशी 7 विकेट राखून पूर्ण केलं.

टीम इंडियाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेला पहिला टेस्ट सामना सुद्धा एक इनिंग आणि 140 धावांनी जिंकला होता. भारत वेस्ट इंडिज यांच्यात पार पडलेल्या सीरिजमध्ये ५ रेकॉर्डस् झाले याविषयी जाणून घेऊयात. 

भारताने दोन टेस्ट सामन्यांची सीरिज 2-0 ने जिंकली, ज्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्ध सलग १० वी टेस्ट सीरिजमध्ये भारताने विजय मिळवला. दिल्ली टेस्ट 7 विकेट्सने जिंकून भारताने दोन टेट्स सामन्यांच्या सिरीजमध्ये वेस्ट इंडिजला क्लीन स्वीप दिला.   

1987 पासून भारताने दिल्लीत एकही टेस्ट गमावलेली नाही. त्यांनी सलग 14 टेस्ट सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे. हा घरच्या मैदानावर एकाच ठिकाणी टीम इंडियाने केलेला नवा विक्रम आहे. यापूर्वी मोहालीमध्ये टीम इंडियाने सलग 13 टेस्ट जिंकल्या आहेत.  

वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टेस्ट सीरिजमधील विजय हा शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताचा पहिला टेस्ट सीरिजमधील विजय होता. त्याने यापूर्वी इंग्लंडमध्ये भारताचे नेतृत्व केले होते, परंतु तेथील सीरिज 2-2 अशी बरोबरीत सुटली.

भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या आपल्या घरच्या टेस्ट सामन्यातील रेकॉर्डमध्ये आणखी सुधारणा केली आहे. भारतीय संघ 1994 पासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध अपराजित आहे. या काळात त्यांनी 10 टेस्ट सामने जिंकले आहेत आणि दोन अनिर्णित राहिले आहेत.

2002 पासून भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्ध एकही टेस्ट सामना गमावलेला नाही. मग तो घरच्या मैदानावर खेळलेला असो किंवा वेस्ट इंडिजमध्ये खेळलेला. सर्व टेस्ट सामन्यात भारताचा संघ अजेय राहिलेला आहे. 

