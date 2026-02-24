English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • IND VS ZIM : झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यापूर्वी टीम इंडियातून दोघांचा पत्ता कट होणार? अशी असणार भारताची प्लेईंग 11

IND VS ZIM : झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यापूर्वी टीम इंडियातून दोघांचा पत्ता कट होणार? अशी असणार भारताची प्लेईंग 11

IND VS ZIM Playing 11 Prediction : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यावर आता टीम इंडियाचा दुसरा सुपर 8 सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार आहे. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा सामना हा चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार असून या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.   

Pooja Pawar | Feb 24, 2026, 04:30 PM IST
अहमदाबाद येथे झालेल्या पहिल्या सुपर 8 सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाची रणनीती फेल ठरली आणि 76 धावांनी लाजिरवाणा पराभव त्यांना स्वीकारावा लागला होता. त्यामुळे नेट रन रेटवर सुद्धा मोठा फरक पडलाय.   

दक्षिण आफ्रिकेकडून दारुण पराभव झाल्यावर टीम इंडियाला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये उर्वरित दोन सामने काहीही करून जिंकायचेच आहेत. एवढंच नाही तर त्यांना समोरच्या संघाला मोठ्या मार्जिनने सुद्धा हरवायचं आहे. जर असं झालं नाही तर दुसर्‍यांदा  टी 20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन होण्याचं त्यांचं स्वप्न तुटेल.   

टीम इंडियाचे सुपर 8 स्टेजमधील उर्वरित सामने हे झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात होणार आहे. झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा 26 फेब्रुवारी रोजी होणार असून वेस्ट इंडिज विरुद्ध 1 मार्च रोजी हा सामना सुपर 8 चा शेवटचा सामना भारत खेळेल.   

गुरुवार 26 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात टीम इंडियात दोन महत्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे.   

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या प्लेईंग 11 मध्ये उपकर्णधार अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं होतं. मात्र आता झिम्बाब्वे विरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदर ऐवजी अक्षर पटेलला संधी दिली जाऊ शकते. चेपॉकच्या टर्निंग ट्रॅकवर झिम्बाब्वे विरुद्ध भारताचे व्यवस्थापन स्पिन विभाग मजबूत करण्यासाठी अक्षर पटेलला परत आणण्याचा विचार करत आहे.   

भारताचा ओपनर अभिषेक शर्मा हा ग्रुप स्टेजमधील तीन सामन्यात शून्यवाद बाद झाला होता. त्यानंतर सुपर 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुद्धा तो समाधानकारक कामगिरी करू शकला नाही. त्याचं प्लेईंग 11 मधील स्थान हे पूर्णपणे सुरक्षित नसले तरी तो दुसऱ्या सुपर 8 मध्ये खेळू शकतो.   

संजू सॅमसन टीम इंडियाच्या लेफ्ट अँड राईट हॅन्डर फलंदाजांच्या क्रमवारीत सुद्धा फिट बसतो. असिस्टेंट कोच रायन टेन डेशकाटेने सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत संजू सॅमसन हा येत्या सामन्यात प्लेईंग 11 चा भाग असू शकतो असे संकेत दिलेत. तेव्हा कदाचित तिलक वर्माच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी मिळू शकते.   

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 विरुद्ध झिम्बाब्वे : ईशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन / तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह   

