IND VS ZIM : झिम्बाब्वे विरुद्ध सामन्यापूर्वी टीम इंडियातून दोघांचा पत्ता कट होणार? अशी असणार भारताची प्लेईंग 11
IND VS ZIM Playing 11 Prediction : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाल्यावर आता टीम इंडियाचा दुसरा सुपर 8 सामना हा झिम्बाब्वे विरुद्ध होणार आहे. भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात सुपर 8 चा सामना हा चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर होणार असून या सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये मोठे बदल होऊ शकतात.
Pooja Pawar | Feb 24, 2026, 04:30 PM IST
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या प्लेईंग 11 मध्ये उपकर्णधार अक्षर पटेलला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं होतं. मात्र आता झिम्बाब्वे विरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदर ऐवजी अक्षर पटेलला संधी दिली जाऊ शकते. चेपॉकच्या टर्निंग ट्रॅकवर झिम्बाब्वे विरुद्ध भारताचे व्यवस्थापन स्पिन विभाग मजबूत करण्यासाठी अक्षर पटेलला परत आणण्याचा विचार करत आहे.
