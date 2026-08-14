15 August Independance Day Wishes 2026 : रंग तिरंग्याचा, गर्व भारताचा! स्वातंत्र्यदिनी शेअर करा 'हे' खास मराठी शुभेच्छा आणि स्टेटस ठेवा

15 August Independance Day Wishes 2026 in Marathi : यंदा देश 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यात येणार आहे. हा दिवस म्हणजे उत्साह आणि अभिमानासोबत भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील वीरांच्या बलिदानाला वंदन करण्याचादेखील आहे. यानिमित्ताने मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि प्रियजनांना या खास मराठी शुभेच्छा पाठवा. तसंच इन्स्टा असो किंवा व्हाटस्अपवर स्टेटस ठेवा.
सलाम आहे त्या वीरांना ज्यांच्यामुळे
आज हा दिवस पाहिला…
ती आई आहे भाग्यशाली,
जिच्यापोटी जन्मलेल्या वीरांमुळे
हा देश अखंड राहिला…
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...
'वंदे मातरम्!
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
शस्यश्यामलां मातरम् ! वंदे मातरम् !
शुभ्र ज्योत्स्ना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल शोभिनीम्
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीम्
सुखदां वरदां मातरम् । वंदे मातरम् !'
स्वातंत्र्यवीरांना करूया शत शत प्रणाम,
त्यांच्या त्यागानेच भारत बनला महान
स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!