Marathi News
Independence Day Wishes in Marathi : उत्सव तीन रंगाचा, आज आभाळी सजला! 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Happy Independence Day Wishes in Marathi : शुक्रवारी 15 ऑगस्ट 2025 ला अख्खा देश देशभक्तीमध्ये रंगून जाणार आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास प्रसंगी प्रत्येक जण आपल्या मित्र परिवार, नातेवाईक आणि कुटुंबीयांना मराठीत शुभेच्छा संदेश (Independence Day Wishes)देऊन आनंद द्विगुणीत करा.   

Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 03:08 PM IST
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे जगात आपली छाप सोडली. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा. स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

भारत जगात चौथी आर्थिक महासत्ता बनला, अभिमान आहे मला माझ्या देशाचा, स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

भारताने ऑपरेशन सिंदूरद्वारे जगात आपली छाप सोडली. सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा. स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!  

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

"गर्वाने बोलू भारतीय आहे मी, देशातील टिकवूनी शांतता, बदल घडवू, माणूसकी जपू, आहोत एक आम्ही जरी देशात विविधता स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा"

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

"मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्र देशा स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्व देशवासियांना शुभेच्छा"

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

 "हे राष्ट्र देवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे चंद्रसूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने हे राष्ट्र विक्रमाचे, हे राष्ट्र शांततेचे, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा"

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

विविध रंगांचा, विविध ढंगांचा पण विविधतेतही एकात्मता जपणार्‍या भारत देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

चंद्राच्या दक्षिण भागावर पोहचण्याची किमया आपल्या शास्त्रज्ञांनी केली. साऱ्या भारतीयांची मान उंचावली, भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!!

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

ज्यांनी लिहली आझादीची गाथा त्यांच्या चरणी ठेवितो माथा स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

भारताची संस्कृती, विविध धर्म आणि निसर्ग संपदा जगातील सर्वात लोकशाही असलेल्या देशाला माझे नमन, माझ्या समस्त भारतीय बांधवांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा!!

स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Happy Independence Day Wishes in Marathi

उत्सव तीन रंगाचा, आज आभाळी सजला, नतमस्तक मी त्या सर्वांसाठी ज्यांनी भारत देश घडविला स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

