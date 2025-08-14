Independence Day Wishes in Marathi : उत्सव तीन रंगाचा, आज आभाळी सजला! 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
Happy Independence Day Wishes in Marathi : शुक्रवारी 15 ऑगस्ट 2025 ला अख्खा देश देशभक्तीमध्ये रंगून जाणार आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास प्रसंगी प्रत्येक जण आपल्या मित्र परिवार, नातेवाईक आणि कुटुंबीयांना मराठीत शुभेच्छा संदेश (Independence Day Wishes)देऊन आनंद द्विगुणीत करा.
Neha Choudhary | Aug 14, 2025, 03:08 PM IST
1/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
2/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
3/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
4/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
5/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
6/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
7/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
8/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
9/11
स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
10/11