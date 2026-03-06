Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
social media ban: राज्याने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्याचा निर्णय घेतलाय. असा निर्णय घेणारे हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.
Pravin Dabholkar | Mar 06, 2026, 02:20 PM IST
कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना एक मोठी घोषणा केली. राज्य सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही भारतातील पहिली अशी कठोर कारवाई आहे, जी एखाद्या राज्य सरकारने अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर घेतली आहे.
अर्थसंकल्पावेळी घोषणा
ही घोषणा अर्थसंकल्पाच्या चर्चेदरम्यान करण्यात आली, ज्यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. मुलांमध्ये मोबाइल आणि सोशल मीडियाची वाढती व्यसनाधीनता ही एक गंभीर समस्या बनल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. ही बंदी मुलांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. अनेक पालक आणि शिक्षकांनी या या घोषणेचे स्वागत केले. तर काहींनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही योजना कशी अमलात येईल, याबाबत उत्सुकता आहे.
सरकारने काय म्हटले?
ही बंदी मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांना नियंत्रित करण्यासाठी आहे. मात्र, यासाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क कसा तयार होईल, याबाबत तपशील अद्याप स्पष्ट नाहीत. या बंदीमुळे मुलांना शैक्षणिक किंवा आवश्यक ऑनलाइन स्रोतांपर्यंत पोहोचण्यात अडचण येणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. ही योजना कशी अंमलात येईल, यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
का घालण्यात आली बंदी?
जगभरात कुठे बंदी?
जगभरातील अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारच्या बंदी आपण पाहिल्या असतील. ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्समध्ये 14 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्रतिबंध आहे. कर्नाटक सरकारनेही या जागतिक उदाहरणांचा अभ्यास केला असावा. मुलांच्या विकासासाठी ही पाऊल फायद्याचे ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. अभिभावकांना मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
अंमलबजावणी कशी होणार?
सरकारने सांगितले की, ही बंदी लवकरच अमलात आणण्याची योजना आहे, पण अजून तारीख किंवा पद्धती स्पष्ट नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांना वय प्रमाणीकरण प्रणाली मजबूत करण्यास सांगितले जाईल. शाळा आणि अभिभावकांना याबाबत मार्गदर्शन देण्यासाठी जागरूकता अभियान चालवले जाईल. कायद्याने या बंदीची अंमलबजावणी होईल, ज्यामध्ये दंड किंवा शिक्षा असू शकते. अन्य राज्यांसाठी ही एक मॉडेल योजना ठरू शकते. सरकारने या योजनेच्या यशस्वितेसाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार केला आहे.
