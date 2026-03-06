English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

social media ban: राज्याने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्याचा निर्णय घेतलाय. असा निर्णय घेणारे हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. 

Pravin Dabholkar | Mar 06, 2026, 02:20 PM IST
twitter
1/10

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

social media ban: सोशल मीडियामुळे जग जवळ आलंय. यामुळे घरबसल्या आपल्या जगाच्या कानाकोपऱ्याची माहिती मिळते. संपर्क करता येतो. पण याचे तोटेदेखील समोर येत आहेत. लहान मुलांमध्ये सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलाय. ज्यातून अनेक गैरप्रकारही समोर आले आहेत.

twitter
2/10

भारतातील पहिले राज्य

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

त्यामुळे एका राज्याने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन करण्याचा निर्णय घेतलाय. असा निर्णय घेणारे हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

twitter
3/10

भारतातील पहिली अशी कठोर कारवाई

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना एक मोठी घोषणा केली. राज्य सरकार 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ही भारतातील पहिली अशी कठोर कारवाई आहे, जी एखाद्या राज्य सरकारने अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर घेतली आहे. 

twitter
4/10

अर्थसंकल्पावेळी घोषणा

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

ही घोषणा अर्थसंकल्पाच्या चर्चेदरम्यान करण्यात आली, ज्यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली आहे. मुलांमध्ये मोबाइल आणि सोशल मीडियाची वाढती व्यसनाधीनता ही एक गंभीर समस्या बनल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली. ही बंदी मुलांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाची पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. अनेक पालक आणि शिक्षकांनी या या घोषणेचे स्वागत केले. तर काहींनी यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही योजना कशी अमलात येईल, याबाबत उत्सुकता आहे.

twitter
5/10

भारतातील पहिले राज्य

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

ही बंदी 16 वर्षांखालील सर्व मुलांना लागू होईल. यानुसार, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांना खाते उघडण्यास किंवा वापरण्यास मनाई असेल. कर्नाटक हे भारतातील पहिले राज्य आहे जे अशी कायद्याने बंधनकारक बंदी आणत आहे. 

twitter
6/10

सरकारने काय म्हटले?

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

ही बंदी मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांना नियंत्रित करण्यासाठी आहे. मात्र, यासाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क कसा तयार होईल, याबाबत तपशील अद्याप स्पष्ट नाहीत.  या बंदीमुळे मुलांना शैक्षणिक किंवा आवश्यक ऑनलाइन स्रोतांपर्यंत पोहोचण्यात अडचण येणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे. ही योजना कशी अंमलात येईल, यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

twitter
7/10

का घालण्यात आली बंदी?

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

  मुलांमध्ये सोशल मीडिया आणि मोबाइलची व्यसनाधीनता वाढत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर, शिकण्याच्या क्षमतेवर आणि एकाग्रतेवर विपरीत परिणाम होत आहे. मुलांना सायबर बुलिंग, खोटी माहिती आणि ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याची मागिती मुख्यमंत्री सिद्धारमैया यांनी दिली.

twitter
8/10

जगभरात कुठे बंदी?

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

जगभरातील अनेक देशांमध्ये अशा प्रकारच्या बंदी आपण पाहिल्या असतील.  ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्समध्ये 14 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्रतिबंध आहे. कर्नाटक सरकारनेही या जागतिक उदाहरणांचा अभ्यास केला असावा. मुलांच्या विकासासाठी ही पाऊल फायद्याचे ठरेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. अभिभावकांना मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.

twitter
9/10

अंमलबजावणी कशी होणार?

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

  सरकारने सांगितले की, ही बंदी लवकरच अमलात आणण्याची योजना आहे, पण अजून तारीख किंवा पद्धती स्पष्ट नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांना वय प्रमाणीकरण प्रणाली मजबूत करण्यास सांगितले जाईल. शाळा आणि अभिभावकांना याबाबत मार्गदर्शन देण्यासाठी जागरूकता अभियान चालवले जाईल. कायद्याने या बंदीची अंमलबजावणी होईल, ज्यामध्ये दंड किंवा शिक्षा असू शकते. अन्य राज्यांसाठी ही एक मॉडेल योजना ठरू शकते. सरकारने या योजनेच्या यशस्वितेसाठी तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार केला आहे.

twitter
10/10

संभाव्य परिणाम

india 1st state social media ban under 16 age Karnataka marathi news

ही बंदी अमलात आल्यास मुलांच्या मानसिक आरोग्यात सुधार होईल आणि शिकण्यावर लक्ष केंद्रित होईल. मात्र, काहींना यामुळे मुलांची माहिती मिळवण्याची स्वातंत्र्य कमी होईल, असे वाटते. सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी हे आव्हान असेल, कारण त्यांना भारतीय बाजारपेठेत बदल करावे लागतील. अभिभावक आणि शिक्षकांनी याचे स्वागत केले आहे, तर युवकांनी यावर टीका केली आहे. एकूणच, ही योजना मुलांच्या भविष्यासाठी सकारात्मक पाऊल आहे, पण अंमलबजावणी कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

पुढील अल्बम

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का? 9
तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील!

तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील!

तिरूपतीला लग्न अन्... तुम्हाला जान्हवी कपूरबद्दल या 10 गोष्टी नक्कीच माहीत नसतील! 9
Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय?

Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय?

Arjun vs Saaniya Net Worth: अर्जुन तेंडुलकर-सानिया चंडोक, कोण सर्वाधिक श्रीमंत?; Arjun च्या कमाईचा स्त्रोत काय? 9
Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?

Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर?

Sanju Samson: टीममधून वारंवार वगळलं पण हार नाही मानली, संजू सॅमसन कसा बनला टीम इंडियासाठी गेम चेंजर? 12