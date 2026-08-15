/विश्वचषकात टीम इंडियाचा पहिला विजय, भारतीय संघाचा कर्णधार ठरला सामनावीर

भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या विशेष प्रसंगी, देशाला क्रीडाक्षेत्रातून एक अद्भुत भेट मिळाली. भारतीय हॉकी संघाने पुरुष हॉकी विश्वचषक स्पर्धेत दणदणीत विजयासह आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली.
भारताने आपल्या पहिल्याच सामन्यात वेल्सला ३-१ ने पराभूत करून स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली. भारतीय संघाचा पुढील सामना सोमवार, १७ ऑगस्ट रोजी बलाढ्य प्रतिस्पर्धी इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
हा सामना जिंकल्यानंतर भारतीय संघ वाढलेल्या मनोबलाने पुढील सामन्यात उतरेल. भारतासाठी सामन्याची सुरुवात थोडी तणावपूर्ण झाली. वेल्सने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला आणि भारतीय गोलपोस्टवर दबाव आणला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
वेल्श खेळाडू प्रिचार्डने गोल करण्याच्या अनेक उत्कृष्ट संधी निर्माण केल्या. पण भारतीय गोलरक्षक सूरज खंबीरपणे उभा राहिला आणि वेल्सचा प्रत्येक हल्ला परतवून लावला. सूरजच्या शानदार बचावांमुळे भारताला सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरण्यास मदत झाली. एकदा भारतीय संघाने लय पकडली की, त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सुनीलने पेनल्टी कॉर्नरवर ड्रॅग-फ्लिक मारून पहिला गोल केला. त्यानंतर लगेचच, कर्णधार हरमनप्रीत सिंग आणि संजय यांच्या उत्कृष्ट समन्वयाने आपली उपयुक्तता सिद्ध केली. कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने पेनल्टी कॉर्नरवर एक अप्रतिम ड्रॅग-फ्लिक मारून चेंडू थेट गोलपोस्टमध्ये पाठवला आणि भारताला २-० अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पहिल्या क्वार्टरनंतर भारतीय संघ पूर्णपणे वर्चस्व गाजवताना दिसत होता. हार्दिक सिंगची स्फोटक धावपळ आणि जर्मनप्रीत सिंगच्या उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरीने वेल्सच्या बचावाला निष्प्रभ केले. सामन्यादरम्यान भारतीय फॉरवर्ड शिलानंद लाक्रा जखमी झाल्याने तणाव थोडा वाढला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मैदानावर रक्ताचे डाग पडल्याने खेळ थोड्या वेळासाठी थांबवावा लागला. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे प्रथमोपचार मिळाल्यानंतर शिलानंद डगआऊटमध्ये परतला. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये वेल्सने पुनरागमन करण्याचा शूर प्रयत्न केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
प्रिचार्डने भारतीय गोलकीपरला चकवून एक जोरदार शॉट मारला, पण नशीब भारताच्या बाजूने होते आणि चेंडू गोलपोस्टला लागून बाहेर गेला. त्यानंतर अभिषेकने भारताचा तिसरा गोल करण्याची संधी निर्माण केली, पण त्याचा शॉट थोडक्यात चुकला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मात्र, कर्णधार हरमनप्रीत सिंगने ही चूक सुधारून तिसरा गोल केला. वेल्सने अखेर सामन्यात पुनरागमन केले आणि आपला पहिला गोल केला. एका प्रतिस्पर्धी खेळाडूने अयोग्य स्टिक टॅकल केल्यानंतर पंचांनी टीव्ही रिव्ह्यू घेतला आणि वेल्सला पेनल्टी स्ट्रोक दिला. आणि भारताच्या कर्णधाराने तिसरा गोल केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया