/भारतीय वंशाच्या आयर्लंडच्या खेळाडूची ऐतिहासिक कामगिरी! पहिल्याच चेंडूवर इतिहास, कोण आहे जय मुंद्रा?

भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सध्या टी20 मालिका सुरु आहे, या मालिकेत भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले आणि पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आयर्लंड भारताविरुद्ध दोन सामने खेळणार आहे, या सामन्यात आयर्लंडच्या खेळाडूने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
भारतीय वंशाचा जय मुंद्राने भारताविरुद्धच्या पहिल्या टी20 सामन्यात आयर्लंडकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. राजस्थानमध्ये जन्मलेल्या या अष्टपैलू खेळाडूने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर इतिहास रचला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आयर्लंडच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 182 धावा केल्या. 183 धावांचा पाठलाग करताना, भारताला दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर धक्का बसला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
टोंक्सच्या जयने, जो डावातील दुसरे आणि आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिले षटक टाकण्यासाठी आला होता, संजू सॅमसनला बाद केले. ही विकेट घेताच त्याने इतिहास रचला आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जय मुंद्राने फ स्टंपच्या बाहेर 139 किमी प्रति तास वेगाने चेंडू टाकला. चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळला होता, पण सॅमसनने तो ऑफ साइडला ढकलण्याचा प्रयत्न केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जय आपल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय पदार्पणात पहिल्याच चेंडूवर बळी घेणारा दुसरा आयरिश गोलंदाज ठरला. यापूर्वी मॅथ्यू हम्फ्रीजने ही कामगिरी केली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पंजाबमध्ये जन्मलेल्या सिमी सिंगनंतर, जय हा आयर्लंडकडून खेळणारा दुसरा भारतीय वंशाचा क्रिकेटपटू आहे. सिमीने 2017 मध्ये पदार्पण केले. जय मुंद्राने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात राजस्थानच्या टोंक जिल्ह्यातून केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
2019 मध्ये कॉलेज पूर्ण केल्यावर मुंद्रा एका द्विधा मनःस्थितीत सापडला. कॉर्पोरेट नोकरी करण्याऐवजी त्याने क्रिकेटला शेवटची संधी देण्याचे ठरवले. त्या निर्णयाने त्याचे आयुष्य बदलून टाकले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया