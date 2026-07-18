/भारताने अंतराळ क्षेत्रात रचला इतिहास! सात मजल्यांइतकं उंच प्रायव्हेट रॉकेट लाँच; पृथ्वीपासून तब्बल 450 किमी उंच...; विक्रम-1 ची भरारी

भारताने अंतराळात नवा इतिहास रचला आहे. हैदराबादस्थित खासगी कंपनी स्कायरूट एरोस्पेसने प्रक्षेपित केलेलं विक्रम-1 रॉकेट यशस्वीरित्या लाँच झालं आहे.
भारताने अंतराळ प्रवासाच्या क्षेत्रात नवा इतिहास रचला आहे. हैदराबादस्थित खाजगी अंतराळ कंपनी स्कायरूट एरोस्पेसचे विक्रम-1 रॉकेट त्याच्या पहिल्या ऑर्बिटल मिशनसाठी लाँच करण्यात आलं आहे. हे मिशन केवळ स्कायरूटसाठीच नाही तर संपूर्ण भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
स्कायरूटच्या विक्रम-१ लाँचमध्ये काही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती, त्यामुळे त्याला विलंब झाला. दरम्यान या जबरदस्त कामगिरीमुळे भारत हा जगातील तिसरा देश बनला आहे जिथे एका खासगी कंपनीने हे काम स्वबळावर केलं आहे. आतापर्यंत हे यश केवळ अमेरिका आणि चीनच्या खासगी कंपन्यांनी मिळवलं आहे.
भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या सन्मानार्थ या रॉकेटला 'विक्रम-1' असे नाव देण्यात आले आहे. हे रॉकेट आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) प्रक्षेपण केंद्रावरून प्रक्षेपित करण्यात आले.
सुमारे सात मजल्यांइतके उंच असलेलं हे रॉकेट पृथ्वीपासून सुमारे 450 किलोमीटर उंचीवरील निम्न कक्षेत प्रवेश करेल. उपग्रहांना त्यांच्या निर्धारित कक्षेत स्थापित करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.
स्कायरूट एरोस्पेसचे म्हणणे आहे की, अवकाश सेवा सोप्या आणि सर्वांसाठी सुलभ करणं हे त्यांचं ध्येय आहे. कंपनीला स्वतःला एक कॅब सर्व्हिस सेवा म्हणून विकसित करायचं आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात कंपन्या उपग्रह अवकाशात प्रक्षेपित करण्यासाठी किंवा त्यांना विशिष्ट कक्षेत स्थापित करण्यासाठी सानुकूलित रॉकेट भाड्याने घेऊ शकतील.
कंपनीचा विश्वास आहे की, अवकाश सर्वांसाठी सुलभ केल्याने नवीन व्यवसाय आणि तांत्रिक विकासाला चालना मिळू शकते.
विक्रम-1 मोहीम ही स्कायरूटच्या अंतराळ प्रवासातील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यापूर्वी, कंपनीने नोव्हेंबर 2022 मध्ये 'ऑपरेशन प्रारंभ' नावाने ओळखली जाणारी विक्रम-एस उपकक्षीय मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण केली होती.
विक्रम-एसच्या यशाने हे सिद्ध केलं की भारतीय खाजगी कंपन्यादेखील अंतराळ क्षेत्रात मोठे यश मिळवू शकतात.