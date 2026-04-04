भारतात तेलाचा पुरवठा बंद होणार नाही, कारण 'इथे' साठवले गेले आहे तब्बल 53 लाख टन कच्चे तेल
Crude Oil: भारतात तेलाची टंचाई जाणवत असली तरी, अद्याप पुरवठा पूर्णपणे बंद झालेला नाही. कारण भारतात काही महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा आपात्कालीन साठा उपलब्ध आहे.
Manali Sagvekar | Apr 04, 2026, 04:14 PM IST
भारतातील कच्च्या तेलाची साठवणूक
Crude Oil Storage In India: आखाती देशातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कच्च्या तेलाचे अनेक जहाज तिथेच अडकून राहिले. ज्यामुळे भारतात तेलाची टंचाई जाणवली आणि किंमतीही वाढल्या. पण सरकारकडून सांगितले जात आहे की, नागरिकांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. भारताकडे कच्च्या तेलाचा काही प्रमाणातील साठा अजूनही उपलब्ध आहे. देशात कमी प्रमाणात का होईना पण अजूनही तेल उपलब्ध होत आहे. कारण भारताकडे असे 'काळे सोने' आहे, जे फक्त संकट काळात वापरात आणले जाते.
भारतातील तेल पुरवठा
53 लाख टन इतके कच्चे तेल
पर्वतांच्या खोल गुहा
1.33 दशलक्ष टन क्षमता
पर्वतांच्या खाली साठवलेले तेल
