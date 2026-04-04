English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
भारतात तेलाचा पुरवठा बंद होणार नाही, कारण 'इथे' साठवले गेले आहे तब्बल 53 लाख टन कच्चे तेल

Crude Oil: भारतात तेलाची टंचाई जाणवत असली तरी, अद्याप पुरवठा पूर्णपणे बंद झालेला नाही. कारण भारतात काही महत्त्वाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाचा आपात्कालीन साठा उपलब्ध आहे.   

Manali Sagvekar | Apr 04, 2026, 04:14 PM IST
twitter
1/8

भारतातील कच्च्या तेलाची साठवणूक

Crude Oil Storage In India: आखाती देशातील युद्ध सुरू झाल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कच्च्या तेलाचे अनेक जहाज तिथेच अडकून राहिले. ज्यामुळे भारतात तेलाची टंचाई जाणवली आणि किंमतीही वाढल्या. पण सरकारकडून सांगितले जात आहे की, नागरिकांना काळजी करण्याची आवश्यकता नाही. भारताकडे कच्च्या तेलाचा काही प्रमाणातील साठा अजूनही उपलब्ध आहे. देशात कमी प्रमाणात का होईना पण अजूनही तेल उपलब्ध होत आहे. कारण भारताकडे असे 'काळे सोने' आहे, जे फक्त संकट काळात वापरात आणले जाते.   

twitter
2/8

भारतातील तेल पुरवठा

गेल्या काही दिवसांपासून भारतात तेलाची टंचाई जाणवत असली तरी, पुरवठा पूर्णपणे बंद झालेला नाही.   

twitter
3/8

53 लाख टन इतके कच्चे तेल

तुम्हाला विश्वास बसणार नाही पण, भारताकडे सध्या तब्बल 53 लाख टन इतक्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा आहे. जे जवळजवळ 40 ते 45 दिवस पुरेसे ठरू शकते.   

twitter
4/8

पर्वतांच्या खोल गुहा

हे तेल देशातील विशाखापत्तनम, मंगलुरु आणि पडूर या ठिकाणी, पर्वतांच्या खोल गुहांमध्ये सुरक्षितपणे साठवून ठेवण्यात आले आहे.   

twitter
5/8

1.33 दशलक्ष टन क्षमता

ही भारतातली पहिली कार्यान्वित भूमिगत खडकाळ गुहा आहे. जिची क्षमता 1.33 दशलक्ष टन इतकी आहे. या गुहेमध्ये 7.5 किमी लांबीचा बोगदा आहे.   

twitter
6/8

पर्वतांच्या खाली साठवलेले तेल

जमिनीवरील तेलाचा साठा नष्ट केला जाऊ शकतो. पण पर्वतांच्या खाली साठवलेले तेल अधिक प्रमाणात सुरक्षित राहू शकते.   

twitter
7/8

तेल साठवून ठेवण्याचा निर्णय

खाडी युद्धानंतर भारताकडे फक्त 3 दिवस पुरेल इतका तेल साठा होता. यामुळेच सतर्कतेचे पाऊल उचलत भारताने अशापद्धतीने तेल साठवून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.   

twitter
8/8

अधिक सुविधा उभारण्याची योजना

तसेच आता भारत आणखी तेल साठवणुकीसाठी ओडिशातील चंडीखोल येथे एक नवीन सुविधा आणि पदूर येथील विस्तारासह अधिक सुविधा उभारण्याची योजना आखत आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

Do You Know: कोणत्या देशातील महिला सर्वाधिक कपडे खरेदी करतात? भारताचा नंबर कितवा?

पुढील अल्बम

