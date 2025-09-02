जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच!
भारतीय रेल्वेचा इतिहास फार मोठा आहे. वंदे भारत ते बुलेट ट्रेन अशा आधुनिक रेल्वे ताफ्यात होत आहेत. बुलेट ट्रेन ही जमिनीच्या पोटातून धावणार आहे.
Mansi kshirsagar | Sep 02, 2025, 04:31 PM IST
Bullet Train Mumbai: भारतीय रेल्वेचा इतिहास फार मोठा आहे. वंदे भारत ते बुलेट ट्रेन अशा आधुनिक रेल्वे ताफ्यात होत आहेत. बुलेट ट्रेन ही जमिनीच्या पोटातून धावणार आहे.
1/8
जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच!
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8