जमिनीच्या 100 फूट खाली उतरून पकडावी लागेल ट्रेन, भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन मुंबईत, लोकेशन पाहाच!

Marathi News
भारतीय रेल्वेचा इतिहास फार मोठा आहे. वंदे भारत ते बुलेट ट्रेन अशा आधुनिक रेल्वे ताफ्यात होत आहेत. बुलेट ट्रेन ही जमिनीच्या पोटातून धावणार आहे. 

Mansi kshirsagar | Sep 02, 2025, 04:31 PM IST
Bullet Train Mumbai: भारतीय रेल्वेचा इतिहास फार मोठा आहे. वंदे भारत ते बुलेट ट्रेन अशा आधुनिक रेल्वे ताफ्यात होत आहेत. बुलेट ट्रेन ही जमिनीच्या पोटातून धावणार आहे. 

 

India Deepest Railway Station Indian Railway first Underground Railway Station

Bullet Train Mumbai: भारतीय रेल्वे दिवसागणिक नवे इतिहास रचत आहे. अलीकडेच जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल भारतीय रेल्वेने उभारला आहे. लवकरच बुलेट ट्रेनदेखील धावणार आहे. 

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू आहे. या मार्गावरील एकमेव भूमिगत स्थानक असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुल स्थानकाचे कामदेखील वेगाने सुरू आहे.  

भारतातील सर्वात खोल रेल्वे स्टेशन लवकरच तयार होणार आहे. बीकेसी येथे हे रेल्वे स्टेशन 100 फुट खोलीवर बांधले जाणार आहे.  

बुलेट ट्रेनच्या बीकेसीतील या स्थानकाचे काम वेगाने सुरू आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोरवर एकमेव हे भुयारी स्थानक आहे. जे जमिनीपासून 100 फुट म्हणजेच 32 मीटर खोलीवर बांधले जात आहे. 

जमिनीपासून इतक्या खोलीवर हे स्थानक आहे की, 10 मजली इमारत या सामावली जाऊ शकते. अलीकडेच, रेल्वे मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी व्हिडिओ शेअर केला होता.  

बुलेट ट्रेनची तीन मजली इमारत असणार असून यात प्लॅटफॉर्म, कॉनकोर्स आणि सर्व्हिस फ्लोर असणार आहेत. स्टेशनवर 6 प्लॅटफॉर्म असणार आहेत. या प्लॅटफॉर्मची लांबी 415 मीटर असेल.   

मुंबई ते अहमदाबाद दरम्यानच्या 508 किमी लांबीच्या मार्गावर ही बुलेट ट्रेन धावणार आहे. सध्या 8 तासांचा हा प्रवास बुलेट ट्रेनद्वारे फक्त 3 तासांत पूर्ण केला जाईल. या बुलेट ट्रेनचा कमाल वेग ताशी 320 किमी असेल.

बुलेट ट्रेन सुरू होण्यासाठी आणखी तीन वर्ष लागण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2028 पर्यंत बुलेट ट्रेन प्रवाशांच्या सेवेत येणार आहे.   

