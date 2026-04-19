Gold Mine: जगावर तेल संकट असताना भारताला सापडली सोन्याची खाण, 'पुढच्या महिन्यापासून डॉलर्सचा पाऊस'!
First Private Gold Mine: भारताने सोन्याच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.या खाणीत एकूण 42.5 टन सोन्याचे साठे असल्याचा अंदाज आहे. यातील 13.1 टन सोना पूर्ण प्रमाणित झाला आहे.
Pravin Dabholkar | Apr 19, 2026, 02:32 PM IST
भारत सोन्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी
खाण नेमकी कुठेय?
ही खाण कर्नूल जिल्ह्यातील जोन्नागिरी, एर्रागुडी आणि पागिदिरायी या गावांमध्ये पसरलेल्या 598 हेक्टर क्षेत्रात आहे. जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी मुख्य मालकीदार आहे. त्रिवेणी अर्थमूवर्स आणि डेक्कन गोल्ड या कंपन्यांनी पूर्ण सहकार्य दिले आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली. केवळ 13 महिन्यांत प्लांट उभारण्यात आला, जे रेकॉर्डवजा काम मानले जात आहे.
सोन्याचे साठे
या खाणीत एकूण 42.5 टन सोन्याचे साठे असल्याचा अंदाज आहे. यातील 13.1 टन सोना पूर्ण प्रमाणित झाला आहे. पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यावर दरवर्षी 1000 किलो शुद्ध सोना काढता येईल. हे उत्पादन पुढील 15 वर्षे सातत्याने चालेल. सध्या सरकारी हुट्टी गोल्ड माइन्स फक्त 1.5 टन सोना काढते, तर कोलार गोल्ड फील्ड्स 2000 साली बंद झाली. या नव्या खाणीमुळे देशांतर्गत उत्पादनात मोठी झेप पडेल.
आर्थिक फायदे
भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी एक आहे. दरवर्षी 800 टनांपेक्षा जास्त सोने परदेशातून आयात करावा लागते. ही खाण सुरू झाल्याने आयातीत मोठी बचत होईल आणि विदेशी मुद्रा खर्च कमी होईल. पुढच्या महिन्यापासून ‘डॉलरचा पाऊस’ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जगात सध्या तेल संकट असताना ही खाण अर्थव्यवस्थेला मजबूती देईल. केवळ आंध्र प्रदेशच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
सरकारी पाठिंबा
जागतिक मॉडेल
पर्यावरण आणि जबाबदारीपूर्ण खाणकाम
स्थानिक रोजगार
