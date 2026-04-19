Gold Mine: जगावर तेल संकट असताना भारताला सापडली सोन्याची खाण, 'पुढच्या महिन्यापासून डॉलर्सचा पाऊस'!

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
Pravin Dabholkar | Apr 19, 2026, 02:32 PM IST
twitter
1/10

जगावर तेल संकट असताना भारताला सापडली सोन्याची खाण, 'पुढच्या महिन्यापासून डॉलर्सचा पाऊस'!

India first private gold mine Established in Andhra Pradesh

First Private Gold Mine: भारताने सोन्याच्या क्षेत्रात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे. आंध्र प्रदेशातील कर्नूल जिल्ह्यात जोन्नागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट नावाची देशातील पहिली मोठ्या प्रमाणात खासगी सोन्याची खाण तयार झाली आहे. 

twitter
2/10

भारत सोन्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रोसेसिंग प्लांट पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. सध्या प्री-कमर्शियल कामे सुरू असून, आधुनिक यंत्रे आणि नियंत्रित स्फोटकांचा वापर करून खाणकाम चालू आहे. या प्रकल्पामुळे भारत सोन्याच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहे.

twitter
3/10

खाण नेमकी कुठेय?

ही खाण कर्नूल जिल्ह्यातील जोन्नागिरी, एर्रागुडी आणि पागिदिरायी या गावांमध्ये पसरलेल्या 598 हेक्टर क्षेत्रात आहे. जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी मुख्य मालकीदार आहे. त्रिवेणी अर्थमूवर्स आणि डेक्कन गोल्ड या कंपन्यांनी पूर्ण सहकार्य दिले आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक झाली. केवळ 13 महिन्यांत प्लांट उभारण्यात आला, जे रेकॉर्डवजा काम मानले जात आहे.

twitter
4/10

सोन्याचे साठे

या खाणीत एकूण 42.5 टन सोन्याचे साठे असल्याचा अंदाज आहे. यातील 13.1 टन सोना पूर्ण प्रमाणित झाला आहे. पूर्ण क्षमतेने काम सुरू झाल्यावर दरवर्षी 1000 किलो शुद्ध सोना काढता येईल. हे उत्पादन पुढील 15 वर्षे सातत्याने चालेल. सध्या सरकारी हुट्टी गोल्ड माइन्स फक्त 1.5 टन सोना काढते, तर कोलार गोल्ड फील्ड्स 2000 साली बंद झाली. या नव्या खाणीमुळे देशांतर्गत उत्पादनात मोठी झेप पडेल.

twitter
5/10

आर्थिक फायदे

भारत जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी एक आहे. दरवर्षी 800 टनांपेक्षा जास्त सोने परदेशातून आयात करावा लागते. ही खाण सुरू झाल्याने आयातीत मोठी बचत होईल आणि विदेशी मुद्रा खर्च कमी होईल. पुढच्या महिन्यापासून ‘डॉलरचा पाऊस’ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जगात सध्या तेल संकट असताना ही खाण अर्थव्यवस्थेला मजबूती देईल. केवळ आंध्र प्रदेशच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

twitter
6/10

सरकारी पाठिंबा

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांच्या हस्ते लवकरच या प्रकल्पाचे उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या खाण व भूविज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव मुकेश कुमार मीना यांनी याला ‘भारताच्या सोन्याच्या खाणकामाच्या महत्त्वाकांक्षांसाठी ऐतिहासिक क्षण’ म्हटले आहे.

twitter
7/10

जागतिक मॉडेल

“हे प्रकल्प जबाबदारी आणि स्पर्धात्मक खाणकामाचे जागतिक मॉडेल उभे करेल.”, असे त्रिवेणी अर्थमूवर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांनी सांगितले. तर“या यशामुळे भविष्यात इतर महत्त्वाच्या खनिजांसाठीही खासगी गुंतवणूक वाढेल.”, असे जियोमैसूरचे संचालक हनुमा प्रसाद मोदाली म्हणाले.

twitter
8/10

पर्यावरण आणि जबाबदारीपूर्ण खाणकाम

प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणस्नेही पद्धतींचा वापर केला जात आहे. नियंत्रित स्फोटके आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान कमीत कमी होईल.

twitter
9/10

स्थानिक रोजगार

ही खाण केवळ सोने काढण्यापुरती मर्यादित न राहता स्थानिक रोजगार वाढवेल आणि कर्नूल जिल्ह्यात विकासाला चालना देईल. खासगी क्षेत्रात प्रथमच यशस्वी झाल्याने भविष्यात इतर राज्यांतही अशा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळण्याची आशा आहे.

twitter
10/10

भविष्यातील संभाव्य परिणाम कोणते?

ही खाण भारताच्या सोन्याच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने पहिले पाऊल आहे. सध्या सरकारी प्रयत्न चालू असताना खासगी क्षेत्राची एंट्री मोठी क्रांती ठरेल. 15 वर्षांच्या सातत्यपूर्ण उत्पादनामुळे देशाला दीर्घकालीन फायदा होईल. सोन्याच्या प्रेमापोटी सदियांपूर्वी सुरू झालेल्या आयातीवर आता ब्रेक लागेल. जागतिक तेल संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी अर्थव्यवस्थेला आशेचा किरण आहे. यशस्वी झाल्यास भारत ‘जबाबदार खाणकाम’ देश म्हणून जगात नाव कमवेल.

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

