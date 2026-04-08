बाप-साली, दारु अन्.... भारताच्या 'या' विचित्र रेल्वे स्टेशनची नावे घ्यायलाही घाबरतात लोकं, पाहा नावांची संपूर्ण यादी
नावात काय आहे असं म्हणणारे लोकं या रेल्वे स्टेशनचे नावही घ्यायला तयार नाहीत. कारण नावातच बरंच काही आहे. भारतात अशी काही रेल्वे स्टेशन आहेत ज्यांची नावं घ्यायला ही घाबरतात लोकं.
Dakshata Thasale | Apr 08, 2026, 07:45 PM IST
भारतातील विचित्र रेल्वे स्टेशनची नावे
भारतीय रेल्वे ही अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर सर्वात मोठं नेटवर्क असलेली ट्रेन चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय ट्रेन ही लाइफ लाइन म्हणून ओळखली जाते. दररोज लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वे स्थानके त्यांच्या प्रवासाचा एक अविभाज्य भाग आहेत. प्रत्येक स्थानकाचे नाव पिवळ्या रंगात असून ते हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लिहिलेले असते. भारतातील काही रेल्वे स्थानकांची नावे इतकी विचित्र आहेत की बोलायलाही लाज वाटते.
बाप
नाना
साली
नावावरून असे वाटते की, जर जिजा नावाचे दुसरे स्टेशन असते, तर मेहुणा आणि वहिनी यांची एक उत्तम जोडी जमली असती. साली रेल्वे स्टेशन जोधपूर जिल्ह्यातील दुडू येथे आहे. हे स्टेशन उत्तर-पश्चिम रेल्वेला जोडलेले आहे. तर, सहेली रेल्वे स्टेशन मध्य प्रदेशात भोपाळ आणि इटारसीजवळ आहे. हे स्टेशन मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात येते.
ओडानिया चाचा
सुअर
