बाप-साली, दारु अन्.... भारताच्या 'या' विचित्र रेल्वे स्टेशनची नावे घ्यायलाही घाबरतात लोकं, पाहा नावांची संपूर्ण यादी

नावात काय आहे असं म्हणणारे लोकं या रेल्वे स्टेशनचे नावही घ्यायला तयार नाहीत. कारण नावातच बरंच काही आहे. भारतात अशी काही रेल्वे स्टेशन आहेत ज्यांची नावं घ्यायला ही घाबरतात लोकं. 

Dakshata Thasale | Apr 08, 2026, 07:45 PM IST
भारतातील विचित्र रेल्वे स्टेशनची नावे

भारतीय रेल्वे ही अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर सर्वात मोठं नेटवर्क असलेली ट्रेन चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारतीय ट्रेन ही लाइफ लाइन म्हणून ओळखली जाते. दररोज लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. रेल्वे स्थानके त्यांच्या प्रवासाचा एक अविभाज्य भाग आहेत. प्रत्येक स्थानकाचे नाव पिवळ्या रंगात असून ते हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लिहिलेले असते. भारतातील काही रेल्वे स्थानकांची नावे इतकी विचित्र आहेत की बोलायलाही लाज वाटते. 

बाप

राजस्थानच्या जोधपुरमध्ये एक सर्वात लहान स्टेशन आहे ज्याचं नाव बाप असं आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेमध्ये विजयवाडा डिविजवमध्ये बीबीनगर रेल्वे स्टेशन आहे. या स्टेशनमध्ये तेलंगानाची भुवानीनगर जिल्ह्यात आहे. 

नाना

आता माझ्या वडिलांच्या नावाने एक स्टेशन आहे, तर माझ्या आजोबांच्या नावानेही एक स्टेशन असलेच पाहिजे. नानांचे स्टेशनसुद्धा राजस्थानमध्येच आहे. हे रेल्वे स्टेशन राज्यातील सिरोही पिंडवारा येथे आहे.

साली

नावावरून असे वाटते की, जर जिजा नावाचे दुसरे स्टेशन असते, तर मेहुणा आणि वहिनी यांची एक उत्तम जोडी जमली असती. साली रेल्वे स्टेशन जोधपूर जिल्ह्यातील दुडू येथे आहे. हे स्टेशन उत्तर-पश्चिम रेल्वेला जोडलेले आहे. तर, सहेली रेल्वे स्टेशन मध्य प्रदेशात भोपाळ आणि इटारसीजवळ आहे. हे स्टेशन मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात येते.  

ओडानिया चाचा

ओडानिया चाचा स्टेशन उत्तर-पश्चिम रेल्वेच्या जोधपूर विभागांतर्गत येते. हे स्टेशन राजस्थानमधील पोखकरच्या अगदी जवळ आहे. 'ओढनिया' या नावात 'चाचा' हा शब्द का जोडला गेला, हे आम्हाला अजूनही कळलेले नाही.

सुअर

नातेवाईकांच्या नावांव्यतिरिक्त, भारतातील रेल्वे स्थानकांना प्राण्यांची नावे देखील दिली जातात. सुआर हे उत्तर प्रदेशातील रामपूर जिल्ह्यातील एक गाव आहे. रामपूर, मोरादाबाद आणि अमरोहा ही सुआरजवळील प्रमुख स्थानके आहेत. काला बकरा रेल्वे स्थानक देखील जालंधरमधील एका गावात आहे.

बिल्ली

बिली जंक्शन स्टेशन उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र जिल्ह्यात आहे. हे एक छोटेसे गाव आहे. कुट्टा रेल्वे स्टेशन कर्नाटक राज्यातील कुट्टा गावात, कुर्ग प्रदेशाच्या सीमेवर वसलेले आहे. त्याचे नाव कुट्टा गावावरून ठेवण्यात आले आहे.

दारु

दारू हे खरं तर झारखंडमधील हजारीबाग जिल्ह्यातील एक गाव आहे आणि स्टेशनचे नाव त्यावरून प्रेरित आहे.

