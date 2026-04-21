India GK : काच नाही, नदी आहे, पाण्यातील मासे, दगडं सगळं आर पार दिसतं; कोणत्या राज्यात आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी?

कल्पनेच्याही पलिकडं स्वच्छ असलेली या नदी आपल्या भारतात आहे.  नदीचं पाणी एवढं स्वच्छ आहे की तुम्ही थेट नदीचा तळ पाहू शकता. जाणून घेऊया कुठे आहे ही नदी.  

Vanita Kamble | Apr 21, 2026, 11:49 PM IST
Umngot River :  सरकार देशातील नद्या स्वच्छ करण्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. मात्र, दिवसेंदिवस नद्या प्रदूषीत होत आहेत. 
 एक अशी नदी आहे, जिचे पाणी इतके स्वच्छ आहे की ते पाहून तुम्ही थक्क व्हाल. नदीत अनेक फूट खाली असलेले दगडही स्पष्टपणे दिसतात. तुम्ही इतके स्वच्छ पाणी कधीही पाहिले नसेल. ही जगातील सर्वात स्वच्छ नद्यांपैकी एक मानली जाते. 

भारतातील सर्वच नद्या प्रदूषीत झाल्या आहेत. मात्र, भारतात एक अशी नदी आहे जी इतकी स्वच्छ आहे की याचे पाणी काचेसारखे पारदर्शक आहे. नदीच्या आतील दगड, मासे सर्वकाही आरपार दिसते.   

येथे येऊन डोंगरांवरून वाहणाऱ्या पाण्याचा आवाज स्पष्टपणे एकू येतो.  पक्ष्यांचा किलबिलाट मन प्रसन्न करतो. नदीवर पडणारी सूर्यकिरणे चांदी आणि सोन्यासारखी चमकतात. नदीचं नीळशार पाणी तुम्हाला एका वेगळ्याच जगात गेल्याचा स्वर्गीय आनंद देते. 

नदी एवढी स्वच्छ ठेवण्यात गावकऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे. गावकरी नदी स्वच्छ ठेवतातच शिवाय इथं येणाऱ्या पर्यटकांनाही कचरा करू देत नाही. जे पर्यावरणविषयक नियम मोडतात त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाते.

 भारतातली सर्वात स्वच्छ नदी अशी ख्याती उमनगोट नदीची आहे.  ही नदी पाहण्यासाठी शेकडो पर्यटक दावकी खेड्यात येतात. उमनगोट मध्ये बोटिंग करतात. तिचं तळ न्याहाळतात.  

मेघालयमधील जयंतिया जिल्ह्यातल्या दावकी खेड्याजवळून उमनगोट ही नदी वाहते.  ही नदी मेघालयाची राजधानी शिलाँगपासून 95 किमी अंतरावर, भारत-बांगलादेश सीमेजवळील पूर्व जैंतिया टेकड्यांमध्ये वाहते.

ही नदी पाहण्यासाठी तुम्हाला पासपोर्टची गरज नाही. किंवा व्हिसाचीही गरज नाही. तुम्हाला ही नदी पाहण्यासाठी फक्त ईशान्येकडच्या राज्यांचा प्रवास करावा लागेल.  

निसर्गानं निर्माण केलेली प्रत्येक गोष्ट किती शुद्ध असते याचा प्रत्येय या नदीच्या पाण्याकडं पाहिल्यावर येतो. प्रदूषित नद्यांच्या भारतात  अशी नदी सापडते हे एक मोठं आश्चर्य आहे.  

ही नदी क्लपनेच्या पलीकडे आहे. या नदीत कधी ढग तर कधी आकाश स्वतःचं प्रतिबिंब न्याहाळून पाहते की काय असं वाटतं. कधी काठावरचे खडक उगाचच नदीत वाकून पाहतात की काय असं वाटतं.

Kolshet To Borivali : बोरिवली ते कोलशेत, ठाणे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 18 मिनिटांत, दुहेरी बोगदातून कधी करता येणार प्रवास, कसा आहे मार्ग?

