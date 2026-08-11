/सरकारने गुपचूप विकले सार्वजनिक कंपनीमधील ₹31522 कोटींचे शेअर्स; ट्रेडर्सही लागली नाही भनक

सरकारने कोणालाही कानोकान खबर न लागू देता हा व्यवहार पूर्ण केला असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभा केला आहे
सरकारने गुपचूप ₹31522 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. नक्की पडद्यामागे घडलंय काय जाणून घेऊयात...
देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या 'एलआयसी'मधील 6.4 टक्के हिस्सेदारी विक्रीतून केंद्र सरकारने तब्बल 31,522 कोटी रुपये उभे केले आहेत.
गुपचूप रणनीती आखून ट्रेडर्सना तसूभरही सुगावा लागू न देता सरकारने ही ऐतिहासिक डील फते केली.
सेबीच्या नियमांनुसार लोकांची हिस्सेदारी वाढवणे अनिवार्य असले, तरी ही प्रक्रिया सरकारने ज्या गुप्ततेने पार पाडली, त्याने शेअर बाजार अचंबित झाला आहे.
'एलआयसी'संदर्भातील हा व्यवहार देशातील आजवरचा सर्वात मोठा 'ऑफर फॉर सेल' (ओएफएस) ठरला.
बहुतांश बाजारतज्ज्ञांना गुरुवारी (6 जुलै रोजी) जाहीर निकालांनंतर ओएफएस येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने आधीच बाजी मारली.
सुरुवातीला अडीच टक्के भागविक्रीचे नियोजन होते. होणाऱ्या एलआयसीच्या तिमाही संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा भरघोस प्रतिसाद पाहून सरकारने 6.5 टक्क्यांपर्यंत समभाग विकले.
या व्यवहारानंतर एलआयसीमधील लोकांची हिस्सेदारी 10 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)