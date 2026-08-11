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सरकारने गुपचूप विकले सार्वजनिक कंपनीमधील ₹31522 कोटींचे शेअर्स; ट्रेडर्सही लागली नाही भनक

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 11, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:09 PM IST

सरकारने कोणालाही कानोकान खबर न लागू देता हा व्यवहार पूर्ण केला असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उभा केला आहे

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सरकारने गुपचूप विकले ₹31522 कोटींचे शेअर्स

सरकारने गुपचूप ₹31522 कोटींचे शेअर्स विकले आहेत. नक्की पडद्यामागे घडलंय काय जाणून घेऊयात...

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31522 कोटी रुपये उभे केले

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या 'एलआयसी'मधील 6.4 टक्के हिस्सेदारी विक्रीतून केंद्र सरकारने तब्बल 31,522 कोटी रुपये उभे केले आहेत. 

 

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ट्रेडर्सना तसूभरही सुगावा लागू न देता

गुपचूप रणनीती आखून ट्रेडर्सना तसूभरही सुगावा लागू न देता सरकारने ही ऐतिहासिक डील फते केली.

 

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गुप्ततेने पार पाडली प्रक्रिया

सेबीच्या नियमांनुसार लोकांची हिस्सेदारी वाढवणे अनिवार्य असले, तरी ही प्रक्रिया सरकारने ज्या गुप्ततेने पार पाडली, त्याने शेअर बाजार अचंबित झाला आहे.

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सर्वात मोठा 'ऑफर फॉर सेल'

'एलआयसी'संदर्भातील हा व्यवहार देशातील आजवरचा सर्वात मोठा 'ऑफर फॉर सेल' (ओएफएस) ठरला.

 

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सरकारने आधीच बाजी मारली

बहुतांश बाजारतज्ज्ञांना गुरुवारी (6 जुलै रोजी) जाहीर निकालांनंतर ओएफएस येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारने आधीच बाजी मारली. 

 

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6.5 टक्क्यांपर्यंत समभाग विकले

सुरुवातीला अडीच टक्के भागविक्रीचे नियोजन होते. होणाऱ्या एलआयसीच्या तिमाही संस्थात्मक आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा भरघोस प्रतिसाद पाहून सरकारने 6.5 टक्क्यांपर्यंत समभाग विकले. 

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लोकांची हिस्सेदारी 10 टक्क्यांवर

या व्यवहारानंतर एलआयसीमधील लोकांची हिस्सेदारी 10 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

TAGS:
India government
LIC
rupee
share
Sale

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