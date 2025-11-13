English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

जगातील TOP 5 प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश, केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा

देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यापासून ते जागतिक बाजारपेठांना इंधन देण्यापर्यंतचा भारताने मोठी झेप घेतली आहे. 

Vanita Kamble | Nov 13, 2025, 09:16 PM IST
twitter

Global Oil Demand Growth: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे.  भारताचा  जगातील पाच प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये समावेश झाला आहे. सध्या 23 जागतिक दर्जाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत.  त्यांची एकूण क्षमता 285.2  एमएमटीपीए (प्रतिवर्ष दशलक्ष मेट्रिक टन) आहे.

1/8

भविष्यात ऊर्जेमध्ये पारंपारिक इंधनांचा वापर कमी होणार आहे. तरी देखील जगभरातील अनेक पारंपारिक इंधन विक्रीतून मोठा महसलूल मिळवत आहेत. जगातील पाच प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 

twitter
2/8

सरकार देशांतर्गत तेल उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु असे असूनही, आयईएचा अंदाज आहे की भारताची तेल आयात 2024 मध्ये 87 टक्के वरून 2035  पर्यंत 92 टक्के पर्यंत वाढेल.  

twitter
3/8

आयईएचा असाही अंदाज आहे की 2035 पर्यंत जागतिक तेल मागणीतील जवळजवळ निम्मी वाढ केवळ भारतातून होईल.  

twitter
4/8

 2024 मध्ये भारत दररोज 5.5 दशलक्ष बॅरल (एमबीपीडी) तेलाचा वापर करत आहे, जो 2035 पर्यंत 8 एमबीपीडी पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. 

twitter
5/8

गेल्या दशकात तेल मागणीत झालेल्या वाढीमध्ये चीनचा वाटा 75 टक्के पेक्षा जास्त होता, परंतु हा ट्रेंड बदलत आहे. भारत तेल मागणी वाढीचे नवे केंद्र बनण्यास सज्ज आहे.

twitter
6/8

2035  पर्यंत जागतिक तेल वापर वाढीमध्ये भारताचा वाटा सर्वात मोठा असेल, जो चीन आणि आग्नेय आशियाच्या एकत्रित वाढीपेक्षा जास्त असेल.   

twitter
7/8

 2035 पर्यंत भारताची ऊर्जा मागणी दरवर्षी सरासरी 3 टक्के ने वाढेल. हा दर जगातील उदयोन्मुख आणि विकसनशील देशांमध्ये सर्वाधिक असेल. 

twitter
8/8

2024-25 मध्ये देशाची पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात 64.7 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेने (IEA) त्यांच्या नवीन ग्लोबल एनर्जी आउटलुक 2025 मध्ये या संदर्भातील अहवाल दिला आहे. 

twitter
पुढील
अल्बम

रेप सीनच्या शूटिंगदरम्यान रडली होती माधुरी दीक्षित, नेमकं काय घडलेलं?

पुढील अल्बम

रेप सीनच्या शूटिंगदरम्यान रडली होती माधुरी दीक्षित, नेमकं काय घडलेलं?

रेप सीनच्या शूटिंगदरम्यान रडली होती माधुरी दीक्षित, नेमकं काय घडलेलं?

रेप सीनच्या शूटिंगदरम्यान रडली होती माधुरी दीक्षित, नेमकं काय घडलेलं? 8
आई, मम्मी की आंटी?... शेवटी सनी आणि बॉबी देओल हेमा मालिनींना काय म्हणतात? अभिनेत्रीने स्वतः केला खुलासा

आई, मम्मी की आंटी?... शेवटी सनी आणि बॉबी देओल हेमा मालिनींना काय म्हणतात? अभिनेत्रीने स्वतः केला खुलासा

आई, मम्मी की आंटी?... शेवटी सनी आणि बॉबी देओल हेमा मालिनींना काय म्हणतात? अभिनेत्रीने स्वतः केला खुलासा 9
Children Day Wishes in Marathi: बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Children Day Wishes in Marathi: बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

Children Day Wishes in Marathi: बालदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा 8
लग्नसराईच्या तोंडावर सोन्याचे भाव वधारले, चांदीही चमकली!जाणून घ्या तोळ्याचा भाव

लग्नसराईच्या तोंडावर सोन्याचे भाव वधारले, चांदीही चमकली!जाणून घ्या तोळ्याचा भाव

लग्नसराईच्या तोंडावर सोन्याचे भाव वधारले, चांदीही चमकली!जाणून घ्या तोळ्याचा भाव 8