जगातील TOP 5 प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये भारताचा समावेश, केंद्रीय मंत्र्यांची मोठी घोषणा
देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यापासून ते जागतिक बाजारपेठांना इंधन देण्यापर्यंतचा भारताने मोठी झेप घेतली आहे.
Vanita Kamble | Nov 13, 2025, 09:16 PM IST
Global Oil Demand Growth: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. भारताचा जगातील पाच प्रमुख तेल शुद्धीकरण देशांमध्ये समावेश झाला आहे. सध्या 23 जागतिक दर्जाच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. त्यांची एकूण क्षमता 285.2 एमएमटीपीए (प्रतिवर्ष दशलक्ष मेट्रिक टन) आहे.
