शिवसेना भवनासमोर रात्री 12 वाजता झालं ध्वजारोहण, उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं यामागचं खरं कारण; म्हणाले, 'रात्रीसुद्धा देशाचे...'

Independence Day 2026 Updates: दादरमधील शिवसेना भवनासमोर मध्यरात्री ध्वजारोहण करण्यात आलं. यामागील कारण उद्धव ठाकरेंनीच सांगितलं.
दादरमधील शिवसेना भवनासमोर मध्यरात्री ध्वजारोहण पार पडलं. यामागील कारण स्वत: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं. नेमकं काय म्हणाले उद्धव ठाकरे याबद्दल जाणून घेऊयात...
80 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मध्यरात्री 12 वाजता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या ध्वजारोहण करण्यात आलं.
शिवसेना भवनाच्या प्रांगणात शुक्रवारी मध्यरात्री 12 वाजता भव्य ध्वजारोहण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला. यावेळी रश्मी ठाकरेंही उपस्थित होत्या.
आमदार आदित्य ठाकरे, तसेच नेते आणि पदाधिकारी, कार्यकर्ते देखील उपस्थित होते.
शिवसेना भवन, दादर येथे मध्यरात्री 12 वाजता पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये 'एक देश, एक तिरंगा, एक आवाज'चा नारा देत स्वतंत्र संविधान आणि लोकशाहीचा सन्मान म्हणत ध्वजारोहण करण्यात आलं. शिवसेना भवनाला तिरंगी रोषणाई करण्यात आलेली.
मध्यरात्रीच्या या ऐतिहासिक प्रसंगी ध्वजारोहणासोबतच राष्ट्रगीताचा आवाज दादर परिसरात गुंजताना पाहायला मिळाला.
स्वातंत्र्यदिनाच्या या खास औचित्यावर उत्साह वाढवण्यासाठी शिवसेना भवनासमोर शिवसैनिकांची मोठी उपस्थिती पाहायला मिळाली.
आज 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन! त्यानिमित्त शिवसेनेतर्फे आम्ही सर्वांना शुभेच्छा देत आहोत, असं यावेळेस उद्धव ठाकरेंनी शुभेच्छा देताना म्हटलं. तसेच यंदा मध्यरात्री ध्वजारोहण का केलं याचं कारणही त्यांनी सांगितलं.
"दरवर्षी आपण सकाळी राष्ट्रध्वज फडकवतो पण आज मधरात्री का? त्याचे करण असे की, दिवस वैऱ्याचा आहे आणि आता तर रात्र ही वैऱ्याची आहे. त्यामुळेच रात्रीसुद्धा देशाचे संरक्षण करायला आम्ही आलो आहोत हे सांगण्यासाठी आपण एकत्र आलो आहोत," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"ज्या जल्लोषात आपण आलेला आहात ते पाहता कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी ते आपलं स्वातंत्र्य हिरावू शकत नाही. स्वकीय असो किंवा परकीय असो आपण कोणाचे गुलाम होणार नाही," असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.
"मला खात्री आहे आता देशाला जी जाग आलेली आहे ती पाहता यानंतर आपल्या स्वातंत्र्याला आपल्या संविधानाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही," असा विश्वास उद्धव यांनी व्यक्त केला. (सर्व फोटो शिवसेनेच्या फेसबुक पेजवरुन साभार)