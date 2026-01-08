English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  • फोटो
  • भारतात धावणार हायड्रोजनवरील पहिली ट्रेन; असा असेल Route अन् Schedule; 2500 जण करु शकतात प्रवास, तिकिटाची किंमत...

India is set to Launch its First Hydrogen Powered Train: भारतात पहिली हायड्रोजनवरील ट्रेन धावण्यास सज्ज झाली आहे. या इको-फ्रेंडली ट्रेनमधून 2500 प्रवासी प्रवास करु शकणार आहेत.   

Shivraj Yadav | Jan 08, 2026, 10:27 PM IST
India is set to Launch its First Hydrogen Powered Train: भारतात पहिली हायड्रोजनवरील ट्रेन धावण्यास सज्ज झाली आहे. या इको-फ्रेंडली ट्रेनमधून 2500 प्रवासी प्रवास करु शकणार आहेत.   

भारताची लवकरच हायड्रोजनवर पहिली ट्रेन धावणार आहे. ही ट्रेन हरियाणातील, जिंद-सोनीपत मार्गावर सुरू होणार आहे.   

या हरित उपक्रमाचा उद्देश डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांची जागा घेणे आहे. भारताची कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची तसंच आपले रेल्वे नेटवर्क आधुनिक करण्याची वचनबद्धता यातून दर्शवली जात आहे.   

ग्रीन हायड्रोजन प्लांट ट्रेनला ऊर्जा देतो

हायड्रोजनवर धावणारे इंजिन चालवण्यासाठी, जिंद येथे एक विशेष ग्रीन हायड्रोजन प्लांट उभारण्यात आला आहे.   

हा सध्या भारतातील सर्वात मोठा हायड्रोजन प्लांट आहे, ज्याची साठवण क्षमता 3000 किलोग्राम आहे. हा प्लांट विशेषतः या रेल्वे प्रकल्पासाठी बांधण्यात आला आहे आणि तो आता अंतिम टप्प्यात आहे.  

हरियाणा सरकारने 11 kV अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित केला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांनी अलीकडेच दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) च्या अधिकाऱ्यांसोबत वीज व्यवस्थेचा आढावा घेतला.  

जिंद-सोनीपत मार्गावर वेगवान, स्वच्छ प्रवास

हायड्रोजनवर चालणारी ही जिंद-सोनीपत असं 89 किलोमीटरचं अंतर कापेल. ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल.   

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे की, ही ट्रेन ताशी 110 ते 140 किमी वेगाने धावेल आणि सुमारे एका तासात प्रवास पूर्ण करेल. सध्या, डिझेल गाड्यांना याच मार्गावर जवळपास दोन तास लागतात.   

या मार्गावर सहा स्थानके आहेत, ज्यामुळे ही सेवा मोठ्या संख्येने दैनंदिन प्रवाशांसाठी सुलभ होईल. या ट्रेनची प्रवासी क्षमता सुमारे 2500 लोकांची असेल.   

हायड्रोजन ट्रेनच्या तिकिटांचे दर 5 ते 25 रुपयांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे हा प्रवाशांसाठी एक परवडणारा पर्याय ठरेल. अंदाजे 89 कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली ही ट्रेन स्वच्छ वाहतुकीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक आहे.   

