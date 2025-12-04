मायनस 40 डिग्री तापमान, जगातील दुसऱ्या नंबरचे थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात! भयानक थंडी असलेले साइबेरिया, अलास्का याच्यासमोर काहीच नाही
जगातील अतिशय थंड हवेचे थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात आहे. जाणून घेऊया हे ठिकाण कुठे आहे.
Vanita Kamble | Dec 04, 2025, 06:11 PM IST
Worlds Second Coldest Place In India : सायबेरिया तसेच अलास्का जगातील सर्वात थंड ठिकाणे आहेत. जगातील दुसरे सर्वात थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात आहे. लडाखच्या कारगिल जिल्ह्यात असलेले द्रास हे जगातील दुसरे सर्वात थंड ठिकाण मानले जाते. येथील हिवाळा इतका कडक असतो की तापमान
मायनस 40 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होऊ शकते.
