Marathi News
मायनस 40 डिग्री तापमान, जगातील दुसऱ्या नंबरचे थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात! भयानक थंडी असलेले साइबेरिया, अलास्का याच्यासमोर काहीच नाही

जगातील अतिशय थंड हवेचे थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात आहे. जाणून घेऊया हे ठिकाण कुठे आहे. 

Vanita Kamble | Dec 04, 2025, 06:11 PM IST
Worlds Second Coldest Place In India :  सायबेरिया तसेच अलास्का जगातील सर्वात थंड ठिकाणे आहेत.  जगातील दुसरे सर्वात थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात आहे.  लडाखच्या कारगिल जिल्ह्यात असलेले द्रास हे जगातील दुसरे सर्वात थंड ठिकाण मानले जाते. येथील हिवाळा इतका कडक असतो की तापमान 
 मायनस  40  अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होऊ शकते.

 जगातील दुसऱ्या नंबरचे थंड हवेचे ठिकाण आपल्या भारतात आहे. इथं इतकी भयानक थंडी असते. डोळ्यांच्या पापण्यांवर देखील बर्फ साचतो. इथं यंत्रही बंद पडतात.  

द्रासला भेट द्यायची असेल तर जून ते सप्टेंबर दरम्यान भेट द्यावी. या काळात रस्ते मोकळे असतात आणि दऱ्या हिरवळ्याने भरलेल्या असतात. हिवाळा खूप थंड असतो आणि साहसी प्रेमी या काळात द्रासला भेट देण्यास प्राधान्य देतात.

 द्रासमध्ये नियंत्रण रेषेवर (LOC) दिसणारे एक शिखर, मनमन टॉप देखील आहे.  ब्रिगेड वॉर गॅलरी देखील पाहू शकता, जी कारगिल युद्धाबद्दल विस्तृत माहिती देते. कारगिल युद्धातील शहीदांच्या स्मरणार्थ द्रास वॉर मेमोरियल देखील या गावात आहे.

अमरनाथ गुहा आणि सुरु व्हॅलीचा ट्रेक द्रासपासून सुरू होतो. शिवाय, हे गाव टायगर हिल आणि टोलोलिंग हिलजवळ आहे, जे दोन्ही कारगिल युद्धादरम्यान प्रसिद्ध झाले होते.  

 जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात थंड ठिकाण असलेले द्रास हे झोजिला खिंडीच्या पायथ्याशी आहे. हिवाळ्यात परिस्थिती कठोर असली तरी उन्हाळ्यात ते एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहे.  

हिवाळ्यात, द्रासमध्ये तापमान -४० अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. या काळात, ग्रामीण भाग जवळजवळ गोठतो आणि सामान्य जीवन मंदावते. सर्व काही ठप्प झाल्यासारखे दिसते.

द्रास हे जगातील सर्वात थंड वस्ती असलेले ठिकाण आहे. हिमालयीन खोऱ्यांमध्ये वसलेले द्रास श्रीनगर आणि कारगिल दरम्यानच्या मार्गावर आहे. साहसी उत्साही लोकांसाठी, द्रास हे स्वर्ग आहे.  

हिमवर्षाव शरद ऋतूच्या उत्तरार्धात सुरू होतो. वसंत ऋतूपर्यंत येथे हिमवर्षाव होतो. तापमान अनेकदा उणे 20 अंश सेल्सिअसच्या खाली जाते. सर्वात थंड रात्री तापमान उणे 40 अंश सेल्सिअसच्या खाली जाते. इतकी थंडी असते की केवळ मानवच नाही तर यंत्रेही काम करणे थांबवतात.  

जगातील सर्वात थंड ठिकाणांपैकी एक सायबेरिया किंवा अलास्का नाही तर भारतात आहे. लडाखच्या कारगिल जिल्ह्यात असलेले द्रास हे जगातील दुसरे सर्वात थंड ठिकाण मानले जाते. येथील हिवाळा इतका कडक असतो की तापमान -४० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होऊ शकते.

