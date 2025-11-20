180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक, भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात, काहीच न करता डायरेक्ट 18 टक्केचा फायदा
Infosys buyback Share Latest Updates: इन्फोसिसने 18,000 कोटी रुपयांच्या मोठ्या शेअर बायबॅकला सुरुवात केली आहे. कंपनीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी बायबॅक असल्याचे मानले जाते. यावेळी, बायबॅक किंमत प्रति शेअर 1,800 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. या किमतीवर, सामान्य गुंतवणूकदारांना सध्याच्या बाजारभावापेक्षा लक्षणीय प्रीमियम मिळेल याची खात्री आहे.
1/9
2/9
इन्फोसिसचे हे पाऊल अनेक प्रकारे महत्त्वाचे आहे. कंपनी सध्या एका संक्रमण काळातून जात आहे. महसूल स्थिर आहे, मार्जिन लक्षणीयरीत्या वाढत असल्याचे दिसत नाही आणि क्षेत्रातील मागणी अनेकदा चक्रीय असते. या वातावरणात, बायबॅक हा दीर्घकालीन प्रति शेअर कमाई (EPS) आणि इक्विटीवरील परतावा (ROE) सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे, ज्यामुळे थकबाकी असलेल्या शेअर्सची संख्या कमी होते. परिणामी, बायबॅकमध्ये सहभागी न होणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही दीर्घकाळात अप्रत्यक्ष फायदे मिळू शकतात.
3/9
उच्च कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय फारसा आकर्षित करणारा नाही. कमी कर भरणाऱ्यांना लक्षणीय फायदा होऊ शकतो. 30 टक्के किंवा त्याहून अधिक कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांना बायबॅक फायदेशीर वाटू शकते कारण प्रीमियमवर जास्त कर आकारला जाईल. दुसरीकडे, कमी कर ब्रॅकेटमधील गुंतवणूकदारांसाठी, ही संधी अतिरिक्त परतावा देऊ शकते.
4/9
5/9
6/9
22 ऑक्टोबर रोजी दाखल केलेल्या फाइलिंगमध्ये, इन्फोसिसने म्हटले आहे की प्रवर्तक आणि प्रवर्तक गट या बायबॅकमध्ये सहभागी होणार नाहीत. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत, प्रवर्तक गटांकडे कंपनीत 14.30 टक्के हिस्सा होता आणि उर्वरित 85.46 टक्के हिस्सा जनतेकडे होता. वैयक्तिक प्रवर्तकांमध्ये, नंदन निलेकणी यांचे 1.08 टक्के, एन.आर. नारायण मूर्ती यांचे 0.40 टक्के, सुधा मूर्ती यांचे 0.91 टक्के, तर त्यांची मुले, रोहन मूर्ती आणि अक्षता मूर्ती यांचे अनुक्रमे 1.60 टक्के आणि 1.03 टक्के हिस्सा आहे.
7/9
8/9
दोन लाखांपेक्षा कमी किमतीचे शेअर्स असलेल्या गुंतवणूकदारांची एकूण संख्या 2,585,684 आहे. राखीव गटात बायबॅक रेशो 2:11 आहे, म्हणजे जर तुमच्याकडे 11 शेअर्स असतील तर तुम्हाला 2 शेअर्स मिळण्याचा अधिकार आहे. जेव्हा कंपनीकडे पुरेशी रोख रक्कम असते आणि ती गुंतवणूकदारांना नफा परत करू इच्छिते तेव्हा शेअर बायबॅक केले जातात.
9/9